«Собака, которая будет лаять»: Саакашвили вернулся на Украину

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Киев. «Меня выдворили из страны из-за того, что я возвысил голос против барыжной власти, несправедливости и воровства. Я вернулся в страну, которую люблю, где я провел 12 лет жизни, где я учился, два года служил здесь в армии…

Я приехал не мстить, разрушать и наказывать, а делать — строить то, что мне не дали сделать в Одессе, мне не дали реализовать большое строительство», — сказал Саакашвили по прибытии в Киев.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство экс-губернатору Одесской области. Глава государства принял решение отменить указ его предшественника, Петра Порошенко, который лишил Саакашвили гражданства в 2017 году. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию среди политиков, экспертов и журналистов. Однако сомнений, что экс-губернатор Одесской области сыграет определенную роль в политической жизни Украины, практически нет.

За те два года, что Саакашвили находился на Украине, он успел занять свою нишу, заполучить определенное влияние и обзавестись как сторонниками, так и врагами. Одним из главных его противников и стал Петр Порошенко, который сперва пригласил Саакашвили на Украину, предоставил ему гражданство и даже доверил руководство Одесской областью, для которой характерны оппозиционные настроения.

Впрочем, вскоре развернулось противостояние Порошенко и Саакашвили, который активно критиковал местные власти. Последний, хоть и умел доставить оппоненту проблемы, все же не обладал таким влиянием, как Порошенко, который занимал на тот момент пост президента.

Михаил Саакашвили называл причиной своего изгнания уход в оппозицию и подготовку акций протеста. Он обвинил президента в стремлении узурпировать власть.

«Как только они поняли, что мы (оппозиция) объединяемся, чтобы осенью выйти на улицы и прекратить этот договорняк барыг, страх победил здравый смысл», — заявлял Саакашвили в 2017 году.

Экс-губернатору Одесской области был запрещен въезд на Украину до 2021 года. Политик, впрочем, неоднократно предпринимал попытки вернуться. В сентябре 2017-го он при помощи сторонников прорвал оцепление на польско-украинской границе. После этого суд в Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы.

В феврале 2018 года бывший президент Грузии был задержан в Киеве и выслан в Польшу. За президентскими выборами политик наблюдал с особой внимательностью. От исхода голосования напрямую зависела его дальнейшая судьба. Зеленский в ходе предвыборной кампании, отвечая на вопрос журналиста о потенциальном сотрудничестве с экс-главой Одесской области, заявил, что Саакашвили «имеет хороший опыт борьбы с коррупцией».

«Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», — сказал Зеленский.

Сам же Саакашвили также положительно характеризовал Зеленского и заявлял, что рассматривает возможность возвращения на Украину в случае поражения Порошенко.

К слову, вернуть экс-президенту Грузии украинский паспорт советовал Зеленскому президент России Владимир Путин: «Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича».

Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Бывший украинский президент сам стал фигурантом уголовных дел, а вот его противник возвращается в страну. Сомнений в том, что экс-губернатор Одесской области не будет сидеть без дела на Украине, нет ни у кого.

«Он беспокойный человек, я думаю, что он вполне может заняться восстановлением своей партийной структуры и участием в парламентских выборах. Мне кажется, у него немного шансов преодолеть барьер, если он не изменится и будет 5%. Но вряд ли Саакашвили будет сидеть без дела — это его внутренняя потребность. Такой он человек», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Один из лидеров партии Саакашвили «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе уже заявил, что это объединение примет участие в предстоящих внеочередных парламентских выборах.

«Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах... Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», — сказал Давид Сакварелидзе.

Однако сам Саакашвили по прибытии в Киев заявил, что не планирует участвовать в парламентских выборах: «Ни на какие выборы я не пойду, и я не вел переговоры ни про какие назначения».

При этом бывший глава Одесской области подчеркнул, что не намерен уходить из политики и готов помогать президенту.

