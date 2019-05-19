Месть Америки: Трамп признался в кибератаке на Россию

Свою частичную ответственность за кибератаку на Россию признал президент США Дональд Трамп. Об этом он намекнул в интервью телеканалу Fox News, передает онлайн-издание Mediaite.

«Появились сведения, что вы лично санкционировали кибератаку на Россию где-то в прошлом году, чтобы остановить их вмешательство в промежуточные выборы [в конгресс]», – заявил журналист.

Трамп в ответ на это сказал, что «так бы уж не сказал», но добавил, что «вся история случилась в его президентский срок». Интервьюер попросил объяснить, почему президент не хочет говорить на эту тему. В ответ на уточняющий вопрос Трамп заявил следующее:

«Ну, вы знаете разведку — они говорят «пожалуйста, не стоит об этом распространяться».

При этом он добавил, что «иногда разведка работает хорошо», и раскритиковал работу экс-директора ФБР Джеймса Коми и бывшего советника президента Барака Обамы по борьбе с терроризмом и экс-главу ЦРУ Джона Бреннана.

В марте газета The Washington Post сообщила, что киберкомандование США и Агентство национальной безопасности уже «перешли в наступление на Москву». Во время промежуточных выборов США киберкомандование отключило доступ в интернет для российского «Агентства интернет-исследований» (IRA).

В настоящее время в США улучшена безопасность избирательной системы и важнейшей инфраструктуры, но защита банков, хедж-фондов, юридических организаций и других компаний ложится на их собственные плечи, отмечается в статье.

В феврале NBC News сообщил со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп лично одобрил действия американского кибернетического командования против российского IRA.

По данным телеканала, эта атака стала «самым агрессивным» шагом со стороны администрации Трампа против «российского вмешательства» в выборы. Кибернетическое командование заблокировало доступ к интернету для IRA в день, когда американские избиратели голосовали на выборах в конгресс, а также на следующий день, когда подсчитывались голоса.

По версии американской стороны, заблокированные интернет-пользователи связаны с российским «Агентством интернет-исследований» (IRA), которое считают прокремлевской организацией. Издание отмечает, что этот шаг стал первым «поигрыванием мускулами» американского кибернетического ведомства в рамках кампании по предотвращению «вмешательства» России в выборы в США.

Как сообщает НСН, в августе 2018 года президент США Дональд Трамп ослабил ограничения на использование кибероружия в отношении противников страны. Как пишет газета The Wall Street Journal, он отменил соответствующую директиву, введенную в 2012 году Бараком Обамой. Предполагается, что это будет способствовать проведению военных операций, а также предотвратит иностранное вмешательство в выборы и хищение интеллектуальной собственности. Неназванный собеседник издания из администрации назвал это решение американского президента «наступательным шагом вперед».

В ноябре 2018 года в компании Facebook сообщили, что аккаунты, заблокированные перед промежуточными выборами в американский конгресс, вероятно, связаны с «российскими агентами», которые распространяли дезинформацию во время президентских выборов 2016 года.

«Это своевременное напоминание о том, что недобросовестные деятели не сдадутся, и почему так важно, что мы работаем с правительством США и другими технологическими компаниями, чтобы быть впереди», — заявил глава департамента кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Офис специального прокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «вмешательства» России в выборы президента США, опубликовал 16 февраля 2018 года список причастных к этой «операции». В нем значились 13 человек и организаций, в том числе Агентство интернет-исследований и российский бизнесмен Евгений Пригожин. 15 марта 2018 года Министерство финансов США включило всех этих лиц и организации в санкционный список. В декабре 2018 в список были внесены Федеральное агентство новостей, «Невские новости», «Экономика сегодня» и USA Really.

В апреле 2018 года Facebook заблокировал аккаунт ФАН без объяснения причин. В ноябре 2018 года ФАН подало в суд штата Калифорния иск к Facebook, потребовав прекратить блокировать СМИ на своей платформе, сообщало агентство Reuters со ссылкой на документы суда. Иск подал Евгений Зубарев, который числится единственным владельцем этого российского издания.

Отметим, что российские власти отрицают какое-либо вмешательство во внутренние дела и выборы в Соединенных Штатах Америки. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал итоги двухлетнего расследования комиссии под руководством спецпрокурора США Мюллера Роберта.

«Мы изначально говорили, что эта пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет, потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в Соединенных Штатах. Не было никакого сговора, о котором господин Мюллер рассказал, между Трампом и Россией», — подчеркнул российский лидер.