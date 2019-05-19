Булава и коллар: как на Украине проходит инаугурация президента

20 мая шестой президент Украины присягнет на верность своей стране. Впервые в истории во главе Украины станет человек, не обладающий политическим опытом.

Церемония начнется в 10.00 (время совпадает с московским) в Верховной раде. После этого украинские военные принесут присягу Владимиру Зеленскому как Верховному главнокомандующему. После этого он отправится в Мариинский дворец, чтобы принять официальные делегации.

После торжественной части церемонии, новый президент проведет встречу с иностранными президентами и членами правительств на Банковой улице, где находится администрация президента.

«Зеленский отправится в рабочий кабинет. И сразу после официального торжества и протокольных встреч приступит к обязанностям. В стране война, ему не до банкета», — сказал политический советник президента Дмитрий Разумков.

Владимир Зеленский пригласил граждан Украины посетить в этот день Мариинский парк, где будут установлены экраны, на которых будет транслироваться процедура инаугурации.

На официальную часть инаугурации избранного президента Владимира Зеленского пригласили всех экс-президентов, кроме Виктора Януковича.

В команде избранного президента дали понять, что от церемонии стоит ожидать особенностей.

«Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем. Мы, кстати, думали, можно ли вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, будет что-то интересное», — рассказал представитель штаба избранного главы государства Юрий Костюк.

Порядок проведения инаугурации не закреплен законодательно, однако некоторые правила указаны в конституции Украины и законе о регламенте Верховной рады.

Подготовкой церемонии занимаются аппарат Рады, департамент протокола и церемониала Администрации президента. С ними взаимодействует и команда нового главы государства.

Именно парламент назначает торжественное заседание, в ходе которого избранный президент Украины приносит клятву верности. На инаугурации, помимо официальных лиц, присутствуют глава Центральной избирательной комиссии, глава Конституционного суда, которые приводят нового главу государства к присяге.

К слову, в этот раз инаугурировать президента будут женщины — глава Конституционного суда Наталья Шаптала и глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Заседание открывает председатель Верховной рады. Глава государства зачитывает текст присяги, положив одну руку на конституцию. Другую руку президент по желанию может положить на Пересопницкое Евангелие — рукописный памятник искусства XVI века. Эта святыня весит более 9 кг и оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

Евангелие хранится в специальном помещении. При пожаре воздух из комнаты выкачивается, тем самым защищая реликвию от возгорания.

Текст присяги прописан в Конституции Украины: «Я, (имя и фамилия), волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире».

Затем глава ЦИК вручает президенту удостоверение, которое он может отдать на хранение солдату почетного караула. Глава Конституционного суда вручает символы власти новому президенту — булаву, нагрудный знак, гербовую печать и коллар (мужское колье). К слову, крепления на колларе нет. На Украине считается плохой приметой, если замок расстегнется и цепь упадет с президента.

Впервые символы власти были вручены Леониду Кучме в 1999 году. Второй президент решил отойти от традиций и перенес церемонию во дворец «Украина», так как многие депутаты решили не посещать инаугурацию в знак протеста.

Отличалась также и инаугурация его последователя, Виктора Ющенко, который пришел к власти после Оранжевой революции 2004 года. Этот президент после торжественной части в парламенте, произнес также присягу на Майдане, где собрались его сторонники. Там же Ющенко выпустил белых голубей. Эта церемония стала самой дорогой в истории Украины.

В инаугурации Виктора Януковича многие увидели сразу несколько плохих примет. Накануне этого события разрушился памятник основателям Киева — Кию, Щеку, Хориву и Лыбеди.

Когда политик шел на инаугурацию в парламент, перед ним почти закрылись двери Верховной Рады, а присягу Янукович давал в полупустом зале. Церемонию бойкотировала оппозиция во главе с Юлией Тимошенко. К слову, в комитете, который занимался подготовкой инаугурации, состоял министр иностранных дел Петр Порошенко, который стал следующим, кто дал присягу на верность Украине.

Если инаугурация лидера Оранжевой революции стала самой дорогой в истории страны (800 тыс. долларов), то инаугурация Порошенко, который пришел к власти после событий на Майдане, была самой скромной — всего 70 тыс. долларов. В то время Украина переживала острую фазу военного конфликта в Донбассе.

Когда Порошенко направился к зданию Рады, одному из солдат стало плохо, он выронил оружие прямо у ног президента. Многие расценили инцидент как знак того, что именно этот лидер закончит войну.

После торжественной церемонии в Верховной раде Петр Порошенко отправился на Софийскую площадь, где принял командование украинской армией.