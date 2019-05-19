Последний день Порошенко: Зеленский вступает в должность президента. LIVE

В Киеве готовятся к церемонии инаугурации Владимира Зеленского — онлайн

В Киеве проходит церемония инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Близкие к новому главе государства источники говорят, что церемония будет необычной, но с соблюдением традиций. Но главный вопрос — каким будет первый указ Зеленского и распустит ли он Верховную раду. «Газета.Ru» в режиме онлайн следит за событиями на Украине.
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09:03

Конечно, главное, за чем будут следить сегодня журналисты по всему миру, которые освещают в своих странах события на Украине, — это первые действия Зеленского на посту президента.

На протяжении всей избирательной кампании, а также весь переходный период наблюдатели и участники процесса активно обсуждали, что одним из первых решений, которые может принять Зеленский на посту президента, — это роспуск Верховной рады. Правда, здесь есть определенные нюансы.

08:56

Церемонию инаугурации киевляне смогут посмотреть в Мариинском парке — здесь установлены экраны, на которых будет транслироваться все, что происходит в здании Верховной рады.

Кстати, на церемонию приглашены все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича.

08:49

После завершения торжественной части церемонии вступивший в свои полномочия Зеленский проведет встречу с иностранными президентами и членами правительств на Банковой улице. А вот больше никаких торжественных мероприятий запланировано не будет.

«Зеленский отправится в рабочий кабинет. И сразу после официального торжества и протокольных встреч приступит к обязанностям. В стране война, ему не до банкета», — сказал политический советник Зеленского Дмитрий Разумков.

08:43

После того Верховной рады Зеленский должен будет направиться в Мариинский дворец, чтобы принять официальные делегации. Россиян на церемонии не будет, Киев отказался приглашать представителей нашей страны.

08:37

С Зеленским связывают много надежд, в том числе — на то, что он справится с урегулированием конфликта в Донбассе. Как именно новый президент собирается выстраивать диалог с Донецком и Луганском, пока непонятно, однако Зеленский выступил против военного разрешения конфликта, а также призвал приступить с «информационной войне», чтобы показать жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что они «нужны Украине».

Вообще Зеленский пришел на волне лозунгов о том, что все население Украины «разное», но все они — украинцы. Этот сигнал стал своеобразным ответом на многие линии разлома в украинском социуме. Вероятно, на такой же объединительной риторике сегодня будут выстраиваться выступления Зеленского.

08:30

Так или иначе, официальная церемония начнется в 10.00 (совпадает с мск) — Зеленский выступит в инаугурационной речью в Верховной раде, после чего украинские военные принесут ему присягу как новому Верховному главнокомандующему.

08:25

В штабе Зеленского уже предупредили, что церемония на этот раз будет необычной, хотя и гарантируют, что она не будет нарушать традиций.

В частности, ранее говорили, что Зеленский придет на церемонию пешком по центральным улицам Киева. В связи с этим ограничения на свободное движение по ряду центральных улиц действует за несколько часов до инаугурации, что существенно парализует жизнь украинской столицы.

08:20

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru».

Сегодня на Украине сменится президент. На 10.00 (время совпадает с московским) назначена церемония инаугурации шестого главы Украины Владимира Зеленского. Таким образом, логически завершится первая часть избирательного цикла в соседней стране — теперь страну будут ждать парламентские.

Как будет проходить церемония, рассказываем в режиме онлайн. Оставайтесь с нами.