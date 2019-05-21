Кто все эти люди: Зеленскому подобрали команду

Президент Украины Владимир Зеленский приступил к изменениям политического ландшафта страны. Правда, кто займет все ключевые посты, пока неизвестно.

Глава государства чуть ли не на протяжении всей избирательной кампании обещал распустить Раду, и вот 21 мая президент подписал соответствующий документ и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.

Накануне он провел встречу с представителями парламента для обсуждения этого процесса. По итогам переговоров представитель Зеленского Андрей Богдан заявил, что все делегаты от фракций согласны с роспуском парламента.

До тех пор депутаты намерены внести изменения в закон о парламентских выборах.

«Есть вероятность, что будут проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему, и останется лишь пропорциональная. Еще одним условием таких изменений может быть снижение проходного барьера до 3%», — сказал Богдан.

Представитель президента также заявил, что уже в среду депутаты могут собраться на внеочередную сессию, чтобы обсудить изменения. До тех пор, пока не будет избран новый состав парламента, Верховная рада продолжит свою работу.

Как сообщает «Страна.ua», именно изменения в законе стали предметом договоренностей между командой президента и депутатами Рады. Проведение досрочных выборов сильно меняет расклад политических сил, поэтому обе стороны намерены изменить правила игры.

«Основная проблема в том, как пройдут досрочные выборы. Если по старой, смешанной системе, то Зеленский получит половину парламента из мажоритарщиков, которых невозможно контролировать, не прибегая к подкупу», — пишет издание.

Снижение проходного барьера, в свою очередь, подарит многим политикам возможность продлить срок своих депутатских полномочий. Согласно опросам BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute), Радикальная партия, «Гражданская позиция», «Народный фронт», «Самопомощь» «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» не преодолевают необходимый 5% проходной барьер.

Наибольшей популярностью пользуется еще не созданная партия Зеленского «Слуга народа» (34,7%). Второе место занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,1%). Также неплохие шансы пройти в парламент на сегодняшний день есть у «Батькивщина» Юлии Тимошенко (9,5%) и «Блока Петра Порошенко» (8,9%).

Процесс роспуска парламента запущен и, судя по всему, будет активно развиваться в течение двух последующих месяцев. При этом новый президент во время своей инаугурации поручил парламенту выполнить еще несколько задач.

«Уважаемые депутаты, я очень вас прошу принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс, а также уволить главу СБУ, министра обороны, генерального прокурора Украины... У вас на это будет два месяца... Я распускаю Верховную раду восьмого созыва», — заявил Зеленский с трибуны парламента.

Впрочем, назвать подобный шаг неожиданным нельзя: от президента ожидали если не полных, то значительных перемен в политическом кадровом составе Украины.

Изменения начались: новый глава МИД

Согласно действующей конституции Украины,

главы Минобороны, МИД, Службы безопасности и генпрокурор назначаются Верховной радой по представлению президента.

Еще до инаугурации нового президента глава СБУ Василий Грицак подал в отставку. Министр обороны Степан Полторак выполнил волю президента сразу после церемонии.

Заявление об отставке также написал и глава МИД Украины Павел Климкин. Его уход также выглядит логичным — политический советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявлял, что с вероятностью 99% министерство иностранных дел возглавит другой человек.

Этим человеком может стать бывший заместитель Климкина, посол Украины при НАТО, Вадим Пристайко, об этом сообщил «Стране.ua» источник из окружения президента.

21 мая он заявил агентству «Интерфакс-Украина», что готов возглавить МИД. При этом он не уточнил, предлагали ли ему эту должность.

close Вадим Пристайко UKR Mission to NATO/Twitter.com

«Если мне предложат возглавить министерство иностранных дел, я готов», — заявил Пристайко. Потенциальный министр уже успел принять участие в первых встречах нового президента с иностранными партнерами.

«Вчера были десятки встреч, во всех я действительно принимал участие. Я помогаю от имени министерства иностранных дел переходной команде, чтобы наши все встречи были эффективными», — рассказал Пристайко.

Безусловно, новый министр иностранных дел станет предметом повышенного интереса в России. Если же ведомство возглавит Пристайко, то он, вне всяких сомнений, продолжит выбранный Порошенко курс Украины в НАТО.

Политик является активным сторонников этого внешнеполитического направления. Отказ от курса в НАТО 2010 году Пристайко считает «трагической ошибкой». «Как показало время, наш внеблоковый статус лишь сделал нас более легкой жертвой для агрессора», — говорил он в интервью «Укринформ».

Риторика потенциального главы МИД в отношении России мало чем отличается от взглядов его предшественника.

«Она (Россия) убивает наших людей. Именно так, войной, Кремль реагирует на наш внешнеполитический выбор. Это реакция хищника на нашу нерешительность, нашу слабость и раздробленность. Надеюсь, выводы сделаны. И любой следующий украинский лидер, избранный или переизбранный на этой неделе, как и на всех следующих выборах, будет помнить этот урок», — заявлял он.

