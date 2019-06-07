«Называет нас врагами»: Путин высказался о Зеленском

Президент России Владимир Путин рассказал, почему он не поздравил с победой на выборах на пост президента Украины и со вступлением в должность Владимира Зеленского.

«Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании — одно, после выборов — другое. Поживем — увидим, посмотрим», — сказал российский лидер на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями, нет. Посмотрим», — обратил внимание президент РФ.

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«Он до сих пор продолжает определенную риторику — называет нас врагами, агрессорами», — отметил президент России, указав, что Зеленскому необходимо определиться, чего хочет добиться, сделать. «Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним», — добавил Путин.

Как передает «Российская газета», на вопрос, почему бы не встретиться без условий, российский лидер ответил: «А я что, разве отказывался? Мне никто не предлагал. <…> Я не знаю этого человека. Надеюсь когда-нибудь с ним познакомиться».

В то же время Владимир Путин сказал, что Зеленский — «хороший специалист в области, в которой до сих пор работал». «Он хороший актер, — передает его слова «Российская газета». — <…> Одно дело кого-то играть, а другое — быть кем-то».

«Чтобы играть, нужно много талантов, и один из них — талант перевоплощения», — добавил российский лидер. Для того чтобы заниматься государственными делами, нужны иные качества. По словам Путина, требуются «опыт, знания, нужно уметь увидеть главные проблемы и найти инструменты решения этих проблем» для «того, чтобы заниматься государственными делами».

Путин также добавил, что для этого нужно «собрать дееспособных людей в команду и дать им возможность свободно мыслить и принимать решения, объяснять миллионам людей мотивы своего поведения и самое главное — иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений». При этом он отметил, что не говорил, что этих качеств нет у президента Украины, просто тот пока себя не проявил.

С победой на выборах на пост президента Украины Владимира Зеленского поздравили многие политические деятели, в том числе и мировые лидеры.

Среди них были канцлер Германии Ангела Меркель, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Так, представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер в конце апреля опубликовала в твиттере телеграмму Меркель. «Я от всего сердца поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. <...> Я была бы рада в скором времени принять вас в Берлине», — говорится в послании от главы ФРГ.

Кроме того, канцлер отметила, что две страны после «евромайдана» смогли активизировать свои отношения, в том числе с политической и экономической точек зрения. «Правительство Германии и в будущем продолжит активно поддерживать Украину, в особенности в ее праве на суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнула германский лидер. Она добавила, что Германию интересует проведение новых реформ в стране, а также борьба с коррупцией.

Кроме того, Зеленского поздравил и экс-президент Украины Виктор Янукович. «Уважаемый Владимир Александрович! Я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины», — так начинается его послание.

Он отметил, что Зеленскому украинцы доверили управление страной «в тяжелейший для страны момент истории»: общество расколото, а на юго-востоке Украины идет «братоубийственная война».

При этом Янукович заявил, что во всех этих проблемах виноват экс-президент Украины Петр Порошенко и его соратники, «которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия». В заключение он пожелал победителю второго тура выборов «крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов на» высоком и ответственном посту».

Однако в ответ на это в штабе Владимира Зеленского заявили, что «обойдутся» без его поздравлений, подобно тому, как справились с избирательной кампанией без его поддержки.

Российская сторона не стала тогда поздравлять новоизбранного главу Украины, посчитав этот шаг преждевременным. «Судить можно будет только по конкретным делам», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.