Куклы Коломойского: кто на самом деле будет править Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский постепенно формирует свою команду. От окружения главы государства зависит многое, особенно учитывая отсутствие у него политического опыта, список неразрешенных проблем, которые стоят перед новым лидером, и его противостояние с Верховной радой.

Глава государства уже назначил людей на некоторые ключевые посты, однако многие назначения вызвали вопросы на Украине и за ее пределами. Политики и эксперты обращают внимание, что высокие должности достались людям из окружения президента или олигарха Игоря Коломойского, который считается покровителем Зеленского.

Главная дискуссия развернулась вокруг назначения Андрея Богдана на пост главы администрации президента. В прошлом он был юристом Коломойского. Богдана называют посредником между Зеленским и олигархом.

До того, как президент подписал указ о новом руководителе АП, украинское издание «Страна.ua» сообщало, что именно эта тема стала предметом противостояния между окружением Зеленского и людьми Игоря Коломойского.

По информации издания, команда Зеленского продвигала свою альтернативу — Ивана Баканова либо Сергея Шефира — давних соратников и друзей Зеленского.

«Против того, чтоб идти навстречу кадровым пожеланиям Коломойского, высказывается несколько аргументов. Прежде всего, это позиция США и ЕС, которые выступают против назначения на ключевые должности людей, близких к Коломойскому, и против уступок ему по «Приватбанку», — писала «Страна.ua».

По данным источника издания, Коломойский настаивал на кандидатуре Богдана, в противном случае угрожая отказом в поддержке партии «Слуги народа» на выборах.

На Западе, действительно, могут с настороженностью отнестись к подобному назначению. «Наблюдатели были обеспокоены, когда Коломойский на прошлой неделе неожиданно вернулся в страну. Если Зеленский примет в свою администрацию его союзников или ослабит ограничения для бизнесмена, новая администрация может сразу испортить себе репутацию», — пишет The Washington Post.

Определенные сигналы уже поступили из Вашингтона.

«Месседж, который президент США Дональд Трамп хотел бы передать новому главе украинского государства Владимиру Зеленскому, звучит так: «Окружать себя врагами президента Трампа — не лучшая идея», — заявил адвокат американского лидера Рудольф Джулиани.

Беспокойство Белого дома связано как раз со связью Богдана с Коломойским. Джулиани называл бизнесмена «криминальным олигархом» и призывал Зеленского разорвать с ним контакты.

«Так, вы не можете назначать человека, который ассоциируется с одним из тех людей, которых обвиняют чаще всего. Если же вокруг вас собрались люди, тесно связанные с тем, чьи действия надо расследовать, то это выглядит ужасно», — подчеркнул Джулиани.

Впрочем, назначение Богдана на должность главы администрации президента вызывает вопросы и по другой причине. Экс-юрист Коломойского в 2010 году стал заместителем министра кабинета министров Украины и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

Позже эту должность ликвидировали, однако в 2013 году Николай Азаров, занимавший тогда пост премьер-министра, назначил Богдана уполномоченным кабмина в сфере антикоррупционной политики.

Согласно закону «Об очистке власти» Андрей Богдан, работавший в правительстве Януковича, не может участвовать в управлении государственными делами до 2024 года.

Однако опытный юрист воспользовался лазейкой в законе о госслужбе, в котором руководитель администрации президента и его заместители формально выведены из списка госслужащих.

«Я попал в закон о люстрации совершенно несправедливо. — считает сам Богдан. — Так сложилось, что наши предшественники провели новый закон о госслужбе. И глава администрации президента, и его заместители были выведены этим законом из-под госслужбы. Если я и имею право занимать какую-то должность на территории Украины, то это либо главы администрации президента, либо заместителя. Поэтому здесь нет никакого нарушения».

Однако фракция «Радикальной партии» считает иначе.

«Мы обращаемся с требованием к президенту Зеленскому отменить скандальные кадровые назначения... Богдана, назначенного вопреки закону о люстрации. И назначение его [Зеленского] бизнес-партнеров на ключевые государственные должности в Украине», — сказал лидер партии Олег Ляшко.

Кроме того, петиция об отставке Андрея Богдана набрала необходимое число голосов и должна быть рассмотрена президентом.

Впрочем, некоторые эксперты все же обращают внимание на то, что глава администрации Зеленского обладает необходимым опытом и навыками в госслужбе. Стоит также отметить, что сам Коломойский и его экс-юрист опровергли информацию, что через Богдана олигарх влияет на президента.

