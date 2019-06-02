Общий враг: как Россия и Китай противостоят США

Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию 5-7 июня по приглашению российской стороны и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Это будет первый официальный визит Си Цзиньпина в Россию после его переизбрания на пост председателя страны в марте 2018 года.

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В обеих странах этому визиту придают особое значение — в этом году КНР и Россия отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.

Россия и Китай: братья-одногодки

«Сегодня мы с полной уверенностью можем говорить о том, что одними из ключевых центров будущего миропорядка будут Россия и Китай, совокупный потенциал которых в политической, экономической и военной областях будет предопределять их влияние в мире», — так охарактеризовал российско-китайские отношения глава Российского совета по международным делам (РСМД), экс-министр иностранных дел России Игорь Иванов.

Эти слова прозвучали на открытии международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», которая прошла в Москве в преддверии визита в столицу главы КНР Си Цзиньпина.

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С момента установления дипотношений Москва и Пекин прошли долгий и сложный путь: от тесного сближения после революции в России, через идеологическую конфронтацию на грани военного конфликта времен «холодной войны», до стратегического партнерства сегодняшнего дня.

В Китае о периоде плохих отношений с СССР говорят откровенно, отмечая, что необходимо извлекать уроки из прошлого, чтобы избежать ошибок в будущем: «Нельзя повторять ситуацию, где то дружба, то вражда»,

— отметил в своем выступлении на конференции член Госсовета КНР в отставке, сопредседатель Китайско-Российского комитеты дружбы, мира и развития Дай Бинго.

Ветеран советско-китайских отношений Дай Бинго сформулировал главные пожелания для будущих отношений: «Мы должны, как государства, всегда быть друзьями, никогда не быть врагами. Не вмешиваться в дела друг друга, не относиться как старший к младшему».

Соблюдение подобных принципов сегодня помогает двум странам выстраивать прагматичные отношения, несмотря на то что экономический потенциал этих государств неравнозначен. Если Китай, прежде всего, экономическая сверхдержава, то Россия — сверхдержава военная.

Это помогает Москве и Пекину быть нужными друг другу в рамках стратегического партнерства, хотя ни о каком военном союзничестве речь не идет. Оба государства дорожат своей независимостью и всячески подчеркивают это в своих действиях: «Китай не старший брат для России, и Россия не старший брат для Китая», — констатировал сложившуюся ситуацию директор Института Дальнего Востока РАН, член РСМД Сергей Лузянин, который в то же время отметил, что оба государства стремятся к порядку в Большой Евразии, не основанному на доминировании США.

О перспективах укрепления взаимодействия КНР и России говорят на фоне усиления экономического давления США на Китай. Вашингтон и Пекин находятся практически в состоянии торговой войны, связанной с введением США пошлин на многочисленные товары китайского экспорта. В мае США повысили пошлины на китайский экспорт до 25%.

Ответные меры также были быстрыми: Китай повысил пошлины на часть американских товаров в диапазоне от 5% до 25%. Все эти меры нанесли удар по китайской экономике, а в перспективе сильно ударят и по мировой. По данным Организации экономического сотрудничества, эскалация торговой войны США и Китая может снизить к 2021 году мировой экономический рост на 0,7%, что составляет примерно $600 млрд.

Недавно агентство Bloomberg сравнило торговую войну с боксом, судя по итоговому табло, президент США Дональд Трамп на данный момент обыгрывает председателя КНР Си Цзиньпина со счетом 5:4. Агентство сопоставило позиции США и КНР по таким показателям, как сокращение торгового дефицита (1:0 в пользу США), рост цен (0:1), уровень потребительского доверия (1:1), «валютная война» (1:1), фондовые рынки (1:0), замедление экономического роста (0:1), снижение прямых иностранных инвестиций (0:1).

При этом обе стороны пока не слишком активно выражают желание идти на компромисс. Трамп заявил, что США не будут заключать торговую сделку с КНР. В свою очередь, Китай в своих официальных документах говорит, что «готов бороться до конца».

