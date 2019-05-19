Последний день Порошенко: Зеленский вступает в должность президента. LIVE

Конечно, главное, за чем будут следить сегодня журналисты по всему миру, которые освещают в своих странах события на Украине, — это первые действия Зеленского на посту президента.

На протяжении всей избирательной кампании, а также весь переходный период наблюдатели и участники процесса активно обсуждали, что одним из первых решений, которые может принять Зеленский на посту президента, — это роспуск Верховной рады. Правда, здесь есть определенные нюансы.