«Как бы СМИ не привязывали его к Коломойскому, он прошел этап госслужбы. У него есть опыт работы с вопросами госуправления, понимание нюансов публичной и подковерной политики», — комментирует бывший заместитель главы АП Марина Ставнийчук.

Руководитель центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в разговоре с порталом «Украина.ру» подчеркивает, что Богдан совмещает в себе опыт юриста и администратора, что полезно для его новой должности.

Назначение бывшего юриста Коломойского прокомментировал и бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. «А для нового президента эффективность его администрации имеет решающее значение — поэтому это абсолютно правильный и логичный шаг» — считает он.

Впрочем, если Андрей Богдан действительно вошел в команду президента как человек Коломойского, то это назначение уравновешено другим, не менее важным. Первым помощником президента стал Сергей Шефир — бизнес-партнер Зеленского. Шефир и Зеленский дружат еще с 1995 года, вместе они основали «Студию «Квартал 95».

«Я безразличен к должностям и портфелям, но я не безразличен к Зеленскому. Как я вижу свою задачу? Хочу, чтобы он остался человеком, став политиком. Мне кажется, это самое главное. Я буду там, где нужен, и знаю, что он меня не подведет», — говорил Шефир в интервью изданию «theБабель».

Новый помощник президента вложил в его предвыборную кампанию 3 млн гривен. Как сообщали украинские СМИ, Сергей Шефир пользовался достаточно большим влиянием в штабе Зеленского. Оба, стоит отметить, не имеют политического опыта.

Шефир занимался кинобизнесом. Он и сам признавал, что не собирался строить карьеру в политике, пока Зеленский не предложил ему работать в его избирательном штабе.

Иными словами, помощник президента — человек, которому Зеленский полностью доверяет.

Впрочем, глядя на назначения в АП, нельзя не заметить, что состав администрации президента сбалансированно состоит из людей Зеленского и Коломойского.

Первым заместителем главы АП стал исполнительный продюсер «Квартала 95» Сергей Трофимов. Другой заместитель главы администрации — сценарист «Квартала 95» Юрий Костюк. На аналогичную должность назначен Кирилл Тимошенко, экс-руководитель компании «GoodMedia», которая занималась всем медийным сопровождением кампании Зеленского. Кроме того, Тимошенко работал и на Коломойского.

Еще одним заместителем АП стал Руслан Рябошапка — бывший замминистра юстиции и член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которого называют близким к Андрею Богдану человеком.

Советником Зеленского и его представителем в Верховной раде назначен юрист Руслан Стефанчук. Он отвечает за идеологию партии «Слуга народа» и занимается разработкой законопроектов. Стефанчук познакомился с Зеленским в 1996 году, оба играли в КВН. Во время предвыборной кампании Зеленский называл его одной из важнейших фигур своей команды.

Еще одной ключевой кадровой перестановкой стало назначение Ивана Баканова на должность первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ). В том, что президент поставил в ведомство надежного для себя человека, сомнений нет, хотя это кадровое решение, как и в случае с Андреем Богданом, встретило неоднозначную реакцию у публики.

Бывший глава СБУ Василий Грицак был верным соратником Петра Порошенко. После инаугурации Зеленского Грицак отказался отдавать честь новому президенту.

С первым заместителем СБУ у главы государства, судя по всему, подобных трений не возникнет. Баканов — друг детства Владимира Зеленского, они учились в одной школе и жили на одной улице. Он является одним из основателей и руководителей «Квартала 95», Баканов также много лет управлял юридической службой проекта.

Кроме того, первый заместитель СБУ владеет фирмой, на которую зарегистрирована недвижимость Зеленского в Италии. Во время предвыборной кампании Баканов возглавлял партию «Слуга народа» и штаб Зеленского.

Секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) стал советником в предвыборной команде Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк.

Впрочем, на фоне остальных назначений, нельзя однозначно сказать, что должность секретаря СНБО досталась соратнику президента. При этом Данилюк обладает достаточно весомым опытом в политике.

В 2014 году он был постоянным представителем Порошенко в кабинете министров Украины. В 2015-м — заместителем главы администрации президента Порошенко. В следующем году Данилюк был назначен на должность министра финансов Украины.

«Отфутболивание на чердак Данилюка вполне объяснимо. В штабе Зеленского он был одной из наиболее известных фигур, но при этом все равно оставался чужим как для людей Коломойского, так и для команды «95 квартала». Поэтому должность с реальной властью Данилюк получить не мог», — отмечает «Страна.ua».