Конец империи: Зеленский анонсировал смерть проекта России

Если Украину примут в Евросоюз – то это обстоятельство ударит по России, но при этом сделает из российского государства более демократическое, заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.

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«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», — сказал политик.

Несколькими часами ранее Зеленский договорился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини о давлении на Москву в ситуации с украинскими моряками, задержанными ФСБ за нарушение российской госграницы в Керченском проливе.

«Участники встречи договорились усилить совместное давление на Россию с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных. Также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения Минских договоренностей и поддержки украинских граждан, проживающих на временно оккупированной Россией территории Украины», — заявил Зеленский.

Также команда Зеленского обсуждает с высокопоставленными еврочиновниками в Брюсселе стратегию «возвращения Крыма». В этой связи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия ни с кем не планирует обсуждать вопрос статуса полуострова. Она также добавила, что

власти Украины рассуждают о регионе как о территории, а для российской стороны Крым — «это люди».

Кроме того, Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе. Он сообщил, что трое военнослужащих погибли и еще трое были ранены в результате обстрела позиций украинских силовиков на линии разграничения. После этого он обратился к Москве, отметив, что произошедшее не способствует возобновлению переговорного процесса с российской стороной, передает ФАН.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич пояснил, что Россия не имеет никакого отношения к происходящему, а заявления Зеленского звучат странно на фоне его недавней риторики о готовности к переговорам с российским государством. Слова Зеленского, уточнил сенатор, показывают его зависимость и присутствие «внешнего управления Украиной».

«Новый президент уже поставлен даже не в строй, а в стойло: он бьет копытом и делает все, что ему говорят», — резюмировал российский парламентарий.

Днем ранее Зеленский заявил в Брюсселе о готовности к переговорам с Москвой, при этом договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о проведении масштабных военных учений в Черном море, подразумевающих противостояние с Россией, передает НСН.

Также украинский лидер заявил, что его государству нужно отстаивать свою стратегическую роль газотранспортной системы и всячески противодействовать введению в строй российского экспортного газопровода в Европу «Северный поток — 2». Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее российский лидер

Владимир Путин заявил, что не исключает возможной встречи с Владимиром Зеленским.

Также президент России подчеркнул, что он бы подискутировал с Зеленским о том, как он собирается закончить конфликт на Донбассе без исполнения минских соглашений. «Все устали от конфликта на Донбассе... все ждут от будущего президента его решений», — отметил Путин.

По словам главы государства, все будет зависеть от позиции Киева. Он подчеркнул, что Москва в целом готова к восстановлению отношений в полном объеме.

«Я не знаю, это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политические руководство Украины. Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме. Но мы не можем делать это в одностороннем порядке», — сказал глава российского государства.

Что касается членства Украины в ЕС, то бывший министр экономики страны Виктор Суслов заявлял: Киев согласился на проигрышные условия, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом. «Соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное», — сказал Суслов.

По его словам, украинская экономика не способна конкурировать с европейской. Экономист также добавил, что из Украины в Европу поступает только сырье.