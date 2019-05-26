Шаурму не простим: киевляне не поняли Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «Киев делает Киевом» запах лип и шаурмы возле метро. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке в поздравлении с Днем города.

«Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы около метро.

Это субботняя тишина утреннего Подола и неугомонный гул проспекта Победы. Это пейзаж с Владимирской горки, удивительный цвет каштанов и строительные «недоразумения», — отметил президент страны.

Зеленский считает, что для того, чтобы влюбить в столицу Украины «нужно мгновение» «и миг, чтобы в нем разочароваться».

В своем послании, адресованном украинцам, он добавил, что переехал в Киев в 2003 году и что он «по себе» знает, что «в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять».

Зеленский охарактеризовал этот город как «гордый и суровый». «Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным», — считает глава украинского государства.

Он добавил, что значимые события его жизни произошли в этом «не декоративном, а настоящем» городе. «В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын», — отметил Зеленский. Кроме того, он обратил внимание, что в столице «нашлось место на карте для» компании «Студия Квартал 95».

Однако реакция пользователей сети на поздравление была неоднозначной, передает РИА «Новости».

Так, комментируя запись, пользователь Olesya Naumovska возмутилась: «Шаурма? Я родилась и выросла в Киеве. Это мой город. Город каштанов и соборов, счастья и грусти, город революций свободы и побед. Ша-ур-ма?»

В свою очередь Наталия Пилипенко предложила Зеленскому сводить его «писаря» в ботанический сад. «Он, бедный, ничего, кроме шаурмы и лип не видел и не знает про Киев». «Киев — это запах шаурмы? Шедевр», — согласилась с предыдущими комментариями Анжелика Рудницкая.

В то же время Павел Бойко заявил, что «в каждом выступлении, посте, видеоролике» Зеленского «сплошной примитивизм и манипуляции». «Хватить врать. Вы всегда издевались над украинцами в своем творчестве и являетесь малороссом по духу. Киев вас не примет, как не принял [экс-главу Украины Виктора] Януковича», — заявил пользователь в комментариях под записью президента Украины.

Тем не менее нашлись и те, кто посчитал такое поздравление «душевным». «Очень хорошие слова. Душевно. За это мы вас любим и уважаем. Президент в первую очередь должен быть человеком! Держитесь, будет тяжело. Но мы с вами!» — отметила пользователь под ником «Настьона Настьона».

Ирина Трофимова заявила, что «никогда еще не читала поздравления с Днем города настолько красивого и искреннего».

Ее поддержала и Юлия Коржова. «Очень красиво написано. Душевно! Спасибо вам за такую искренность и открытость. Вы — настоящий человек, который любит свою Украину. Наш народный президент», — отметила она в комментариях, обращаясь к украинскому лидеру.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве.

Видеозапись с совместным танцем главы страны и участниками программы выложила в твиттере журналист Юлия Витязева.

«Кастинг министров в новый кабмин Украины», — отметила она. В подписи к видео она также добавила, что «председатель жюри — лично президент страны Зеленский».

На кадрах видно, как Зеленский, одетый в джинсы, футболку и зеленую рубашку, выбежал на сцену и начал танцевать вместе с участниками. Затем он поприветствовал всех собравшихся в зале и поцеловал в голову своего коллегу по студии «Квартал 95» Евгения Кошевого, после чего занимает место в зале рядом со своей супругой.

Отметим, что «Лига Смеха» является украинским телевизионным юмористическим шоу. В ней принимают участие различные коллективы, в том числе из учебных заведений и предприятий, которые соревнуются в конкурсах. Программу придумала «Студия Квартал 95».

В апреле этого года компания заявила, что один из ее основателей – Владимир Зеленский – прекратит свое участие в проектах в качестве режиссера, ведущего и актера. Также стало известно, что сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполняет украинский президент, был изъят из свободного доступа на ютубе по просьбе правообладателя.

В комментарии изданию «Ведомости» диджитал-директор студии Сергей Пушкин заявил, что запрет на показ сериала является «временной мерой». «Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы. Надеемся, что это быстро разрешится», — пояснил он.