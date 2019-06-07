Увольнять и увольнять: Савченко дала Зеленскому совет

Украинский парламентарий Надежда Савченко предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому каждый день по несколько раз подавать в Верховную раду представления на увольнение членов правительства. И продолжать это делать до тех пор, пока «их все же не отправят в отставку», передает ФАН.

«Я бы на месте Зеленского делала представления [на снятие с должности] каждый день. Еще желательно по нескольку раз в день, пока депутаты не проголосуют. Да, вчера [6 июня] не проголосовали три представления. Я считаю, что Зеленскому нужно их подать снова, вместе с [генеральным прокурором Украины Юрием] Луценко», — сказала Савченко в кулуарах Верховной рады. Ее слова передает телеканал NewsOne.

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Депутаты украинского парламента ранее не приняли отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина, главы минобороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Кандидатуры на эти руководящие должности, согласно конституции, предлагает украинский глава по так называемой «президентской квоте». Однако, как передает РИА «Новости», в администрации лидера страны пока не назвали кандидатов на эти посты.

Как Климкин, так и Полторак с Грицаком подали в отставку сразу после вступления в должность нового президента страны Владимира Зеленского, инаугурация которого состоялась 20 мая.

Степан Полторак занимает должность главы украинского министерства обороны в течение пяти лет. С 2019 года его должность является гражданской. Василий Грицак является главой Службы безопасности Украины с июля 2015 года. Павел Климкин возглавляет МИД Украины с 2014 года. После того как он объявил о своей отставке, министр пообещал, что политическую карьеру не бросит и будет участвовать в досрочных выборах в парламент, которые пройдут 21 июля.

Сразу после этого Климкин обратился к парламентариям с просьбой все-таки отправить его в отставку. При этом он пообещал, что будет помогать новой команде украинского лидера в течение всего переходного периода до внеочередных парламентских выборов, передает ТАСС.

«Я просил всех проголосовать за отставку, и я искренне хочу это сделать. Я считаю, что это нормальная европейская культура: когда появляется новый президент, старая команда спокойно должна идти в отставку», — выразил свое мнение министр.

Он отметил, что у него «есть сеть связей, есть понимание многих вещей» и он готов помогать новому президенту. «Я считаю, что ситуация действительно очень непростая, над этим мы должны работать вместе. На переходный период буду работать так, как надо. Я не спрячусь под стол от ответственности и всех важных вещей, в этом можете не сомневаться», — пообещал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский говорил, что предлагал Климкину остаться на своем посту. Министр это подтвердил, однако указал, что у него есть «разные планы, в том числе политические».

При этом Зеленский не намерен отступать от намеченной цели убрать с должности высокопоставленных чиновников, которые остались после ухода его предшественника Петра Порошенко. Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук ранее сообщил в эфире телеканала «1+1», что Зеленский направит в Раду предложение об отставке генерального прокурора Юрия Луценко, а также повторно внесет представление на увольнение глав МИД, минобороны и Службы безопасности Украины.

«Что касается генерального прокурора <...> мы нашли возможность все-таки юридического обоснования, я глубоко уверен, что на следующей неделе президент Украины снова в Верховную раду направит, но уже не три, а четыре представления на увольнения, в том числе и Юрия Луценко», — сказал представитель главы государства.

Отметим, что ранее Верховная рада отказала в отставке и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Лишь 97 депутатов из необходимых 226 проголосовали за его увольнение. Он так же, как и его коллеги, решил покинуть свой пост после вступления в должность нового президента. При этом он отмечал, что его решение было «не эмоциональным, это — позиция». После того как Гройсман узнал о решении парламентариев, он отметил, что готов продолжать работу, особенно в такой сложный период, который сейчас переживает страна.