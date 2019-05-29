«Собака, которая будет лаять»: Саакашвили вернулся на Украину

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прилетел на Украину после того, как 28 мая Владимир Зеленский вернул ему гражданство. Саакашвили уже заявил, что готов помочь президенту в «обновлении политического класса». Украинские политологи уверены, что политик не будет сидеть без дела. Одной из главных его задач может оказаться преследование старых врагов, например, экс-президента Петра Порошенко.

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Киев. «Меня выдворили из страны из-за того, что я возвысил голос против барыжной власти, несправедливости и воровства. Я вернулся в страну, которую люблю, где я провел 12 лет жизни, где я учился, два года служил здесь в армии…

Я приехал не мстить, разрушать и наказывать, а делать — строить то, что мне не дали сделать в Одессе, мне не дали реализовать большое строительство», — сказал Саакашвили по прибытии в Киев.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство экс-губернатору Одесской области. Глава государства принял решение отменить указ его предшественника, Петра Порошенко, который лишил Саакашвили гражданства в 2017 году. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию среди политиков, экспертов и журналистов. Однако сомнений, что экс-губернатор Одесской области сыграет определенную роль в политической жизни Украины, практически нет.

За те два года, что Саакашвили находился на Украине, он успел занять свою нишу, заполучить определенное влияние и обзавестись как сторонниками, так и врагами. Одним из главных его противников и стал Петр Порошенко, который сперва пригласил Саакашвили на Украину, предоставил ему гражданство и даже доверил руководство Одесской областью, для которой характерны оппозиционные настроения.

Впрочем, вскоре развернулось противостояние Порошенко и Саакашвили, который активно критиковал местные власти. Последний, хоть и умел доставить оппоненту проблемы, все же не обладал таким влиянием, как Порошенко, который занимал на тот момент пост президента.

Михаил Саакашвили называл причиной своего изгнания уход в оппозицию и подготовку акций протеста. Он обвинил президента в стремлении узурпировать власть.

«Как только они поняли, что мы (оппозиция) объединяемся, чтобы осенью выйти на улицы и прекратить этот договорняк барыг, страх победил здравый смысл», — заявлял Саакашвили в 2017 году.

Экс-губернатору Одесской области был запрещен въезд на Украину до 2021 года. Политик, впрочем, неоднократно предпринимал попытки вернуться. В сентябре 2017-го он при помощи сторонников прорвал оцепление на польско-украинской границе. После этого суд в Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы.

В феврале 2018 года бывший президент Грузии был задержан в Киеве и выслан в Польшу. За президентскими выборами политик наблюдал с особой внимательностью. От исхода голосования напрямую зависела его дальнейшая судьба. Зеленский в ходе предвыборной кампании, отвечая на вопрос журналиста о потенциальном сотрудничестве с экс-главой Одесской области, заявил, что Саакашвили «имеет хороший опыт борьбы с коррупцией».

«Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», — сказал Зеленский.

Сам же Саакашвили также положительно характеризовал Зеленского и заявлял, что рассматривает возможность возвращения на Украину в случае поражения Порошенко.

К слову, вернуть экс-президенту Грузии украинский паспорт советовал Зеленскому президент России Владимир Путин: «Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича».

Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Бывший украинский президент сам стал фигурантом уголовных дел, а вот его противник возвращается в страну. Сомнений в том, что экс-губернатор Одесской области не будет сидеть без дела на Украине, нет ни у кого.

«Он беспокойный человек, я думаю, что он вполне может заняться восстановлением своей партийной структуры и участием в парламентских выборах. Мне кажется, у него немного шансов преодолеть барьер, если он не изменится и будет 5%. Но вряд ли Саакашвили будет сидеть без дела — это его внутренняя потребность. Такой он человек», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Один из лидеров партии Саакашвили «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе уже заявил, что это объединение примет участие в предстоящих внеочередных парламентских выборах.

«Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах... Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», — сказал Давид Сакварелидзе.

Однако сам Саакашвили по прибытии в Киев заявил, что не планирует участвовать в парламентских выборах: «Ни на какие выборы я не пойду, и я не вел переговоры ни про какие назначения».

