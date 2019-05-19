Последний день Порошенко: Зеленский вступает в должность президента. LIVE

Конечно, главное, за чем будут следить сегодня журналисты по всему миру, которые освещают в своих странах события на Украине, — это первые действия Зеленского на посту президента.
На протяжении всей избирательной кампании, а также весь переходный период наблюдатели и участники процесса активно обсуждали, что одним из первых решений, которые может принять Зеленский на посту президента, — это роспуск Верховной рады. Правда, здесь есть определенные нюансы.
Церемонию инаугурации киевляне смогут посмотреть в Мариинском парке — здесь установлены экраны, на которых будет транслироваться все, что происходит в здании Верховной рады.
Кстати, на церемонию приглашены все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича.
После завершения торжественной части церемонии вступивший в свои полномочия Зеленский проведет встречу с иностранными президентами и членами правительств на Банковой улице. А вот больше никаких торжественных мероприятий запланировано не будет.
«Зеленский отправится в рабочий кабинет. И сразу после официального торжества и протокольных встреч приступит к обязанностям. В стране война, ему не до банкета», — сказал политический советник Зеленского Дмитрий Разумков.
После того Верховной рады Зеленский должен будет направиться в Мариинский дворец, чтобы принять официальные делегации. Россиян на церемонии не будет, Киев отказался приглашать представителей нашей страны.
С Зеленским связывают много надежд, в том числе — на то, что он справится с урегулированием конфликта в Донбассе. Как именно новый президент собирается выстраивать диалог с Донецком и Луганском, пока непонятно, однако Зеленский выступил против военного разрешения конфликта, а также призвал приступить с «информационной войне», чтобы показать жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что они «нужны Украине».
Вообще Зеленский пришел на волне лозунгов о том, что все население Украины «разное», но все они — украинцы. Этот сигнал стал своеобразным ответом на многие линии разлома в украинском социуме. Вероятно, на такой же объединительной риторике сегодня будут выстраиваться выступления Зеленского.
Так или иначе, официальная церемония начнется в 10.00 (совпадает с мск) — Зеленский выступит в инаугурационной речью в Верховной раде, после чего украинские военные принесут ему присягу как новому Верховному главнокомандующему.
В штабе Зеленского уже предупредили, что церемония на этот раз будет необычной, хотя и гарантируют, что она не будет нарушать традиций.
В частности, ранее говорили, что Зеленский придет на церемонию пешком по центральным улицам Киева. В связи с этим ограничения на свободное движение по ряду центральных улиц действует за несколько часов до инаугурации, что существенно парализует жизнь украинской столицы.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня на Украине сменится президент. На 10.00 (время совпадает с московским) назначена церемония инаугурации шестого главы Украины Владимира Зеленского. Таким образом, логически завершится первая часть избирательного цикла в соседней стране — теперь страну будут ждать парламентские.
Как будет проходить церемония, рассказываем в режиме онлайн. Оставайтесь с нами.