«Если ему будет нужен мой совет, я буду готов помочь, — сказал он. — И, конечно, я буду всячески помогать полному обновлению политического класса на Украине, буду делать все для того, чтобы во власть пришло много новых людей».

Впрочем, роль Михаила Саакашвили может не ограничиваться участием в парламентских выборах. Украинские журналисты и политологи уверены, что в скором времени публика сможет наблюдать за новым противостоянием между Порошенко и Саакашвили.

Экс-губернатор Одесской области не забыл своих обидчиков, которых у него на Украине достаточно.

Порошенко, хоть и не критикует открыто нового главу государства, явно находится в оппозиции к нему. Экс-президенту удалось доставить немало проблем Зеленскому с помощью своих сторонников в Верховной раде.

«Народный фронт», например, пытается помешать роспуску парламента, сопротивляясь указу Зеленского. Эта политическая сила открыто конфликтовала с Саакашвили, а член партии, глава МВД Арсен Аваков был одним из самых главных врагов экс-президента Грузии.

Еще один противник Саакашвили — глава Радикальной партии Олег Ляшко, который призывал украинских пограничников стрелять в политика, если он нарушит границы, — вступает в конфронтацию с Зеленским при каждом удобном случае.

В целом, Михаил Саакашвили и Владимир Зеленский имеют общих врагов. В противостоянии президента со старыми политическими силами экс-губернатор может принести пользу.

«Я думаю, что как некое пугало для Порошенко, который встал в жесткую оппозицию к Зеленскому, он может быть полезен Зеленскому, — считает Погребинский. — Помощь в борьбе с Порошенко может понадобиться, если он не решится сам с помощью таких людей, как Портнов и другие, добивать Порошенко до серьезного уголовного преследования. В принципе, это в его возможностях».

Саакашвили, который неоднократно выводил сторонников на акции протеста против президента, может применить свои навыки и сегодня, требуя, например, уголовного преследования и, тем самым, обеспечивая прозрачность делам против Порошенко.

Стоит также отметить, что возврат Саакашвили украинского паспорта может положительно повлиять на репутацию нового президента. Дело в том, что Зеленского связывают с олигархом Игорем Коломойским. Назначение бывшего юриста бизнесмена Андрея Богдана на пост главы администрации президента лишь подтвердило догадки о влиянии Коломойского на Зеленского.

На Западе с настороженностью наблюдают за отношениями президента и бизнесмена. Определенные сигналы уже поступили из Вашингтона. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани называл бизнесмена «криминальным олигархом» и призывал Зеленского разорвать с ним контакты.

«Месседж, который президент США Дональд Трамп хотел бы передать новому главе украинского государства Владимиру Зеленскому, звучит так: «Окружать себя врагами президента Трампа — не лучшая идея», — заявил адвокат Джулиани.

Связь с Коломойским не идет на пользу и президентскому рейтингу Зеленского.

С Саакашвили же олигарха связывают непростые отношения. Он подозревал бизнесмена в заговоре с Порошенко против него. «У него забирают банк, забирает группировка Порошенко. Два дня назад Коломойскому из администрации президента сказали: хочешь сохранить банк — атакуй Саакашвили. Но это чревато играми с вкладчиками...

Вот когда мы придем к власти, мы этих вкладчиков защитим, этот банк больной будет национализирован, а его владелец сядет в тюрьму. Когда мы будем у власти. Чтобы никто не сомневался, Коломойский будет сидеть! И ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях таких, как он, я достану из Швейцарии и из Малайзии», — заявлял Саакашвили в 2016 году.

Как отмечает Михаил Погребинский, Зеленский заинтересован в дистанции от Коломойского, и возвращение украинского паспорта Саакашвили — жест, призванный продемонстрировать это.

«Я думаю, что задача Зеленского — избежать демонстрации очевидного влияния Коломойского на решения, которые он принимает. В этом смысле возврат паспорта совпадает с тем, что он когда-то обещал, и с тем, что Саакашвили будет собакой, которая эффективно будет лаять на Порошенко», — отмечает эксперт.