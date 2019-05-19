«Стремительные изменения»: когда встретятся Путин и Трамп

Встреча между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом состоится, надеется Москва, но инициатива должна исходить от Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ФАН.

«Позиция президента Трампа и позиция американской стороны по многим вопросам подвержена стремительным изменениям, нужно дождаться каких-то исчерпывающих разъяснений [от властей США]», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что прогнозировать развитие российско-американских отношений «на ближайшие два года» не стоит. Хотя Трамп и выражал желание встретиться с Путиным, госсекретарь Майкл Помпео не стал озвучивать каких-либо конкретных предложений по организации этой встречи, пребывая с визитом в Сочи.

Москва ждет инициативы от Вашингтона по причине того, что предыдущая встреча двух президентов в аргентинском Буэнос-Айресе была отменена «за 24 часа» до мероприятия, отметил Песков. Он также выразил надежду на то, что «более-менее полномасштабный» саммит все же состоится, «исходя из общих интересов» двух держав.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва готова налаживать с США диалог. Он также отметил, что подходящим местом для встречи с Трампом может стать саммит «Большой двадцатки» в японской Осаке, назначенный на июнь.

Глава американского Госдепа Майкл Помпео 14 мая прибыл с официальным визитом в Сочи. В резиденции Бочаров ручей прошла его встреча с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным. Госсекретарь США также охарактеризовал прошедшие в Сочи переговоры как «успешные».

По итогам переговоров президента России и американского госсекретаря стороны подтвердили заинтересованность в нормализации отношений, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он добавил, что Помпео подтвердил заинтересованность президента США Дональда Трампа во встрече с Владимиром Путиным на полях саммита «большой двадцатки». Однако Россия «ждет от США конкретики». Помощник российского президента отметил, что «особого прорыва» в ходе переговоров достигнуто не было. Помпео, в свою очередь, назвал переговоры в Сочи «позитивным шагом вперед».

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в разговоре с НСН заявил, что встреча прошла в позитивном ключе, однако прорывных решений принято не было, а значит, кардинально нового развития курса отношений между России и США ожидать пока не приходится.

«В целом могу сказать, что встреча изменила атмосферу, очень она гнетущая была… Приехал, к слову, Помпею, а не Джон Болтон. В прошлый свой визит он заявлял, что не привез нам оливковую ветвь мира, сейчас, видимо, Трамп поменял инструкции. Помпео озвучил, что хочет наладить отношения с Россией…. В целом, все неплохо, но многого ждать не нужно», — подчеркнул Рогулев.

Сейчас российско-американские отношения находятся «в наихудшем положении» с момента их установления между Российской Империей и Северо-Американскими Соединенными Штатами в 1809 году, заявил прошлым летом в Хельсинки Трамп.

По словам Дональда Трампа, к такой ситуации привели «серьезные и глупые ошибки», допущенные как Вашингтоном, так и Москвой. При этом президенты России и США отметили важность восстановления позитивных и прогрессивных отношений на основе ответственности и стратегической дальновидности.

Лидеры России и США могли встретиться и обсудить текущее положение в российско-американских отношениях на саммите Большой двадцатки в Буэнос-Айресе. Однако за день до назначенной даты Трамп отменил переговоры, заявив, что не будет встречаться с российским лидером «в сложившихся условиях» – накануне произошел инцидент в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля.

Владимир Путин месяц спустя, во время своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что нельзя наверняка сказать, произойдет ли встреча с Трампом. Президент РФ отметил, что это зависит от того, сможет ли Америка решить свои внутренние проблемы.

«Может быть, мы достигнем дна наших отношений и поймем, что делать дальше. На экспертном уровне идет работа над организацией встречи. Нам нужно поговорить о многом: и о Северной Корее, и о взаимоотношениях наших стран. Есть о чем говорить, но мы видим, что там происходит. Там внутри происходят глобальные движения. Они не признают результаты выборов, нивелируют, это очень серьезный процесс. Они избрали Трампа, но не признают результаты выборов. Что касается России, то мы готовы выстраивать двусторонние отношения», — заявил Путин.