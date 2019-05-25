Судьба шпиона: Бутина отсидит весь срок

Москва не выражала намерение менять обвиняемого в России в шпионаже в пользу США американца Пол Уилана на осужденную за работу в США качестве российского агента Марию Бутину, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Предложения по размену касались только Виктора Бута и Константина Ярошенко с нашей стороны, никого другого из российских граждан мы не предлагали менять в рамках использования процедур Конвенции Совета Европы от 1983 года о передаче осужденных лиц. Все остальное, любые разговоры, что предлагали других персоналий — это просто домыслы, ничего такого не», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Неделей ранее сам Уилан заявил, что его арест является «местью» России за санкции Соединенных Штатов. Такое мнение он изложил в своих письмах, пишет Foreign Policy.

В послании, которое задержанный надиктовал своим адвокатам, подчеркивается, что его арест «на 100%» связан с работой в компании BorgWarner (американский производитель комплектующих для автомобилей), где он занимал пост директора по безопасности.

В другом письме Уилан, которому Лефортовский районный суд Москвы продлил арест до конца августа, отмечает, что, вероятно, Россия хотела «навредить» не именно BorgWarner, а любой американской компании, передает НСН.

Сотрудники ФСБ задержали 49-летнего Уилана при проведении шпионской акции в гостинице «Метрополь» в Москве 28 декабря прошлого года. По его словам, он просто приехал в отпуск на свадьбу к сослуживцу, передает сайт kp.ru.

По информации ряда СМИ,

бывший морской пехотинец в своем номере принимал российского осведомителя, вручившего ему «флешку» со списками сотрудников российской спецслужбы, а также другими сведениями, составляющими гостайну.

Известно, что Уилан примерно десять лет назад начал регистрироваться на интернет-ресурсах, которые чаще всего посещают граждане России.

Как предполагают сотрудники российских спецслужб, американские коллеги вычислили некоторые из сетевых знакомых американца в России и выбрали их для разработки как имеющие доступ к не подлежащей разглашению информации.

Следственное управление ФСБ возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.

Издание The Washington Post сообщало, что Уилан поступил на службу в армию в 1994 году и поднялся по служебной лестнице, став старшим сержантом. Он ездил в две командировки в Ирак: в 2004 и 2006 годах. Его уволили в чине старшего сержанта в 2008 году после того, как его признали виновным в нескольких обвинениях, связанных с воровством.

Что касается Бутиной – то российский политический активист, председатель правления межрегиональной общественной организации «Право на оружие» в апреле нынешнего года была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за связи с российской разведкой и работу иностранным агентом в США без регистрации.

Соответствующее решение принял суд округа Колумбия. После истечения этого срока осужденная будет депортирована в Россию без права въезда в США. В декабре прошлого года

Бутина признала себя виновной в попытке оказания влияния на членов Национальной стрелковой ассоциации США — обширную сеть сторонников президента США Дональда Трампа.

Прокуроры признали, что 30-летняя Бутина не является шпионом в традиционном смысле, но выразили уверенность в том, что ее преступление все же могло поставить под угрозу национальную безопасность США.

В прошлом году президент России Владимир Путин выразил недоумение работой американских правоохранительных органов в связи с уголовным делом в отношении Бутиной.

«Эта девушка несчастная наша, Бутина, сидит. Ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее происходит... Для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто о ней ничего не знает», — сказал глава государства во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он добавил, что если кто и знает о деятельности Бутиной, то только в Совфеде, где она, по данным американских СМИ, работала помощницей зампреда Александра Торшина.