Пристайко также выступает за разрешение конфликта с Будапештом, который неоднократно жаловался на дискриминацию венгерского населения на Украине. По мнению дипломата, Киеву стоит позволить обучение в школах на венгерском языке. «С одной стороны — да — вещь нужная (украинизация образования). Это как страховка от реванша пятой колонны Кремля. С другой, ну что это меняет? В конце концов, только реформы приближают нас к НАТО», — говорил Пристайко в прошлом году.

Оборонный сектор Украины

Что же касается должности министра обороны, то здесь украинские СМИ называют двух кандидатов. Возглавить ведомство может лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, который уже занимал этот пост с 2005 по 2007 год.

Политик известен своими антироссийскими высказываниями. В России Гриценко объявлен в розыск за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Гриценко — соперник Зеленского на прошедших президентских выборах. Он, впрочем, не высказывал критику в адрес своего конкурента, а во втором туре и вовсе поддержал его. Кроме того, Анатолий Гриценко рекомендовал в штаб Зеленскому своего специалиста по вопросам армии Ивана Апаршина.

close Анатолий Гриценко РИА «Новости»

«У Зеленского не было команды людей, с которыми можно идти в политику, и когда он спросил, кого можно, на мой взгляд, поставить на сектор обороны, я предложил человека, которого назначил бы сам на пост министра обороны», — говорил Гриценко в апреле.

Зеленский прислушался к совету, и Апаршин занял в команде президента место эксперта по безопасности и обороне. Он, как и рекомендовавший его Гриценко, может также возглавить министерство обороны Украины.

close Иван Апаршин Апостроф TV/YouTube.com

В военной сфере Апаршин имеет достаточно опыта. В 2005 году он был заместителем Гриценко, с которым продолжил сотрудничество в последующее время. Апаршин успел проработать директором Департамента военной политики минобороны, главным инспектором минобороны, начальником управления оборонной политики и политики безопасности секретариата кабинета министров.

После победы Зеленского на президентских выборах именно Апаршин представил военную доктрину избранного президента. В основе концепции лежит все тот же курс страны в НАТО — переход на натовские стандарты, создание армии, подходящей под критерии альянса, усиление ВСУ резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны.

Что же касается конфликта в Донбассе, то здесь Апаршин не настроен на переговоры: «И я никогда не поддержу, чтобы новый президент Украины сел за стол переговоров с так называемыми «ЛНР» и «ДНР». Я в принципе не допускаю того, что Украина может разговаривать с этими людьми».

Вернуть Донбасс под свой флаг Киев сможет через пять лет, считает Апаршин.

Кто возглавит СБУ

Руководителем СБУ может стать генерал-лейтенант СБУ Владислав Бухарев. Он тесно знаком с Зеленским с давних времен. Бухарев работал в ведомстве с 1992 года. На выборах в Раду 2014 года он избрался по спискам «Батькивщины» и покинул СБУ.

close Владислав Бухарeв Владислав Бухарeв/Facebook.com

Интернет-издание «Левый берег» со ссылкой на источники сообщает, что главой СБУ может стать глава партии «Слуга народа» Иван Баканов.

close Иван Баканов Телеканал Прямий/YouTube.com

«Относительно персоны <…> нового руководителя Службы [безопасности Украины] вопрос остается открытым. Целый ряд не связанных между собой источников указывает на высокую вероятность назначения сюда Ивана Баканова», — говорится в сообщении.

При этом Баканов, отвечая на вопрос «Левого берега», может ли он занять эту должность, сказал: «Думаю, вы ошибаетесь».

Впрочем, ранее СМИ писали, что Баканов может также возглавить администрацию президента, поскольку именно он сопровождал Зеленского в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Сейчас он также присутствует на переговорах президента с иностранными дипломатами и экспертами. Однако «Страна.ua» писала, что

вокруг этой должности велось противостояние между окружением Зеленского и людьми Игоря Коломойского. По информации издания, олигарх рассчитывал, что администрацию президента возглавит его бывший адвокат Андрей Богдан.

close Андрей Богдан РИА «Новости»

Вечером 21 мая Богдан был назначен руководителем администрации президента Украины.

В то же время «Страна» отмечала, что команда Зеленского продвигала свою альтернативу — Ивана Баканова либо Сергея Шефира — давних соратников и друзей Зеленского. «Против того, чтоб идти навстречу кадровым пожеланиям Коломойского высказывается несколько аргументов. Прежде всего, это позиция США и ЕС, которые выступают против назначения на ключевые должности людей, близких к Коломойскому, и против уступок ему по «Приватбанку», — пишет издание.

Шефир вечером 21 мая был назначен первым помощником главы государства. Возможно, стоит ожидать и предложения должности Ивану Баканову.

close Сергей Шефир Сергей Шефир/Facebook.com

По данным источника издания, Коломойский настаивал на кандидатуре Богдана, в противном случае угрожая отказом в поддержке партии «Слуги народа» на выборах.