Как в 1945-м: Австрия остается без канцлера

Политический скандал в Австрии привел к отставке канцлера Себастьяна Курца и его правительства. 27 мая парламент Австрии вынес им вотум недоверия. В истории страны это первый случай с 1945 года, когда депутаты сместили канцлера.

За отставку проголосовали Социал-демократическая партия Австрии (52 депутата), ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) (51 депутат) и партия JETZT (семь депутатов).

В середине мая немецкие СМИ опубликовали видеозапись, на которой теперь уже бывший вице-премьер Австрии и экс-глава Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает с девушкой, которая назвалась племянницей российского олигарха Игоря Макарова, финансирование на выборах 15 октября 2017 года. Взамен он предлагает ей помощь в покупке доли одного из австрийских СМИ.

Впрочем, Макаров заявил, что у него нет племянницы. Никаких доказательств тому, что девушка имеет отношение к российскому олигарху, так и не появилось.

По итогам выборов 2017 года Штрахе стал вице-канцлером Австрии. После публикации видео он подал в отставку, хотя и подчеркнул, что не нарушил никаких законов.

О своем уходе заявил и глава фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йохан Гуденус, который поддерживал связь с представителем «россиянки».

Скандал вышел на новый уровень, когда канцлер Себастьян Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. Его поддержал президент страны Александер Ван дер Беллен.

На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции.

Социал-демократы выдвинули сразу два вотума недоверия — против канцлера и против его правительства.

Во время заседания парламента многие депутаты обвинили канцлера в том, что он сосредоточил всю власть в своих руках. «Вам нужно завоевать доверие», — сказала депутатам Памела Ренди-Вагнер, лидер Социалистической партии, перед тем, как призвать к голосованию. «Сотрудничество и диалог являются основой доверия, и доверие требуется большинству в парламенте, — сказала она. — Г-н канцлер, вы и ваше правительство не пользуетесь нашим доверием».

«Курц проиграл свои шансы, и, господин канцлер, вы несете полную ответственность», — заявил в своем выступлении заместитель главы парламентской фракции социал-демократов Йорг Лейхтфрид.

Сам же Себастьян Курц в своем фейсбуке написал, что в конечном итоге решение будет оставаться за народом Австрии, подразумевая выборы, которые должны состояться уже в сентябре.

«Свергнуть правительство за несколько месяцев до выборов — это то, что мало кто в этой стране может понять», - сказал Курц депутатам перед голосованием.

Политику ничего не мешает принять участие в сентябрьских выборах, более того, Себастьян Курц имеет все шансы на победу.

Публикация скандальной видеозаписи никак не повлияла на рейтинг канцлера. Однако об успехе политика больше говорят итоги выборов в Европарламент, которые состоялись за день до вынесения ему вотума недоверия.

Народная партия Курца получила 35,4% голосов. Сам политик назвал этот результат «историческим» — это самый высокий показатель, достигнутый этой партией на европейских выборах со времени вступления страны в ЕС 1995 году.

Курц надеялся использовать свой пост в качестве трамплина для переизбрания в сентябре, пишет Reuters. Канцлер рассчитывал выступить в роли жертвы политического кризиса, чем палача, который привел правых к власти, и тем самым способствовал его осуществлению, отмечает агентство.

Однако его политические оппоненты посчитали, что он должен разделить вину.

«С момента прихода к власти в 2017 году канцлер Австрии Себастьян Курц, самый молодой лидер Европейского союза, пытался показать, что консерваторы могут эффективно работать с правыми националистами, которые когда-то были на периферии политики», — пишет The Washington Post.

Теперь же союзники Курца способствовали его отставке с поста канцлера.

Политик и его правительство останутся у власти до тех пор, пока федеральный президент Александер Ван дер Беллен не освободит их от обязанностей. После этого Ван дер Беллен должен назначить новый кабинет министров.