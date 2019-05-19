«Угодил в ловушку»: сможет ли Зеленский распустить Раду

В понедельник, 20 мая, на Украине пройдет инаугурация шестого президента страны, которая может превратиться в шоу.

Зеленский планирует прийти к Верховной раде пешком в окружении соратников и обычных украинцев. Правоохранительные органы усиливают меры безопасности и планируют перекрыть практически всю центральную часть города, что приведет к коллапсу на дорогах.

В окружении главы государства решили отказаться от празднований. «Масштабных гуляний проводить не собираемся. Зеленский сразу же выйдет на работу», — рассказывает «Газета.Ru» источник из окружения нового президента Украины. В команде уже назвали свои первые шаги — провести «аудит страны» и перепись населения.

Но гораздо больше украинских экономистов и политологов волнует, кто займет ключевые посты в силовых органах и министерствах. В преддверии инаугурации заявления об увольнении написали глава администрации президента Игорь Райнин и его заместители, секретарь СНБО Александр Турчинов и глава МИДа Павел Климкин. Фамилии тех, кто придет им на смену, пока не называют.

Не менее важный вопрос — какое будущее ожидает парламент, который нельзя назвать лояльным к Зеленскому.

По нормам украинского законодательства, распустить его и назначить внеочередные выборы президент может не позднее чем за полгода до выборов, то есть до 27 мая. Но 17 мая фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции. Теперь парламентариям дают 30 дней на формирование нового большинства, то есть до 17 июня. Это значит, что у Зеленского практически не осталось возможностей для роспуска парламента.

Работа будет парализована

С февраля 2014 года по решению Верховной рады Украина стала парламентско-президентской республикой, и полномочия главы государства урезаны. Например, президент может самостоятельно назначить секретаря СНБО и командование армии, глав областных и районных администраций, половину состава совета НБУ, Национальной телерадиокомпании Украины, треть — состава Конституционного суда. Всех остальных чиновников, включая руководство СБУ, назначает парламент. Более того, имя премьер-министра называет коалиция.

Зеленскому не обойтись без парламента для принятия законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с МВФ. Например, вернуть в действие норму о «незаконном обогащении», то есть введение уголовной ответственности чиновников за дома, дачи или автомобили, средства на покупку которых они не задекларировали.

«Парламент прямо отправил сигнал новому президенту, что ему придется торговаться с депутатами перед принятием каждого важного решения. Это ловушка для Зеленского. Любой коррупционный скандал — и его рейтинг моментально рухнет. Если Зеленский не будет идти на уступки, то парламент ничего не будет делать до выборов. Я не говорю уже о том, что Украина может остаться без транша МВФ до конца этого года»,

— говорит источник «Газеты.Ru» в Радикальной партии.

Сформировать большинство в Раде под нового президента практически нереально. Единственный вариант в этом случае — сотрудничать с премьер-министром Владимиром Гройсманом, у которого есть большое влияние на парламент. «После инаугурации Владимир Зеленский будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в пределах закона», — косвенно подтверждает такую возможность спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Без содействия парламента Зеленский не сможет проводить реформы, говорит источник «Газеты.Ru» в Киевском международном институте социологии. Но большинство избирателей этого не понимают — в их глазах за все в стране, включая мусор на дорогах и лампочки в подъездах, отвечает лично президент, указывает эксперт. Поэтому если за полгода никаких важных изменений не произойдет, Зеленский может потерять половину своего рейтинга перед выборами в парламент, которые назначены на 27 октября.

Политические риски

В окружении Зеленского рассматривают вариант распустить Верховную раду по решению суда. «Одна из фракций в Верховной раде решила выйти из «коалиции». Но как можно выйти из того, чего нет?» — сказано в заявлении окружения Зеленского, которое появилось 17 мая. Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1» заявил, что будет инициировать вопрос роспуска парламента. На Украине через социальные сети и СМИ даже распространили указ нового президента о роспуске Рады и проведения внеочередных выборов 14 июля. Правда, его подлинность вызывает сомнения.

Такое решение команды президента, однако, готовы поддержать в партии «Блок Петра Порошенко».

«Конкуренция ужесточается. Свои партии для похода в парламент создает Владимир Гройсман, певец Святослав Вакарчук и другие политики. Окружение Порошенко считает, что сейчас у них больше шансов получить лучшие места, чем через полгода»,

— говорит источник «Газеты.Ru» в «Блоке Петра Порошенко».

Но и этот вариант является рисковым для Владимира Зеленского. «У Зеленского не называют сейчас даже главу своей администрации, а где взять в короткие сроки 250 человек для списка? И где гарантия, что там половина людей не будет сочувствовать Коломойскому и предлагать пойти ему навстречу, например, в деле «Приватбанка» или не будут вдруг страстными поборниками социализма? Нет гарантии, что в списке будет 250 решительных реформаторов, которые отстаивают европейские ценности и хотят имплементировать изменения. Более того, даже ожиданий таких нет. Таким образом, идея с досрочными выборами под давлением желания перемен прямо противоречит запросу общества на перемены. И выходит из интереса Зеленского и Порошенко. Как ни странно, тут их интересы совпадают.

У Зеленского пока высокий рейтинг и, значит, — потенциальная перспектива победы по спискам. У Порошенко — консолидированный электорат и отряд мажоритарщиков, готовых войти через округа. Осенью результат и первого, и второго будет хуже»,

— считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Владимир Зеленский еще не стал президентом Украины, но уже попал в непростую ситуацию, отмечает источник в партии «Самопомощь». «Одно из первых решений по парламенту оказалось очень непростым. Не знаю, что выберет глава государства. Но любой из вариантов приведет к критике его работы. Общество будет рассматривать все действия Зеленского под микроскопом», — резюмирует он.