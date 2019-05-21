Задачи Зеленского: что Путин сказал Макрону и Меркель

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо решить те острые вопросы, которые возникли при его предшественнике – Петре Порошенко – заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского «Комплекса мер» 2015 года как основы мирного урегулирования», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент России также вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон в Донбассе, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева самопровозглашенными республиками.

«Внимание собеседников обращено и на принятый Верховной радой дискриминационный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете безопасности ООН этот документ, противоречащий конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», — резюмируется в комментарии Кремля.

Днем ранее — сразу же после инаугурации — Зеленский встретился с членами американской делегации, прибывшими в Киев на торжественные мероприятия. Новый глава государства попросил чиновников США усилить санкции в отношении России, передает ФАН.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь.

Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России»,

— подчеркнул политик.

Он добавил, что Соединенные Штаты являются «мощным и очень серьезным» партнером Украины в «преодолении российской агрессии». Президент также поблагодарил американских представителей за помощь во внутренних реформах по безопасности и назвал США «хорошим примером демократии».

По словам Зеленского, в первую очередь, как президент, он будет добиваться прекращения огня в Донбассе, а после — сделает все, чтобы вернуть Крым и Донбасс «под контроль Киева».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это указал, что «не видит новаций» со стороны новых властей Украины.

«Это та риторика относительно России, которая не блещет новизной. Главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с ситуацией на юго-востоке Украины. Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, точно так же, как и Россия. Его должен и может выполнять Киев», — подчеркнул представителя Кремля.

Стоит отметить, что Зеленский на своей инаугурации также заявил, что «Крым, и Донбасс – это украинская земля».

«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может.

Это один из регионов Российской Федерации», — так прокомментировал данное заявление Песков.

Он добавил, что вопроса о встрече Путина и Зеленского на данный момент нет на повестке. Песков детализировал, что Путин поздравит своего украинского коллегу не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию в Донбассе и улучшении отношений двух стран.

Песков отметил, что конфликт на юго-востоке Украины — это внутриукраинская проблема, которую должен решить президент страны на основе Минских договоренностей.

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

В прошлом месяце Путин отметил, что не исключает возможности встречи с Зеленским. Президент России уточнил, что первоочередной темой возможных переговоров с президентом Украины станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, передает НСН.

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер также поддерживает намерение Зеленского вести диалог с Путиным. Об этом он сказал в программе NewsHour для американской службы общественного вещания PBS.

Дипломат заявил, что для установления мира в Донбассе необходимо проводить переговоры с российским лидером. Он отметил, что желание нового президента страны «разговаривать» с Путиным является «хорошим делом». Представитель американского внешнеполитического ведомства указал, что двум странам необходимо иметь «непосредственные отношения».