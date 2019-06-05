Макрон не придет: как Европа отметит высадку в Нормандии

Торжества в честь высадки союзных войск в Европе начнутся в среду, 5 июня, в британском Портсмуте — городе, который стал базой союзников для подготовки операции против нацистских войск. В церемонии примет участие премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, для которой это будет последняя официальная церемония в статусе главы британского правительства. В программе празднования — торжественные речи, а также парад кораблей и ВВС Великобритании.

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Среди иностранных гостей церемонии — французский президент Эммануэль Макрон, который, однако, не будет присутствовать на масштабных торжествах в самой Франции — в Нормандии 6 июня.

Именно на берегах Нормандии произошла знаменитая высадка 150 тыс. военных из числа союзных войск, которая стала началом освобождения Франции от нацистов и открытия «второго фронта».

Десантная операция «Оверлорд» началась утром 5 июня 1944 года, когда транспорты с почти 287 тыс. человек на борту вышли из пунктов расквартировки. После обстрела с моря началось пересечение Ла-Манша и высадка солдат на полуостров Котантен.

В течение пяти дней после высадки союзники соединили свои плацдармы и затем начали медленное развертывание войск для дальнейшего наступления вглубь Франции. 30 августа генерал Шарль де Голль объявил о начале деятельности в Париже временного правительства Франции (большая часть севера и северо-запада страны была под контролем партизан — членов Сопротивления и англо-американских союзников).

В Советском Союзе о десанте союзников узнали сразу: в газетах стали размещаться подробные сводки о ходе боевых действий: в «Правде» от 8 июня 1944 года им была отведена почти вся четвертая страница. 14 июня на вопрос о высадке союзников ответил Иосиф Сталин. Он отметил, что эта операция — «несомненно, блестящий успех наших союзников».

В операции «Оверлорд», которая продолжалась 10 дней, кроме большой живой силы, принимало участие 1500 танков и 12000 самолетов. Командовал войсками американский генерал и будущий президент США Дуарт Эйзенхауэр.

Факт отсутствия Макрона на основных торжествах вызвал негодование многих французов, в том числе потомков ветеранов, которые учавствовали в высадке войск в Нормандию.

Депутат французского парламента Филипп Госсеслин в обращении к президенту страны отметил, что его отсутствие будет «глубоким разочарованием».

Он напомнил французскому президенту, что на встрече будут присутствовать ветераны, которым уже больше 90 лет. Двое бывших солдат, одному из которых 95 лет, другому — 94, как и много лет назад, высадятся во Франции на парашюте, чтобы таким образом символически почтить память павших товарищей.

Стоит отметить, что многие годы во Франции не отмечали высадку союзников в Нормандии, так как тогдашний президент Шарль де Голль считал, что Великобритания и США не отвели французскому сопротивлению должной роли в победе над нацистами.

На торжествах в Нормандии 6 июня Францию будет представлять премьер Эдуард Филипп. На мероприятиях будут присутствовать канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй, а также лидеры Бельгии, Чехии, Дании, Греции, Норвегии, Польши, Словакии и Австралии. В свою очередь, президента России Владимира Путина в Нормандии не будет, так как французская сторона заявила, что торжества будут проходить на уровне премьеров.

При этом Франция дала Москве самой решить, кто поедет от нее на годовщину высадки союзников Нормандии. Россия пока не дала французской стороне ответа на этот вопрос. По сведениям «Газеты.Ru» Москва может быть педставлена кем-то из высоких дипломатов.

С самим названием «Нормандия» советскую военную историю связывает немало. Во время Второй мировой войны в СССР был сформировании авиационный полк «Нормандия — Неман», в котором воевали французские летчики на советских самолетах. В 2015 году в Иваново был открыт памятник летчикам французского авиаполка. Здесь в годы Второй мировой войны была сформирована единственная воинская часть иностранного государства, воевавшая на территории Советского Союза.

В июне 2014 года на празднованиях 70-летия высадки союзников в Нормандии в торжествах принимали участие лидеры Франции, Великобритании, Германии и США, а также руководители России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко.

К слову, на нынешних торжествах действующего президента Украины Владимира Зеленского также не будет.

Именно тогда, в 2014 году, было положено начало переговорному процессу по Украине, который получил название «нормандский формат».

Наблюдатели отмечают, что устроители нынешних торжеств решили специально изменить формат мероприятия, чтобы не создавать поводов для встречи президентов России и США.

Их встреча, тем не менее, возможна на саммите «большой двадцатки» (G20) летом в Японии.

В ноябре 2018 года Путин присутствовал на памятных мероприятиях к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже. Президент России возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции во время Первой мировой. В торжественных мероприятиях приняли участие ученики русской школы Бордо-Кодеран, а также дети и внуки членов русского экспедиционного корпуса.

Памятник воинам Русского экспедиционного корпуса находится в историческом центре Парижа вблизи моста Александра III и дворца Гран-Пале. Памятник открывал сам Путин в июне 2011 года.