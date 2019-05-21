Порошенко на измене: против бывшего президента завели дело

На Украине возбудили дело о госизмене против ушедшего накануне в отставку с постав президента Петра Порошенко, передает РИА «Новости со ссылкой на первого замдиректора Государственного бюро расследований Ольгу Варченко. Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины совершили незаконный переход в районе Керченского пролива с нарушением государственной границы России.

Заявление на Порошенко подал вернувшийся на Украину экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Стоит отметить, что заявление против Порошенко было подано Портновым на следующий день после того, как новым президентом Украины официально стал Владимир Зеленский.

В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — незаконно пересекли российскую границу и вошли в Керченский пролив. Их экипажи игнорировали законные обращения российских пограничников с требованием остановиться. Как отмечает погранслужба РФ, суда также совершали в этой акватории опасное маневрирование. Причем воды, о которых идет речь, являлись российскими еще до перехода Крымского полуострова под юрисдикцию России.

Остановить вторгшиеся суда мирным путем осуществить не удалось, поэтому российским пограничникам пришлось применить оружие, в результате чего были ранены три украинских моряка. Им сразу же оказали необходимую помощь. По факту незаконного пересечения госграницы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Украинские суда были задержаны вместе с экипажами.

Кроме того, Порошенко атакуют и с других сторон. В частности, ранее генпрокуратура Украины (ГПУ) начала досудебное расследование по делу о давлении экс-президента на судей по делу о национализации «Приватбанка».

В апреле Окружной административный суд Киева признал национализацию банка незаконной. Нацбанк Украины пообещал обжаловать решение суда. Президент Петр Порошенко, в свою очередь, обратился к Генпрокуратуре и СБУ с просьбой изучить возможность привлечения судей к уголовной ответственности «за неправосудное решение».

По мнению судей, эти заявления — прямая угроза судебной системе Украины, посягательство на ее независимость и беспристрастный характер. По итогам расследования виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.

За вмешательство в работу судьи (ч. 2 ст. 376 УК Украины) человек может быть приговорен к лишению свободы на срок до трех лет, либо арестован на несколько месяцев, либо же утратит право занимать определенные должности на протяжении пяти лет.

Национализация «ПриватБанка» была проведена в декабре 2016 года. Нацбанк признал его неплатежеспособным. Экс-совладелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский обратился в суд с требованием признать решения Киева незаконными. В настоящее время Коломойский находится на Украине, куда он прибыл несколько дней назад. Он считается одним из наиболее богатых и влиятельных украинских олигархов. В ходе президентского срока Петра Порошенко, Коломойский сначала был назначен губернатором Днепропетровской области, в 2015 году снят с должности, после в течение двух лет лишен основных активов — «Приватбанка» и «Укрнафты». В отношении олигарха было заведено несколько уголовных дел.

В начале мая Порошенко вызывали в прокуратуру Украины по поводу расследования дела о событиях на площади Независимости в Киеве зимой 2014 года.

Начальник управления специальных расследований ведомства Сергей Горбатюк считает, что президент несет персональную ответственность за то, что расследование по делу так и не завершено. На допрос Порошенко не явился, и Горбатюк в то время заявил, что ведомство вызовет его уже после окончания полномочий.

Говоря о возможностях новых властей преследовать Порошенко, эксперты в один голос говорят, что нельзя не учитывать фактор возможных договоренностей уходящего президента с Западом. По мнению собеседников «Газеты.Ru», это может стать «красным флажком» для новой украинской власти.

В числе влиятельных защитников Порошенко называют канцлера Германии Ангелу Меркель, которая не скрывала, что поддерживает политика в пику его конкуренту Владимиру Зеленскому: «Я не исключаю, что у Порошенко могут быть гарантии в определенных кругах Запада», — говорил «Газете.Ru» политолог Андрей Окара, отмечая, что преследование Порошенко будет расцениваться за границей как политическое.