«Плохой знак»: Парубий экстренно созывает Раду

Президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента в полдень в среду, 22 мая, для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов, в рамках которых будет отменена мажоритарная система формирования депутатского состава.

«На сегодня есть понимание, что, возможно, будут проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые будут отменять мажоритарную систему выборов народных депутатов и останется только пропорциональная партийная система. Еще одним дополнительным условием таких изменений может быть понижение проходного барьера до 3%. Еще один важный момент — уменьшение сроков тендерных закупок, которые будет проводить ЦИК в процессе проведения выборов», — рассказал глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

Стоит отметить, что в ходе консультаций Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций и депутатских групп поднимался вопрос о целесообразности внесения изменений в избирательное законодательство за такой короткий период до выборов. В частности, председатель ЦИК Татьяна Слипачук напомнила, что согласно стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые Украина должна соблюдать, рекомендуется

странам — членам ОБСЕ не менять избирательное законодательство за год до выборов.

Также во вторник, 21 мая, Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады. Об этом сообщается на сайте администрации президента. Также этим указом Зеленский назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля.

При этом Парубий написал в своем твиттере, что Зеленский начал свой президентский срок с «грубого» нарушения конституции Украины. Спикер заметил, что он испытывает «печаль» и «тревогу» относительно указа Зеленского распустить Раду. Он напомнил, что президент является «гарантом» конституции, однако своим решением нарушает основной закон страны.

«Плохой знак», — заключил нардеп.

Сам Зеленский объяснил роспуск Рады низким доверием украинцев к парламенту. По словам главы государства, в настоящее время уровень доверия граждан к Раде составляет 4%.

«Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», — заявил Зеленский.

Он добавил, что юридическим основанием для роспуска парламента стало отсутствие коалиции с 2016 года.

Нардеп, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко отметил, что депутаты идут «на досрочные выборы, потому что этого ожидает общество» и выразил убеждение в том, что перед выборами нужно «отменить мажоритарку как главный источник политической коррупции», передает НСН.

Заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев признался, что

фракция, лидером которой является бывшая председатель правительства Украины Юлия Тимошенко, давно ожидала такого решения.

«Уже давно надо было распустить парламент, но многие делали все возможное, чтобы этого не произошло, хотя законных оснований не допустить роспуск парламента нет», — сказал политик.

Нардеп добавил, что в настоящее время существуют все возможности, чтобы принять на Украине пропорциональное избирательное законодательство с открытыми списками.

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич поделился мнением, что Зеленский, принимая решение о роспуске парламента, надеется, что новый состав депутатов станет опорой для него, и Рада девятого созыва поддержит его политику.

При этом сенатор подчеркнул, что все это является внутренним делом Украины, и для Москвы в данном контексте важным являются только два вопроса. Во-первых, как роспуск Рады, если он действительно произойдет, скажется и скажется ли вообще на выполнении Киевом минских соглашений. И второй момент — как он повлияет на отношения Украины с Россией.

Что касается отношений с Россией, Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Москвой и Киевом, сообщил Богдан.

В эфире телеканала «112 Украина» глава АП прокомментировал возможность проведения переговоров с Москвой. По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос о проведении народного референдума, «чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», передает ФАН.