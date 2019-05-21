Дайте больше санкций: Зеленский обратился за помощью к США

Сразу же после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами американской делегации, прибывшими в Киев на торжественные мероприятия. Новый глава государства попросил чиновников США усилить санкции в отношении России, передает ФАН.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Соединенные Штаты являются «мощным и очень серьезным» партнером Украины в «преодолении российской агрессии». Президент также поблагодарил американских представителей за помощь во внутренних реформах по безопасности и назвал США «хорошим примером демократии».

По словам Зеленского, в первую очередь, как президент, он будет добиваться прекращения огня в Донбассе, а после — сделает все, чтобы вернуть Крым и Донбасс «под контроль Киева».

В Кремле уже отреагировали на призыв президента Зеленского усилить санкции против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «не видит новаций» со стороны новых властей Украины.

«Это та риторика относительно России, которая не блещет новизной. Главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с ситуацией на юго-востоке Украины. Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, точно так же, как и Россия. Его должен и может выполнять Киев» – сказал Песков РИА «Новости».

В Вашингтоне вряд ли сразу же откликнутся на призыв нового президента Украины, заявил в разговоре с НСН глава Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов.

«Пока сложно сказать, видят ли они в нем наследника, продолжателя [экс-президента Петра Порошенко]. Все-таки он собирается команду полностью поменять, собирается преследовать за коррупцию. То, что попросил, это продолжение традиционного курса Порошенко. Я думаю, США сейчас просто выжидают в этом плане и присматриваются. Для них Украина — это периферийный внешнеполитический вопрос», — заявил американист.

По мнению Самуйлова, украинский вопрос для Трампа — головная боль. На президента США давит конгресс, демократы и «ястребы»-республиканцы, чтобы он продолжал жесткую политику на украинском направлении.

20 мая, сразу же после произнесения присяги, президент Украины Владимир Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе, первым делом вернув украинских пленных. По словам Зеленского, он готов принимать непопулярные решения и потерять должность, если это будет нужно для «восстановления мира». «Мы готовы к диалогу. Началом этого диалога станет возвращение всех украинских пленных», — заявил президент на русском языке.

Он также обвинил прежнее руководство страны в бездействии — они не сделали ровным счетом ничего, чтобы русские в Донбассе чувствовали себя комфортно. «Власть не сделала ничего, чтобы они [жители Донбасса] чувствовали себя украинцами», — подчеркнул Зеленский.

Наконец, Зеленский обратился ко всем украинцам мира, отметив, что мигрантов ждут и что он «с удовольствием» предоставит им гражданство. Он также пообещал сделать все, чтобы в течение следующих пяти лет украинцы не плакали.

«Дорогой народ, в течение своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались, это ощущал сердцем, это была не моя работа, это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все, чтобы вы, украинцы, не плакали», — заявил Зеленский с трибуны Верховной рады.

1 апреля кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хочет сказать Путину при встрече — он собирается «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский.

Украинский политик отметил, что войну невозможно остановить, а Киев может победить «дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии». Уже 4 апреля, еще будучи кандидатом в президенты страны, Зеленский пообещал выйти победителем из донбасского кризиса.

Месяц спустя президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает возможной встречи с победителем украинских выборов Владимиром Зеленским.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что подискутировал бы с Зеленским, как он собирается закончить конфликт в Донбассе без исполнения минских соглашений. «Все устали от конфликта в Донбассе... все ждут от будущего президента его решений», — отметил Путин.

Первые санкции против России были введены в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Санкции вводились, в частности, США, странами ЕС, Японией, Канадой и другими странами. Появились санкционные списки, в которых российским физическим и юридическим лицам прописывались ограничительные меры в виде запрета на въезд, заморозку счетов.

В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС, включая экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.