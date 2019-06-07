Отставки не будет? Зеленский ответил на петицию

Президент Украины Владимир Зеленский не видит оснований для своей отставки — таким образом украинский лидер ответил на опубликованную ранее петицию покинуть пост главы государства, сообщает ФАН.

«Согласно действующему законодательству должен ответить на ваше обращение и требование. Конституция Украины четко определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост», — заявил Зеленский, отвечая на петицию, набравшую в установленный срок подписи более 25 тыс. человек.

В числе причин, по которым президент должен уйти в отставку, Зеленский назвал «[добровольную] отставку, состояние здоровья, смещение в порядке импичмента и смерть». Он также подчеркнул, что добровольно не уйдет, поскольку «не может пренебречь волей 73% избирателей».

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Кроме того, Зеленский заявил, что «по объективным и понятным причинам покинуть пост в соответствии с пунктами 2 и 4» не может, поскольку он здоров и не умер.

Президент Украины предложил также инициаторам петиции за его отставку поддержать законопроект об импичменте, который депутаты Верховной рады отказались вносить в повестку дня.

«Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц <...>, позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное — реальным способом», — подытожил украинский лидер.

Он также добавил, что принятие этого закона позволит «очистить» государственный аппарат Украины от «старых коррумпированных политиков».

Добиться отставки Зеленского с помощью петиции на Украине невозможно, заявил в разговоре с НСН глава правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко.

«Я думаю, от петиции не зависит, покинет ли он свой пост досрочно. Если она наберет нужное число голосов, он может ее рассмотреть. Но у нас прецедентов не было, чтобы петиция с жалобой на само лицо имела какое-то значение. Была бы петиция, адресованная Верховной раде, тоже было бы сложно, потому что нет закона об импичменте. Скорее всего, это просто идет подготовка к избирательной кампании в Верховную раду», — предположил украинский политолог.

Всего через пару дней после инаугурации Владимира Зеленского на сайте администрации президента Украины были зарегистрированы сразу две петиции за его отставку. В одном документе заявлено, что у Зеленского нет «конкретного плана» развития страны, а во втором предлагается сместить нового главу государства с поста, если он не выполнит предвыборные обещания в течение шести месяцев.

«Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути», — говорится в первой петиции, обращенной к новому президенту.

По словам автора петиции, Зеленский «начал приписывать народной воле собственные прихоти». Действия нового президента «разочаровывают» украинцев, и при этом «содержательных обещаний» он не давал. Отставка президента, согласно первой петиции, должна быть немедленной.

Во второй петиции некто Вадим Михальский требует отставки Зеленского через полгода, если новый глава государства не выполнит данные им обещания.

«Если он не выполнит <...> снятие неприкосновенности депутатов, судей, министров, президента; пересмотр цены на коммунальные услуги; суд над всеми, кто грабил и уничтожал украинское государство; достойные зарплата, пенсия и соцвыплаты, то тогда Владимир Зеленский должен подать в отставку», — говорится в тексте прошения.

Вторая петиция была опубликована в среду и набрала порядка 1 тыс. подписей. Для ее рассмотрения также требуется как минимум 25 тыс. голосов за грядущие три месяца.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В завершение своей первой речи в статусе первого лица государства Зеленский объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Он также потребовал отменить закон о депутатской неприкосновенности и принять закон о незаконном обогащении. Кроме того, Зеленский попросил уйти в отставку главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

Спустя пару недель Верховная рада приняла закон о полномочиях временной спецкомиссии, которая может организовать процедуру импичмента президента Украины. При этом 4 июня Рада отказалась рассматривать другой законопроект об импичменте, внесенный в парламент самим Зеленским. За включение в повестку проголосовали 110 депутатов, что в два раза меньше необходимого минимума.

Законопроект об импичменте был внесен на рассмотрение в Раду 29 мая. Он предполагает, что отстранение президента от должности может быть инициировано большинством депутатов. Претензии к главе государства должна исследовать специальная следственная комиссия парламента.

Владимир Зеленский назвал «бунтом» отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.

«Мы за эти две недели подали в Верховную раду десять законопроектов, ничего не было принято... Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать», — заявил украинский лидер.