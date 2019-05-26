Жертва скандала: Курц побеждает на выборах в Европарламент

Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца лидирует на выборах в Европарламент — она набирает 35%. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, опубликованные телеканалом OE24.

На втором месте социал-демократы (24%), на третьем — националисты из Партии свободы (18%), которую раньше возглавлял вице-канцлер Хайну-Кристиан Штрахе, но был вынужден подать в отставку на фоне скандала, приведшего к развалу австрийскую коалицию.

Низкому месту австрийских националистов поспособствовала публикация видеозаписи, на которой показано как Штрахе обсуждает с некой «россиянкой» возможности помощи в предвыборной кампании в обмен на определенные преференции.

Разговор произошел в доме, расположенном на испанском курорте Ибица. После обнародования ролика и ухода в отставку Штрахе, со своих постов ушли и все министры, избранные от Партии свободы, что стало концом ее пребывания в партийной коалиции.

На успех Народной партии повлиял тот факт, что Курц достаточно быстро принял меры, чтобы дистанцироваться от Партии свободы, и получил при этом поддержку президента страны Александера Ван дер Беллена. Как отмечает в комментарии агентство Reuters, Курцу помогло то, что он смог представить себя «жертвой, а не повивальной бабкой» скандала.

Между тем, австрийские власти заявили, что проведут расследование, чтобы выяснить, кто был заказчиком скандала и откуда появилась таинственная пленка. Личность дамы на пленке, которая представилась Аленой Макаровой, «племянницей» известного бизнесмена Игоря Макарова, тоже не установлена. Бизнесмен, владелец нефтегазовой компании «Итера» Макаров заявил, что женщина не является его родственницей.

Журналисты немецких изданий Spiegel и Suddeutsche Zeitung, которые впоследствии и опубликовали этот материал, взяли его у арт-группы «Центр политической красоты» из Германии. Согласно заявлению одного из участников тайной съемки, именно эта организация выкупила видео.

Данная арт-группа известна своими неоднозначными акциями, среди которых — воровство мемориальных крестов в честь погибших при побеге из ГДР, а также попытка захоронить мигранта у порога ведомства германского канцлера Ангелы Меркель.

Австрию вскоре ждут досрочные выборы. Сам Курц пока возглавляет техническое правительство — вместо ушедших в отставку членов кабинета от Партии свободы на их постах работают приглашенные технократы. На своем посту остается глава МИД Австрии Карин Кнайсль, свадьбу которой в 2018 году посетил в качестве гостя президент России Владимир Путин.

В отличие от австрийских националистов, их французским коллегам повезло больше. Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» лидирует на выборах в Европарламент во Франции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные экзит-полов Elabe.

Как отмечается, партия Ле Пен набрала 24,2% голосов, на втором месте — партия президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика», которая набрала 22,4%. Правда, Ле Пен немного ухудшила свой результат: на выборах в 2014 году ее партия, которая в то время называлась «Национальный фронт», получила 24,85%.

Еще до оглашения результатов Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону. Она заявила, что ему придется покинуть пост в случае проигрыша на выборах в Европарламент. После экзит-полов правый политик заявила, что, проголосовав за «Национальное объединение», народ Франции «с гордостью и достоинством восстановил власть».

«У Эммануэля Макрона нет иного выбора, кроме как распустить Национальное собрание», — сказала Ле Пен. Она также отметила, что название парламента Франции — Национальное собрание — никогда раньше «не было таким удачным».

В этом составе парламента ЕС у националистов может появиться 22 места, это на 9 мест больше, чем в прошлом созыве Европарламента. Всего в этом органе власти 751 место. После окончательно выхода Великобритании из ЕС это число уменьшится на почти 50 кресел, которые занимают британские депутаты.

В Германии коалиция ХДС/ХСС, которую возглавляет Ангела Меркель, хотя и пришла к финишу первой, ухудшила свои результаты. На втором месте по популярности — партия «Зеленых», затем следуют социал-демократы и националисты из «Альтернативы для Германии», для которых это первые выборы в парламент Европейского союза.