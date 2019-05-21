«Проект уже реализован»: помешают ли санкции «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль, несмотря на возможные санкции США, уверен в завершении строительства «Северного потока — 2».

«Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива», — передает слова Пескова «Российская газета».

Этот комментарий был дан представителем Кремля в связи заявлением министра энергетики США Рика Перри, который заявил о возможных антироссийских санкциях, передает агентство Bloomberg.

«Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», — приводит его слова СМИ, которые он сказал во время выступления в Киеве. Отметим, что Перри приехал на Украину в качестве главы американской делегации по случаю инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Песков напомнил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» — это международный проект, в котором участвует «целая группа международных крупных компаний-гигантов». Он также отметил, что в большей части проект реализован и продвигается «достаточно быстрыми темпами».

При этом пресс-секретарь президента обратил внимание, что этот проект создан «в интересах обеспечения энергобезопасности Европы», а также он отвечает коммерческим интересам европейских производителей, «в первую очередь — Германии». Песков подчеркнул, что «Северный поток — 2» «не имеет никакого отношения к политике».

«Неоднократно наш президент [Владимир Путин] заявлял, что любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем давно уже занимаются Соединенные Штаты Америки», — отметил пресс-секретарь российского лидера. Проявляемая конкуренция неприемлема не только для России, считает представитель Кремля, но и для «стран Европы, стран ЕС, о чем они также открыто заявляли».

На вопрос журналистов, будет ли эта тема обсуждаться между американским и российским лидерами на ближайшем саммите, Песков сказал, что пока неизвестно, «будет ли вообще что-то обсуждаться между Путиным и Трампом на «двадцатке» в Японии». Причиной этому служит отсутствие конкретных действий по организации встречи. «Безусловно, если такая встреча будет инициирована, наш президент будет рад ее провести, и, очевидно, вопросы энергобезопасности Европы, вполне возможно, могут быть затронуты», — заключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На этот выпад Вашингтона по отношению к России отреагировали не только в Кремле, но и в Совете Федерации и в Госдуме.

Член Совфеда Алексей Пушков написал в своем твиттере, что слова американских властей не соответствуют их действиям: «В духе настроя Трампа на улучшение отношений с Россией, о чем нам сообщил Помпео, США готовятся ввести санкции [против Северного потока — 2]. В духе того же настроя санкции против России сохранятся. Итак, есть слова, и есть дела. Цена риторики об улучшении при продолжении санкций невысока».

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, в свою очередь, что такая позиция США вполне предсказуема. «На первое место они ставят свои экономические интересы. Никакие стратегические партнеры и европейские страны никогда не волновали американцев», — сказал он в разговоре с RT.

Вашингтон, считает Чепа, использует украинский вопрос в своих целях. «США никогда напрямую не скажут о том, что им выгодно, если Европа будет покупать американский сжиженный газ по более дорогой цене», — добавил парламентарий.

Между тем, американские власти уже достаточно долгое время пытаются доказать европейским странам, что рост энергозависимости от России опасен. Тем не менее, представители этих государств, прежде всего, Германии, ясно дали им понять, что им помощь со стороны в решении этого вопроса не нужна.

Однако Вашингтон не намерен отступать и продолжает санкционное давление в отношении России. Так, в мае демократ Джин Шахин и республиканец, экс-кандидат в президенты США Тед Круз подготовили черновой вариант законопроекта, который предполагает введение ограничений в отношении компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов.

Авторы проекта предлагают им запретить въезд на территорию США, а также заморозить их активы на территории Штатов. Помимо этого, могут ввести запреты как для частных лиц, так и для компаний, которые помогают финансово или технически при сооружении газопроводов.