Суда не будет? Россия ответила Украине

«Недобросовестными попытками» назвали в Министерстве иностранных дел России попытки Украины задействовать в Международном суде ООН конвенции об уничтожении расовой дискриминации и борьбе с терроризмом.

«Мы <...> отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей»,

— говорится в заявлении МИД РФ.

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В январе 2017 года Киев инициировал дело на основании двух конвенций ООН: 1999-го года о борьбе с финансированием терроризма и 1965-го года о ликвидации всех форм расовой дискриминации, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом Российская Федерация в ходе слушаний собирается доказать отсутствие у Международного суда ООН юрисдикции для рассмотрения данного дела.

Вышеупомянутые конвенции, добавили в МИДе, не имеют отношения к «природе украинских обвинений в адрес России».

«Развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается также, что Украина не стала «добросовестно» пытаться решить разногласия с Россией — с помощью арбитража или переговоров.

Как сообщает НСН, слушания по делу «Украина против Российской Федерации» состоятся 3-7 июня в Гааге. Киев обвиняет Москву в незaконных постaвкaх оружия на Донбасс и дискриминaции крымских тaтaр. Россия отвергaет обвинения укрaинской стороны.

Член Совета Федерации Олег Морозов в разговоре с ФАН заявил, что претензии Украины к России являются политическими, а не юридическими.

«Любые <...> инструменты, инстанции, ситуации, в том числе по украинским морякам, которых Киев объявляет военнопленными, государство пытается использовать в политических целях. Искусственно подтащить все эти ситуации под конфликт с РФ», – убежден сенатор.

Соответственно, добавил член Совфеда, отрицать «политические» обвинения Украины оправданно и необходимо.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

В начале марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций, которые были введены против России в 2014 году после присоединения Крыма.

Тогда же российский МИД в очередной раз призвал НАТО и ЕС признать Крым частью России и оставить в покое жителей полуострова. На сайте ведомства опубликовали сообщение, в котором обратили внимание на ряд улучшений, проведенных на территории полуострова с момента его присоединения к РФ.

«Похоже, в есовском и натовском Брюсселе предпочитают не верить своим глазам, а из года в год переписывают и повторяют свои установки по крымской теме», — отметили в министерстве.

Российские дипломаты призвали ЕС и НАТО не «заниматься политиканством», а услышать крымчан. «Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни», — подчеркнули в МИД.

В июне прошлого года тогдашний президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев передал в Международный суд ООН расширенный меморандум «о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации». Передача меморандума состоялась 12 июня, в День России — по словам Порошенко, выбор даты символичен, ведь «необходимо обратить внимание мировой общественности на российские преступления».

Порошенко требует, чтобы Россия признала свои действия противозаконными и «вышла из оккупированных районов Крыма и Донбасса». Пока же, по словам украинского главы, Москва «уперто врет, что она не оккупировала украинскую землю».

14 марта 2019 года «Интерфакс» сообщил, что 89% населения Крыма по-прежнему поддерживают вхождение полуострова в состав РФ, о чем свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Межнациональная ситуация, судя по результатам соцопроса, в регионе складывается весьма спокойная: отношения между крымчанами различных национальностей охарактеризовали как «доброжелательные» 92% респондентов. Об отсутствии межнациональных конфликтов заявили 89% опрошенных жителей полуострова.