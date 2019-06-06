Навстречу папе: Франциск и Путин встретятся в Ватикане

Папа Римский Франциск встретится с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане в ходе визита российского лидера в Италию, заявил папский пресс-секретарь Алессандро Джизотти, передает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что Святой Отец примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля», — сообщил представитель понтифика.

В Кремле ранее подтверждали планы российского лидера посетить Италию. Однако даты визита и планы Путина относительно встречи с папой Римским помощник президента Юрий Ушаков не сообщил.

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Осведомленный источник America Magazine утверждает, что

среди возможных тем обсуждения могут быть ситуация на Ближнем Востоке — в частности, сирийский кризис. Кроме того, папа и президент РФ могут обсудить положение дел в Венесуэле и церковный раскол на Украине.

Путин уже дважды встречался с Франциском — в 2013-м и 2015 годах. Шесть лет назад беседа президента с понтификом продолжалась в два раза дольше, чем было запланировано. Путин разговаривал с Франциском тет-а-тет, и «встреча прошла очень хорошо», отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Стороны обменялись подарками: Франциск подарил Путину майолику с изображением Ватиканских садов, а президент главе католической церкви — икону Божьей матери.

В 2015 году ключевой темой для обсуждения стала война на Украине. Франциск призвал российского президента «приложить искренние и значительные усилия», чтобы добиться мира в сопредельной стране.

Путин согласился с папой Римским, что для стабилизации обстановки в Донбассе необходимо восстановить атмосферу диалога между сторонами конфликта — Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Кроме того, Франциск и Путин сошлись на важности исполнения минских соглашений — как украинскими военными, так и ополченцами Донбасса. Ситуацию на Ближнем Востоке они также обсудили: беспокойство папы Римского вызвала судьба христианской общины в регионе, охваченном гражданской войной.

Франциск подчеркивал: Путин является лидером православного мира, и его авторитет нельзя игнорировать.

Ранее Франциск неоднократно высказывался против антироссийских санкций, которые вводили США и их европейские союзники.

В разговоре с НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов говорил, что «итальянский поход» Путина показал несостоятельность политики санкций США и ЕС.

«Путина продолжают приглашать ведущие мировые лидеры в Европе и Азии. Те симпатии, которые он вызывает у простых людей и деловых кругов Италии, еще раз подчеркивают, что желание РФ развивать единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока является невероятно интересной тенденцией XXI века», — выразил убеждение сенатор.

«Визит еще раз показал, что направленная на изоляцию России политика США и ЕС оказалась несостоятельной — Путина продолжают приглашать ведущие мировые лидеры в Европе и Азии. Те симпатии, которые он вызывает у простых людей и деловых кругов Италии, еще раз подчеркивают, что желание РФ развивать единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока является невероятно интересной тенденцией XXI века», — заявил сенатор.

После этого, в феврале 2016 года, Франциск провел встречу и с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая прошла торжественно и в духе экуменизма — с обещаниями укреплять связи между католиками и православными.

Тогда же Владимир Путин в телефонном разговоре с папой Римским обсудил вопросы защиты христиан в зонах региональных конфликтов, сообщили в Кремле.

«Президент России и папа Римский обменялись мнениями по вопросам защиты христиан в зоне региональных конфликтов и значимости конструктивного межконфессионального диалога для сохранения нравственных начал в мировых делах», — говорится в сообщении.