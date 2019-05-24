Британия в раздоре: что будет после Мэй

Премьер-министр Великобритании объявила о своей скорой отставке с поста главы Консервативной партии. По сути, это значит, что она покинет и пост премьер-министра.

«Сегодня я объявляю о намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня», — заявила Тереза Мэй во время обращения к журналистам.

Последней каплей для Мэй стал отказ ее собственного правительства выносить на голосование в парламент в начале июня обновленное соглашение с Евросоюзом по Brexit.

Кабмин раскритиковал чересчур мягкий вариант сделки, предложенный главой правительства, а парламентарии собирались в очередной раз проголосовать против него.

Палата общин трижды отвергала сделку по Brexit, которую предлагала Мэй, поскольку депутаты не одобряли компромиссные уступки премьер-министра. Вывести «бракоразводный процесс» из политического тупика Мэй не удалось, и ей пришлось просить ЕС об отсрочке. По итогам переговоров на саммите ЕС дату Brexit сдвинули на 31 октября.

Отставка Мэй также обусловлена потерей доверия собственной партии. Члены тори отказались поддержать своего лидера после ее заявления, что у депутатов британского парламента будет возможность голосовать за проведение второго референдума по Brexit только в случае, если поддержат сделку с Европейским союзом.

Давление на Мэй внутри партии усилилось после катастрофических результатов местных выборов 2 мая 2019 года, на которых консерваторы потеряли более 1300 мест в муниципалитетах по всей стране.

Тем не менее, Терезу Мэй считают заложником ситуации, поскольку Brexit достался ей в «наследство» от предыдущего премьер-министра Дэвида Кэмерона, который также ушел в отставку после объявления результатов референдума по выходу Великобритании из состава ЕС.

Мэй должна была осуществить безболезненный Brexit, который устроил бы и британский парламент, и ЕС. Однако если с последними ей удалось договориться, то внутри собственной страны противоречия лишь нарастали.

Кто заменит Мэй

Теперь Мэй будет оставаться временно исполняющим обязанности премьер-министра до тех пор, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Предвыборная кампания официально начнется после 7 июня, однако уже сегодня ведущие СМИ Великобритании обсуждают вероятного преемника Терезы Мэй.

На сегодняшний день основным кандидатом на внутрипартийный пост Мэй является экс-глава МИД Борис Джонсон. Еще до объявления об отставке Терезы Мэй он выразил намерение выдвинуть свою кандидатуру.

«Конечно, я собираюсь это сделать», — сказал Джонсон на закрытом мероприятии в Манчестере 16 мая, добавив, что его желание участвовать в предвыборной гонке «ни для кого уже не является секретом».

Стоит отметить, что Джонсон является наиболее вероятным кандидатом на пост лидера Консервативной партии. По данным социологического опроса компании YouGov, Джонсон — самый популярный политик из числа тори, его поддерживают 32% британцев. Ранее он уже возглавлял рейтинг возможных преемников Мэй, причем после ухода с поста главы МИД Великобритании уровень поддержки его кандидатуры только вырос.

Тогда Борис Джонсон высказывался против компромиссных сделок с Евросоюзом и стремления Мэй сохранить тесные отношения с ЕС. Будучи сторонником жесткого Brexit, он считается наиболее подходящим кандидатом на роль лидера партии, способным оформить «евроразвод» с наибольшей выгодой для Соединенного Королевства.

«Борис Джонсон — лишь один из возможных кандидатов, из-за его жесткости шансы он имеет незначительные. Он занимает праворадикальную позицию, выступает за «жесткий» Brexit, что, очевидно, не найдет необходимую поддержку в парламенте», — считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Среди консерваторов сегодня есть и более компромиссные по отношению к Brexit фигуры, которые пока что находятся в тени.

Собеседник «Газеты.Ru» полагает, что преемником Мэй станет кто-то из ее ближайших сторонников.

Возможным кандидатом на пост называют нынешнего главу МИД Великобритании Джереми Ханта. Он считается одним из самых лояльных Мэй членов кабмина, который поддерживает ее план по Brexit. В отличие от Джонсона, Хант — менее противоречивая фигура, и у него есть шанс объединить консерваторов. Сразу после объявления об отставке Мэй Хант сообщил, что готов принять участие в борьбе за пост лидера Консервативной партии.

Другим возможным преемником Мэй считают Доминика Рааба, экс-министра по вопросам Brexit. Так же, как и Джонсон, Рааб был ярым евроскептиком и бывшим союзником Мэй, но разошелся с ней во взглядах на то, каковы должны быть условия сделки между Лондоном и Брюсселем. Рааб уверен, что «жесткий» Brexit лучше, чем плохая сделка.

«Кто бы ни сменил Терезу Мэй на посту премьер-министра, с нынешним составом британского парламента ему не удастся добиться поддержки какого-либо решения. В свое время палата общин приняла резолюцию, что «жесткого» Brexit быть не должно, депутаты хотят управляемого «евроразвода» по соглашению», — говорит Николай Топорнин. По его мнению, парламент показал, что сегодня у него нет политической воли, и поэтому, скорее всего, Великобританию ожидают парламентские выборы под знаком Brexit.

Будут ли новые выборы

Возможность досрочных парламентских выборов обсуждают и в рядах оппозиционной Лейбористской партии. Королева может объявить досрочные выборы в парламент, если новый глава Консервативной партии не получит парламентского большинства поддержки.

«Пока тори рвут себя на части, наша страна пребывает в кризисе. Нам необходимы досрочные всеобщие выборы», — констатирует лейборист Иан Лавери.

Необходимость досрочных парламентских выборов обсуждаются и в британском обществе. По результатам опроса интернет-компании YouGov, их проведение поддерживают 49% британского населения. В пользу нынешнего состава парламента выступают 38% граждан Соединенного Королевства. Очередные парламентские выборы должны состояться в 2022 году.

«Партии занимают выжидательную позицию. В случае проведения внеочередных выборов расклад сил в палате общин сильно изменится», — говорит доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Большие шансы пройти в британский парламент у партии Brexit, лидером которой является евроскептик Найджел Фарадж. По данным опроса компании YouGov, на выборах в Европарламент политическая группа Фараджа может набрать 35% голосов. Для партии-новичка это колоссальный результат. Для примера, партия Мэй на выборах, по предварительным данным, займет лишь четвертое место.

Победу на внеочередных выборах может одержать и партия лейбористов. Однако позиция ее лидера, Джереми Корбина, до конца не ясна. С одной стороны, Корбин выступает против сделки Мэй и призывает уважать итоги референдума 2016 года о выходе Великобритании из ЕС. Однако каких-либо альтернатив предлагать не спешит.

Ситуация в Великобритании остается очень непредсказуемой, считает Николай Топорнин. По его мнению, текущий состав парламента Великобритании продемонстрировал свою политическую несостоятельность, трижды отвергнув планы Терезы Мэй. Наиболее вероятным исходом событий остаются внеочередные парламентские выборы, и будущее сделки по Brexit будет зависеть от того, каким будет новый парламент Соединенного Королевства.