При этом бывший глава Одесской области подчеркнул, что не намерен уходить из политики и готов помогать президенту.

«Если ему будет нужен мой совет, я буду готов помочь, — сказал он. — И, конечно, я буду всячески помогать полному обновлению политического класса на Украине, буду делать все для того, чтобы во власть пришло много новых людей».

Впрочем, роль Михаила Саакашвили может не ограничиваться участием в парламентских выборах. Украинские журналисты и политологи уверены, что в скором времени публика сможет наблюдать за новым противостоянием между Порошенко и Саакашвили.

Экс-губернатор Одесской области не забыл своих обидчиков, которых у него на Украине достаточно.

Порошенко, хоть и не критикует открыто нового главу государства, явно находится в оппозиции к нему. Экс-президенту удалось доставить немало проблем Зеленскому с помощью своих сторонников в Верховной раде.

«Народный фронт», например, пытается помешать роспуску парламента, сопротивляясь указу Зеленского. Эта политическая сила открыто конфликтовала с Саакашвили, а член партии, глава МВД Арсен Аваков был одним из самых главных врагов экс-президента Грузии.

Еще один противник Саакашвили — глава Радикальной партии Олег Ляшко, который призывал украинских пограничников стрелять в политика, если он нарушит границы, — вступает в конфронтацию с Зеленским при каждом удобном случае.

В целом, Михаил Саакашвили и Владимир Зеленский имеют общих врагов. В противостоянии президента со старыми политическими силами экс-губернатор может принести пользу.

«Я думаю, что как некое пугало для Порошенко, который встал в жесткую оппозицию к Зеленскому, он может быть полезен Зеленскому, — считает Погребинский. — Помощь в борьбе с Порошенко может понадобиться, если он не решится сам с помощью таких людей, как Портнов и другие, добивать Порошенко до серьезного уголовного преследования. В принципе, это в его возможностях».

Саакашвили, который неоднократно выводил сторонников на акции протеста против президента, может применить свои навыки и сегодня, требуя, например, уголовного преследования и, тем самым, обеспечивая прозрачность делам против Порошенко.

Стоит также отметить, что возврат Саакашвили украинского паспорта может положительно повлиять на репутацию нового президента. Дело в том, что Зеленского связывают с олигархом Игорем Коломойским. Назначение бывшего юриста бизнесмена Андрея Богдана на пост главы администрации президента лишь подтвердило догадки о влиянии Коломойского на Зеленского.

На Западе с настороженностью наблюдают за отношениями президента и бизнесмена. Определенные сигналы уже поступили из Вашингтона. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани называл бизнесмена «криминальным олигархом» и призывал Зеленского разорвать с ним контакты.

«Месседж, который президент США Дональд Трамп хотел бы передать новому главе украинского государства Владимиру Зеленскому, звучит так: «Окружать себя врагами президента Трампа — не лучшая идея», — заявил адвокат Джулиани.

Связь с Коломойским не идет на пользу и президентскому рейтингу Зеленского.

С Саакашвили же олигарха связывают непростые отношения. Он подозревал бизнесмена в заговоре с Порошенко против него. «У него забирают банк, забирает группировка Порошенко. Два дня назад Коломойскому из администрации президента сказали: хочешь сохранить банк — атакуй Саакашвили. Но это чревато играми с вкладчиками...

Вот когда мы придем к власти, мы этих вкладчиков защитим, этот банк больной будет национализирован, а его владелец сядет в тюрьму. Когда мы будем у власти. Чтобы никто не сомневался, Коломойский будет сидеть! И ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях таких, как он, я достану из Швейцарии и из Малайзии», — заявлял Саакашвили в 2016 году.

Как отмечает Михаил Погребинский, Зеленский заинтересован в дистанции от Коломойского, и возвращение украинского паспорта Саакашвили — жест, призванный продемонстрировать это.

«Я думаю, что задача Зеленского — избежать демонстрации очевидного влияния Коломойского на решения, которые он принимает. В этом смысле возврат паспорта совпадает с тем, что он когда-то обещал, и с тем, что Саакашвили будет собакой, которая эффективно будет лаять на Порошенко», — отмечает эксперт.