«Все пошло не так»: как Украина обиделась на ПАСЕ

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев «скорректирует свою позицию» относительно Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за приглашения Российской Федерации к участию в июньской сессии. Об этом он заявил в эфире «Украинского радио», передает ФАН.

«В данном случае голосование состоялось не так, как мы этого хотели. Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу доверия к этой организации», — подчеркнул украинский дипломат.

Он добавил, что страны Запада «попустительски» относятся к «нарушению Россией прав человека и основ демократии в Европе». Боднар отметил, что «ничего архикритичного не произошло», но Украина не может не откорректировать свое отношение к Ассамблее – в сторону «более функционального».

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В понедельник, 3 июня, регламентный комитет ПАСЕ постановил: отступить от правил организации и пригласить на грядующую сессию парламенты тех стран, которые на данный момент в Ассамблее не представлены, в их числе и Россию.

«Комитет предлагает отступить от правил ПАСЕ, чтобы пригласить… Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию — для представления своих полномочий на неполной сессии в июне 2019 года», — говорится в сообщении.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в разговоре с НСН заявил, что Украине совершенно не важна судьба Совета Европы и ПАСЕ.

«Им совершенно все равно, что будет происходить с Советом Европы, в Совете Европы, с идеей общеевропейского гуманитарного и правового пространства. Они любыми правдами и неправдами пытаются продавить через европейские институты свои интересы, невзирая на интересы других участников процесса», — убежден российский сенатор.

В конце мая министр — на тот момент — иностранных дел Украины Павел Климкин отказался участвовать в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки. Причиной отказа стало решение комитета министров Совета Европы по России, которое открывало путь для возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в участии в ПАСЕ, однако реализовать эту заинтересованность можно только на абсолютно равноправной основе.

«...когда российская делегация может абсолютно равноправно принимать участие в работе всех механизмов», — подчеркнул Песков. Представитель Кремля добавил, что в другом случае участие РФ в ПАСЕ вряд ли возможно.

Напомним, что, начиная с 2016 года, Россия не направляет документы для аккредитации отечественной делегации в ПАСЕ, потому что в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией. Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

В июне 2017 года Россия решила заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят.

Вместе с тем российская делегация не приостанавливает деятельность по ратификации документов. Спустя полгода вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что единственным условием продолжения выплат Москвой членских взносов в СЕ является возвращение России к полноправной работе в ПАСЕ со всеми соответствующими полномочиями.

Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей в Европе международной организацией. В его состав входят 47 государств с общей численностью населения более 800 млн человек. Это полностью самостоятельная организация, не входящая в систему Европейского союза. СЕ занимается правами человека, демократическим развитием и культурным взаимодействием. В структуру Совета входит также Европейский суд по правам человека в Страсбурге.