Палки в колеса: зачем США бьют по России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что, хотя в Кремле знакомы с решением посла США Джона Хантсмана не посещать ПМЭФ, на нем будут представители многих американских компаний.

«Да, мы слышали заявление посла США в Москве о том, что он собирается бойкотировать форум. Но это не значит, что так же поступят представители компаний, в том числе американских»,

— сказал Песков в интервью ведущей телеканала RT Софико Шеварднадзе.

Реклама

Хантсман ранее заявил, что не посетит форум из-за того, что американский инвестор и основатель Baring Vostok Майкл Калви находится под домашним арестом. Об этом ТАСС заявила представитель американской дипмиссии Андреа Калан. Она напомнила, что Хантсман неоднократно заявлял, что ему будет «трудно» принять участие в ПМЭФ, зная, что Калви находится под арестом. Калан добавила, что, по мнению Хантсмана, уголовное преследование в отношении бизнесмена «подрывает попытки» создать стабильность в отношениях России и США.

Дело Калви, известного американского инвестора, который вместе со своим партнером проходит по делу о мошенничестве, действительно, имеет большое значение для Хантсмана.

Знакомый с послом источник «Газеты.Ru» отметил, что глава американской дипмиссии играет не последнюю роль в налаживании российско-американских отношений. Хантсман имеет немало связей в американских политических кругах, он был послом в Китае, кандидатом в президенты и пользуется доверием Трампа.

Говоря о деле, Песков заявил, что предприниматель Майкл Калви известен как благонадежный бизнесмен, и назвал его дело досадным. Он также добавил, что дело Калви находится под личным контролем Владимира Путина. «Его информируют, он получает об этом отчеты. Дело это громкое. Он понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов. Но закон есть закон — его надо соблюдать», — отметил Песков.

«Холодная война» не дарит тепла

Дело Калви — частого гостя Петербургского экономического форум ПМЭФ, — несомненно, будет обсуждаться в кулуарах форума, но главным вопросом по-прежнему будет американская санкционная политика в отношении Москвы. В российских политических и бизнес-кругах признают, что, хотя санкции США и ЕС и не «разорвали в клочья» экономику России, как заявлял экс-президент США Барак Обама, они серьезно портят инвестиционный климат. В интервью RT это признал и Песков.

«Санкции оказывают определенное влияние на различных зарубежных инвесторов, которые потенциально могли бы вкладываться в Россию, на бизнесменов, которые потенциально могли бы открывать здесь свои предприятия. Да, некоторые из них склонны проявлять в этом больше осторожности», — сказал он.

В настоящее время против России действует несколько различных санкционных режимов, самые серьезные касаются банковской и финансовой сферы, а также российских компаний нефтегазового сектора. Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» эксперт клуба «Валдай», гендиректор АО «Управляющая компания «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев, Россия объявлена противником Соединенных Штатов в доктринальных документах высшего уровня. Речь идет о стратегиях национальной безопасности и обороны, а также документах конгресса США.

«В доктринах не скрывается, что наличие у России ядерного оружия делает полномасштабный конфликт невозможным, поэтому предполагается использовать различные методы экономического давления, а также кибератаки и воздействие на когнитивную сферу»,

— говорит Лосев, по мнению которого стратегии США «основаны на практиках противостояния с СССР в «холодной войне» ХХ века, и предполагают доктрину удушения, изматывания и войну на истощение».

Ад пока отложен

Согласно недавним оценкам Министерства экономического развития, санкции и ограничения стоили российскому рынку в $6,3 млрд ущерба.

Первое место по ущербу нанесли России меры Евросоюза: здесь общие потери оцениваются в $2,4 млрд. Второе место у США — санкции и пошлины со стороны Вашингтона нанесли удар по российскому экспорту на $1,1 млрд.

Из секторов экономики больше всего от ограничений пострадала российская металлургия — отрасль понесла ущерб на $4 млрд, сельское хозяйство — на $1 млрд, химическая промышленность — на $0,6 млрд.

