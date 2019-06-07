Жесткий развод: кто займет место Мэй

Отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй — это начало предвыборной кампании за лидерство в правящей Консервативной партии. Занять это место хотят 18 человек, отмечает в своем обзоре «Би-би-си». Из них девять человек — члены кабинета министров, остальные — депутаты-«заднескамеечники».

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Чтобы участвовать в выборах, кандидатам надо заручиться поддержкой восьми человек из числа партийцев. Затем в первом туре им необходимо получить голоса не менее 16 депутатов от партии, а во втором — уже вдвое больше. Те, кто останется, должны будут на встречах с избирателями представить свою программу, и только после этого их кандидатуры поставят на голосование.

Один из фаворитов гонки — экс-глава британского МИДа Борис Джонсон. О своем намерении баллотироваться он говорил еще до объявления об отставке Мэй.

Вопрос Brexit — главный в программах кандидатов. Джонсон выступает за жесткий вариант выхода страны из ЕС, однако есть те, кто категорически против этого, и, значит, вероятность вынесения вотума недоверия правительству сохраняется.

Другим возможным преемником Мэй считают Доминика Рааба, экс-министра по вопросам Brexit. Так же, как и Джонсон, Рааб был ярым евроскептиком и бывшим союзником Мэй, но разошелся с ней во взглядах на то, какими должны быть условия сделки между Лондоном и Брюсселем. Рааб уверен, что «жесткий» Brexit лучше, чем плохая сделка.

Джонсон является абсолютным лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, пишет The Times со ссылкой на опрос, проведенный среди членов Консервативной партии социологической службой YouGov.

Он показал, что Джонсона поддерживают 39% участников исследования (на фоне других 17 претендентов). На втором месте Рааб, которого в случае очного противостояния с Джонсоном поддержат 41% консерваторов.

Кроме них, серьезные шансы занять пост есть у нынешнего главы МИД Великобритании Джереми Ханта. В отличие от Джонсона, Хант — менее противоречивая фигура, и у него есть шанс объединить консерваторов.

Кандидатом, которого нельзя сбрасывать со счетов, остается и Майк Гов, министр окружающей среды в правительстве консерваторов. В 2014 году он был уволен из кабинета предшественника Мэй Дэвида Камерона, где занимал пост министра образования.

На пост премьера и партийного лидера претендует и глава оборонного ведомства Великобритании Пенни Мордонт.

Как и Джонсон, Мордонт выступает за Brexit «без сделки». Ей также принадлежат слова о том, что Россия представляет серьезную угрозу мировому порядку, так как Москва «использовала свое право вето в ООН 12 раз в ходе принятия решений по Сирии, дав Асаду зеленый свет на чудовищные преступления».

В числе претендентов глава МВД Саджид Джавид, сторонник Brexit.

Однако кто бы ни стал лидером консерваторов, по мнению профессора МГИМО Николая Топорнина, главное для нового премьера — это поддержка в парламенте.

«Кто бы ни сменил Терезу Мэй на посту премьер-министра, с нынешним составом британского парламента ему не удастся добиться поддержки какого-либо решения. В свое время палата общин приняла резолюцию, что «жесткого» Brexit быть не должно, депутаты хотят управляемого «евроразвода» по соглашению»,

— говорит эксперт «Газете.Ru».

Парламент показал, что сегодня у него нет политической воли, и поэтому, скорее всего, Великобританию ожидают парламентские выборы под знаком Brexit, предсказывает Топорнин.

Президент России Владимир Путин во время встречи с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума ответил на вопрос, кого он хотел бы видеть на посту британского премьера. По словам российского лидера, выборы в Великобритании — это дело британского народа. Однако Путин отметил, что наиболее высокий шанс на победу имеет тот кандидат, который предложит наиболее привлекательный вариант решения вопроса относительно Brexit.