Экономика пока не экономна

В условиях сегодняшнего противостояния у КНР и России есть возможность для улучшения экономических связей: «Торговая война — это вызов развитию Китая в сферах экономической, энергетической и продовольственной безопасности. Как раз в этих областях Москва и Пекин могут укрепить сотрудничество», — говорится в докладе РСМД «Российско-китайский диалог: модель 2019».

Как отметил в своем выступлении на конференции зампред правительства РФ Максим Акимов,

в планах Москвы увеличить торговый оборот между Россией и КНР до $200 млрд. В 2018 году он составил 108 млрд и имеет тенденции к росту.

В то же время, если посмотреть на структуру торговли между нашими странами, пока главным в российском экспорте в КНР остается минеральное сырье, а доля машин и оборудования составляет всего лишь 1%.

Вместе с тем усилия Москвы по привлечению китайских прямых инвестиций в Дальний Восток не приносят результатов, пишет в своей недавней статье британская Financial Times. Лишь 2% от объема прямых зарубежных инвестиций Китая в Россию ($140 млн) пришлось на Дальний Восток в 2017 году.

Среди причин провала привлечения зарубежных инвестиций издание называет недовольство китайских бизнесменов тем, что происходит внутри и за пределами созданной в 2015 году особой экономической зоны в регионе — «свободный порт Владивосток» (СПВ), — где действуют налоговые и таможенные льготы.

Кроме того, проблема состоит в том, что основная доля инвестиций Китая в Россию — это государственные средства — частные капиталы китайских бизнесменов в Россию не идут из-за опасения санкционного давления США. Эксперты считают, что эту проблему необходимо как-то обойти, придумав механизм, подобный созданному странами ЕС для торговли с Ираном.

США хочет лишить Китай ракет

Сложные, а порой и конфронтационные отношения США и России косвенно касаются и Китая. В Вашингтоне не скрывают, что в военном плане считают оба государства угрозой. В доктрине национальной безопасности США, созданной уже при Дональде Трампе, Россия и КНР названы «ревизионистскими державами». При этом Вашингтон не скрывает, что надеется на помощь Москвы в попытке усадить Пекин за стол переговоров по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности, который хочет заключить Трамп после выхода из ДРСМД образца 1987 года.

По мысли Белого дома, новый договор должен подписать и Китай, у которого на вооружении также есть немалый арсенал подобных ракет.

По мнению бывшего посла России в США, сенатора Владимира Лукина, подобные сложные вопросы могли бы обсуждаться Россией и Китаем на неформальном экспертном уровне, чтобы «узнать позиции друг друга». Лукин полагает, что такой формат может быть востребован с прицелом на будущее, ведь рано или поздно США и Россия поведут свой диалог на ядерную тематику.

В то же время генерал-лейтенант, вице-президент РСМД Евгений Бужинский считает, что

участие Китая в новом договоре невозможно без Индии и Пакистана, у которых есть на вооружении есть ракеты подобного класса.

По словам эксперта, сегодня Россия и Китай не готовы к оказанию друг другу военной помощи, но Бужинский не исключает, что если ситуация в мире будет развиваться так, как она развивается сейчас, «мы к этому придем».

При этом, как отмечают эксперты РСМД в своем докладе, к большему военному взаимодействию Россию и Китай может подтолкнуть усилившиеся давление США: Среди возможных практических шагов говорится о расширении практики совместных учений военных, а также обмене развединформацией о США, возможно также усиление военного сотрудничества и совместный выход оборонных компаний двух стран на рынки.

«Обострение американо-китайских отношений в сфере безопасности объективно подталкивает Россию и КНР к более тесному сотрудничеству друг с другом. В Москве впервые за многие годы близкие к власти эксперты стали говорить о желательности заключения военно-политического союза с Пекином, хотя на официальном уровне эта идея пока не озвучивается», — говорится в докладе.