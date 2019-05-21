«Угроза здравым смыслом»: чем Россия пугает Европу

Запад напуган тем, что Россия возвращает традиционные ценности, против которых «борются» власти в Европе и США. Такое мнение выразил чешский ультраправый политик Йиржи Кобза в газете Parlamentní Listy, передает НСН.

«В Чехии СМИ во весь голос кричат о российской угрозе и влиянии Москвы на общественное мнение, на выборы в Европе, о возвращении <...> коммунистов. Иногда мне кажется, что если я открою холодильник, то на меня выскочит Путин и начнет влиять на меня или угрожать мне», – заявил политик.

По его словам, на самом деле Россия угрожает Европейскому союзу «тем, что защищает самую неприемлемую для него идеологию – традиционные ценности». Кроме того, добавил Кобза, российские власти «отказываются от влияния гражданского общества на политику».

Он также подчеркнул, что в России патриотизм «в почете и не презирается», а также сохраняются национальные традиции.

«Родина как федерация народов, которые живут вместе в мире и сотрудничестве, многое значит для простых людей в России», — заявляет чешский консерватор.

Кроме того, отметил Кобза, российские граждане «не увлечены безумным гендеризмом и ультрафеминизмом», женщины «обладают такими же правами, как мужчины», но «никто не считает их одинаковыми».

По мнению Кобзы, в Евросоюзе «либералы» уже «подавили и почти истребили» традиционные ценности. Поэтому Россия «угрожает либеральной демократии» своим «откровенным патриотизмом и <...> благодарностью предкам за защиту Родины».

Кроме того, он указал на «отказ» в России от проведения ЛГБТ-парадов и публичных выступлений в поддержку легализации наркотиков. Наконец, Кобза воздал хвалу запрету в России некоммерческих организаций, «развращающих общество».

«Россия угрожает Западу не военной силой, а силой здравого смысла», – подчеркнул он.

Йиржи Кобза — депутат нижней палаты парламента Чехии от партии «Свобода и прямая демократия». Партия стоит на правых позициях, относится к евроскептикам и выступает против иммиграции.

В начале мая немецкий журналист Михаэль Штюрмер высказал в своей статье для газеты Die Welt заявил, что рано или поздно Западу придется пойти навстречу России, которая вновь стала сверхдержавой, передает ФАН.

«Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом», — заявил он.

По мнению Штюрмера, у Запада был шанс выстроить доверительные отношения с РФ после распада Советского Союза, но он пренебрег этой возможностью. В новой холодной войне, к которой стремятся отношения России и западных государств, борьба будет идти «не на жизнь, а на смерть», и выжить можно лишь вместе, подчеркнул журналист.

Кроме того, он сравнил торжественный прием президента России Владимира Путина в Кремле с царскими приемами Российской Империи, а самого российского лидера – с государем, глядя на которого

русские «забывают на мгновение о последствиях крушений последнего столетия».

Наконец, журналист отметил, что в меняющемся мире растет количество глобальных угроз, справиться с которыми Запад и Россия смогут лишь вместе. В их числе он назвал гибридные и кибервойны, являющиеся «не абстракциями, а угрожающей реальностью».

О России как сверхдержаве говорят и европейские политики высшего ранга. В июне 2018 года канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Россия должна в качестве сверхдержавы поспособствовать установлению мира в Сирии и на востоке Украины.

Это заявление Курц сделал по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Австрии Александера ван дер Беллена в Вене.

«Сегодня у нас была возможность поговорить о международных темах, что Россия в качестве сверхдержавы имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины, и у России большая ответственность», — сказал Курц.

По его словам, австрийские власти выражают надежду, что Россия внесет вклад в налаживание ситуации в конфликтных регионах. Кроме того, он отметил, что Австрия надеется на прогресс в отношениях России и Европы.

Отметим, что сам Курц оказался недавно в центре громкого скандала: вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на компрометирующем видео невзначай рассказал о пристрастии канцлера к гомосексуальным оргиям с наркотиками.

Ориентация России на традиционные ценности уже не новость — президент РФ Владимир Путин отдает предпочтение социально ориентированной и консервативной риторике. Уже много лет он постоянно уделяет пристальное внимание поддержке традиционных ценностей, сохранению культуры всех народов России, укреплению института семьи и демонстрации заботы о пожилых людях. В своих ежегодных посланиях он также неизменно говорит об улучшении социального положения молодежи и о задачах на будущее.