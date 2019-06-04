«Неуд» за «Боинг»: Помпео призвал Россию покаяться

Россию обвинили в недостаточных усилиях для расследования дела о катастрофе Boeing MH-17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом. С такими заявлениями выступил госсекретарь США Майкл Помпео, говорится на сайте Госдепа.

«Я надеюсь, что Россия поймет, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в результате которого погибло множество людей, в ее же интересах», — заявил Помпео в интервью нидерландской телекомпании RTL.

Он добавил, что сотрудничество Москвы с расследователями «неудовлетворительно». Он также подчеркнул, что Нидерланды могут положиться на поддержку США в расследовании данной катастрофы.

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Авиакатастрофа Boeing 777 произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — много детей и подростков.

Объединенная следственная группа (Joint investigation team, JIT) пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», сбивший самолет, якобы был доставлен из Курска.

С таким заявлением выступил руководитель департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен 24 мая 2018 года. По его словам, следственной группе удалось установить принадлежность ЗРК к 53-й зенитной бригаде Вооруженных сил РФ по отличительным признакам, передает НСН.

Совет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты из установки «Бук», пуск которой был произведен из района площадью 320 кв. км. Ряд стран Запада сразу обвинил Москву в причастности к трагедии.

По данным следствия, самолет был сбит ракетой, которую якобы выпустили с территории, контролируемой ополченцами в Донбассе. В докладе отмечалось, что выстрел произошел с поля неподалеку от города Первомайска.

В мае 2018 года Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в крушении малайзийского Boeing. Президент России Владимир Путин указал на политическую подоплеку обвинений.

«Мы понимаем их позицию по Украине. Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. Если информация противоречит этому, то тогда США никогда ее не раскроют», — заявил в июне 2017 года российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Москва должна принимать участие в работе международной следственной комиссии по делу о крушении. По его словам, с самого начала РФ предлагала вести совместное расследование, и «на наше удивление» европейские следователи отказались.

Более того, заявил президент РФ, Нидерланды допустили к расследованию Украину, хотя Киев «нарушил международные правила, не закрыв воздушное пространство над территорией, где были боевые действия».

Однако при этом, добавил Путин, Москва с уважением и вниманием отнесется к расследованию, проанализировав представленные там выводы.

Спустя некоторое время после этого Министерство обороны России провело экстренный брифинг, чтобы проинформировать о новых доказательствах в деле об MH17.

По российской версии, удалось установить бортовой номер сбившей самолет ракеты. Она была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии, где до сих пор хранится информация о ней, и после распада СССР попала в воинскую часть на территории нынешней Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал итоги расследования, «очередным неудачным фейком Кремля». Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали границу между Россией и Украиной, равно как и зенитно-ракетные комплексы других моделей и систем.

При этом правительство Малайзии потребовало от Объединенной следственной группы предоставления «твердых доказательств» причастности России к запуску ракеты, сбившей самолет, передает ФАН. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, что западные расследователи изначально были ангажированы «против русских».