Сообщение из Сеула: Ким Чен Ын разбушевался

Южнокорейская газета Chosun Ilbo опубликовала материал, в котором утверждается, что в по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына был казнен спецпредставитель Пхеньяна по делам США Ким Хек Чхоль.

«Ким Хек Чхоль <...> и четверо других дипломатов были обвинены в предательстве и шпионаже на Америку. Их казнили на аэродроме «Мирим» неподалеку от Пхеньяна», — утверждается в статье.

Причиной тому якобы стал провал переговоров Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое в феврале 2019 года. Кроме того, глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ен Чхоль был «выслан на каторгу в лагерь для политзаключенных» с целью «перевоспитания». Переводчик Ким Чен Ына также подвергся репрессиям за «роковую ошибку, допущенную при переводе слов вождя».

Стоит отметить, что газета Chosun Ilbo несколько раз сообщала об экзотических казнях высокопоставленных северокорейских чиновников. В 2015 году там была напечатана заметку о расстреле «из зенитного орудия» министра народных вооруженных сил КНДР, генерала армии Хен Ен Чхоля — за то, что он «заснул на совещании перед вождем». Однако достоверность этих данных вызывает сомнения, подтверждения они не получили.

Не находят подтверждение и сегодняшние публикации Chosun Ilbo.

«Северная Корея официально не подтверждала этой информации, и мы также не можем этого подтвердить», — сообщила РИА «Новости» сотрудница отдела по печати министерства по делам национального объединения Республики Корея.

Подобные сообщения, вызывающие сомнения, появлялись и раньше. В 2013 году дядя Ким Чен Ына — регентский советник Чан Сон Тхэк — якобы был обвинен в «разгульном образе жизни». Южнокорейские СМИ писали, что опального функционера «бросили на растерзание 120 собакам», но впоследствии это оказалось «уткой».

Сообщалось также, что Ким отравил родную тетю — генерала и члена Политбюро Ким Ген Хи, что тоже не было подтверждено. Наконец, в 2014 году южнокорейские журналисты сообщали, что Ким Чен Ын «из огнемета» сжег министра общественной безопасности О Сон Хона, сообщала британская газета Daily Mail. Еще одного партийного чиновника Ким якобы расстрелял из миномета, передавало агентство «Ренхап». Все эти сообщения не были официально подтверждены и основывались на информации непроверенных источников.

Ханойский саммит Кима и Трампа в феврале 2019 года закончился раньше времени — стороны не достигли соглашения, и совместный ланч был отменен. Американский лидер заявил по итогам встречи, что, «хотя отношения с Пхеньяном крепкие, ничего хорошего для подписания не было».

Впоследствии министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил, что американская сторона требовала от Пхеньяна выполнения экстраординарных мер по денуклеаризации полуострова. Конкретизировать эти требования Ли не стал.

24 мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что власти КНДР отказались возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с Северной Кореей.

«Тем самым мы вновь ясно указываем на то, что при помощи плана, который США сейчас анализируют, они не сдвинут нас ни на дюйм с занимаемого нами места, и чем больше будет увеличиваться масштаб недоверия и враждебных актов в отношении КНДР, тем яростнее будет наша реакция», — передает слова высокопоставленного сотрудника МИД КНДР ФАН.

«Провал» ханойского саммита отнюдь не является таковым, заявил в разговоре с НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. Отсутствие конкретных результатов этой встречи говорит в пользу того, что лидеры стран будут встречаться и впредь, а, значит, «Ким Чен Ын полностью переиграл Трампа и этот формат «встреч ради встреч» выгоден Северной Корее».

Кроме того, Васильев обратил внимание, что с 2017 года проблема угрозы ядерной безопасности со стороны КНДР сильно ослабла.

Переговоры ради переговоров позволят КНДР оставаться ядерной державой, но постепенно ослаблять экономические санкции. Можно развивать дипломатические отношения, создание миссий по связи, и нынешнее руководство страны к этому готово. И самое главное: понизить степень напряженности на Корейском полуострове. И пока такая тактика приносила успех», — заметил американист.

Одновременно с этим северокорейские власти начали вести переговоры с Россией. 25 апреля во Владивостоке прошел первый саммит — президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, проговорили с глазу на глаз более 2-х часов, выйдя за рамки регламента.

Беседа тет-а-тет была «обстоятельной» и затронула несколько важных тем, заявил Путин по итогам встречи.

«Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей», — заявил российский лидер. По словам Путина, он обсудил с Ким Чен Ыном обстановку на Корейском полуострове и перспективы освобождения региона от ядерного оружия.

Встреча президента России с председателем КНДР может стать «щелчком по носу» президенту США Дональду Трампу, поскольку обе стороны могут использовать встречу для своих целей, пишет американский журнал Foreign Policy.

«Для Кима это возможность расколоть единство международного сообщества по вопросу ядерного разоружения Северной Кореи. Путин может укрепить позиции России на направлении, важном для США, — как это было раньше с Сирией и Афганистаном», — говорится в статье.