Несмотря на то что существующие санкции США менее опасны для России, чем меры стран ЕС — из-за объемов взаимной торговли, больше всего в Москве опасаются влияния США на торговых партнеров России за рубежом. Собеседники «Газеты.Ru» в европейских политических кругах, а также российские дипломаты отмечают в беседах, что Вашингтон часто прибегает к политическому давлению на тех, кто пытается вести дела с Россией.

Правда, санкционное меры, которые в 2018 году пытались принять против Москвы наиболее радикальные демократы и республиканцы, были отложены.

Речь идет о законопроекте под названием «Защита американской безопасности от агрессии Кремля», который предусматривает ограничения против госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с участием российских госкомпаний. Группа конгрессменов даже рассматривала возможность внесения в санкционный пакет отключение России из международной платежной системы SWIFT.

Кроме того, в нижней палате на стадии обсуждения находится еще один вариант санкционного документа — за якобы вмешательство России за вмешательство в американские выборы.

Меры, изложенные в нем, должны были коснуться энергетического и финансового сектора экономики. По сути, документ представляет собой симбиоз ранее вносимых законопроектов — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (так называемый DASKA) и «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER).

Однако наиболее актуальным выглядит возможное принятие санкций против газопровода «Северный поток — 2». В США неоднократно заявляли, что этот проект вредит американским интересам, и давали понять, что будут принимать меры и против европейских компаний, которые ведут бизнес с Россией. Так, согласно законопроекту, уже опубликованному на сайте конгресса, сенаторы предлагают ввести пять видов санкционных ограничений против тех, кто страхует суда, укладывающие «Северный поток — 2».

Среди мер — запрет на осуществление платежей в зоне юрисдикции США и сделок с собственностью, отказ в получении лицензии или разрешения от американских регуляторов на экспорт товаров или технологий, а также запрет на работу с федеральными средствами и госдолгом.

Политический обозреватель, американист Михаил Таратута полагает, что США, скорее всего, воздержатся от «адовых санкций», понимая, что они скажутся и на мировой экономике, однако будут готовы пойти на санкции против проектов «Северного потока — 2».

«Трамповская администрация — это мастер недобросовестной конкуренции, и здесь нет ничего личного — только бизнес», — говорит эксперт При этом он отмечает, что в Вашингтоне «есть усталость от санкций». «Вводить санкции ради санкций становится невыгодным, они не достигают результата», — говорил собеседник «Газеты.Ru».

Однако Александр Лосев уверен — тот факт, что санкции пользуются поддержкой обеих партий,, дает понимание, что

США «будут усиливать этот инструмент политики и будут активнее практиковать санкции в предстоящие годы».

Среди факторов санкционной политики — четыре новых тенденции, отмечает эксперт. Вашингтон будет использовать односторонние санкции более агрессивно, свою роль в их проведении усилит конгресс, а потенциал «непреднамеренных последствий» для стран будет расти. Кроме того, будут появляться новые технологические разработки, способные как усиливать, так и ослаблять влияние санкций США.

Санкционная политика в отношении «непослушных» государств, включая Россию, нужна США и потому, что экономическое влияние Вашингтона падает. Доля США в глобальном ВВП снизилась до 23%, а экономический «центр тяжести» планеты переместился в Азиатский регион, объясняет эксперт. «Мягкая сила» Соединенных Штатов перестает работать, делается ставка на «мир через силу», и именно это сейчас является мощным определяющим фактором будущего применения санкций и превращение санкций в инструмент государственного управления США», — добавляет он.

Однако пока инвесторы обсуждают судьбу российской и мировой экономики на ПМЭФ, США, занятые торговой войной с Китаем, будут следить за выступлением главного гостя форума — председателя КНР Си Цзиньпина. По мнению Лосева, сейчас США возьмут паузу необходимую американским аналитикам для оценки эффективности и взвешивания предполагаемых и непреднамеренных последствий санкций». Осенью же Россию могут ждать неприятные санкционные сюрпризы в нефтегазовой сфере и в области технологического сотрудничества с международными корпорациями, считает эксперт.