Донбасский рецепт: депутат Думы посулил паспорта РФ Приднестровью

Россия может начать выдачу паспортов жителям непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), заявил депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Ярошук. Соответствующее заявление он сделал в эфире приднестровского телеканала ТСВ, передает НСН.

«Сейчас политическая воля произошла по ДНР, ЛНР. Я думаю <...> что в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — предположил парламентарий.

Он добавил, что в Госдуме есть «лоббисты», хорошо понимающие проблематику непризнанных республик – таких, как Приднестровье, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

По словам парламентария, в России на основе предложений от жителей Приднестровья откорректировали необходимые для этого процесса законы. Он добавил, что вопрос о российском гражданстве больше всего интересует жителей Приднестровья на встречах с депутатами.

Кроме того Ярошук сообщил, что Россия профинансирует строительство некоторых объектов, которые не были достроены в Приднестровье, начнет обеспечивать регион троллейбусами и коммунальной техникой, передает ФАН.

В феврале спикер парламента Молдавии Андриан Канду рассказал, в каком случае Кишинев откажется от реинтеграции Приднестровья. По его словам, для молдавских властей вступление в Евросоюз важнее, чем решение территориальной проблемы.

В интервью изданию «Европейская правда», Канду подчеркнул, что считает вступление Молдавии в Евросоюз приоритетной целью для страны. Отказываться от евроинтеграции Кишинев не намерен ни при каких условиях.

«Если выяснится, что цена — это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет — нет, мы не готовы платить такую ​​цену», ― заявил Канду, комментируя проблему реинтеграции Приднестровья.

Он выразил надежду, что территориальная проблема все же будет решена. По мнению Канду, переговоры о статусе Приднестровья должны идти с участием международных посредников.

В мае спецпредставитель председателя ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини призвал активизировать переговоры на всех уровнях. По его словам, с 2017 года удалось добиться существенного прогресса в переговорном процессе, решая вопросы постепенно.

«Я призвал обе стороны продолжить этот путь в духе диалога и взаимного сотрудничества вне зависимости от внутриполитических процессов»,

— приводит слова спецпредставителя пресс-служба миссии ОБСЕ. Как отметил Фраттини, власти Молдавии и Приднестровья заверили его в намерении продолжать переговоры в интенсивном темпе.

Обсуждение судьбы Приднестровья проходит в формате «пять плюс два», в котором участвуют Молдавия, ПМР, Россия, Украина, ОБСЕ и наблюдатели от США и ЕС.

ПМР провозгласила независимость от Молдавской ССР в 1990 году на фоне «парада суверенитетов» и распада СССР, а после вооружtнного конфликта в 1992 году полностью отделилась от Молдавии. Кишинев не признал отделение ПМР, и вопрос о статусе данной территории остается неразрешенным.

В 2017 году на территории Приднестровья проживало 213 тыс. граждан РФ — при общем населении ПМВ в полмиллиона человек. С 2017 года Приднестровье использует флаг России как второй государственный.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. По его словам, в Кремле ищут возможности облегчить получение паспортов России не только жителям самопровозглашенных республик, но и всем украинцам. «Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам... У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?», — сказал Путин.

Он также заверил, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не повлияет на выполнение государством социальных обязательств перед пенсионерами РФ. Глава государства назвал эти слухи «страшилками», которые распространяют люди, не желающие, чтобы наша страна «поддерживала людей, проживающих в Донбассе». 29 апреля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не принял решения об упрощенной схеме выдачи паспортов всем гражданам Украины. Представитель Владимира Путина заявил, что такой режим актуален исключительно для жителей ДНР и ЛНР «в гуманитарных целях».