Наркотики, оргии и россиянка: признание вице-канцлера Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал «позором» видеозапись с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и неизвестной россиянки. Об этом сообщает ФАН.

«Никому не должно быть стыдно за Австрию. Я должен четко сказать: мы не такие, Австрия не такая», — заявил политик.

По словам Ван дер Беллена, он поддерживает досрочные парламентские выборы после развала правительственной коалиции и выхода в отставку вице-канцлера Штрахе, замешанного в скандале.

Поводом к изменениям в политической жизни Австрии послужила публикация видеозаписи, сделанной в 2017 году на Ибице. На кадрах Штрахе беседует с якобы племянницей российского бизнесмена Аленой Макаровой. Австрийцу предлагали финансирование избирательной кампании из средств неизвестных россиян. В ответ Штрахе должен был помочь с покупкой газеты Kronen Zeitung и доступом к государственным заказам.

По словам теперь уже экс-вице-канцлера, он общался с гражданкой Латвии, а не России. Он также подчеркнул, что не общался с «Макаровой» после той встречи, а «Австрийская партия свободы» не получала от нее никаких денежных средств.

После скандала Штрахе подал в отставку и назвал себя «жертвой конкурентов», признав «катастрофический» эффект от публикации видеозаписи.

«Мы довольно много выпили <...> и нам мешал языковой барьер», — отметил австрийский политик. Встреча с россиянкой проходила в особняке, где были загодя установлены скрытые камеры. Штрахе назвал произошедшее «отлично спланированным политическим убийством».

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в свою очередь подчеркнул, что обсудит дальнейшие шаги — то есть досрочные выборы в парламент — с канцлером Себастьяном Курцем.

Отметим, что руководитель фракции Австрийской партии свободы в Национальном совете Австрии, которая является нижней палатой парламента, Йоханн Гуденус также объявил об уходе в отставку.

«Я объявляю, что складываю с себя полномочия руководителя парламентской фракции и депутата Национального совета. Также я ухожу с других постов в Австрийской партии свободы», — сказал Гуденус, выразив сожаление о том, что его «поведение разочаровало доверие избирателей, функционеров и сотрудников».

После того, как вице-премьер Австрии подал в отставку, оппозиционные партии страны вышли на демонстрацию против австрийского правительства. В полиции Вены сообщили, что в центре города собрались около 5 тыс. человек, устроивших мирный митинг. В нем приняли участие представители таких оппозиционных партий, как Социал-демократическая партии Австрии, «Новая Австрия — Либеральный форум», «Сейчас — Список Пильца», а также «Зеленые».

Видеозапись, ставшая причиной скандала, длится порядка 7 часов. В ходе неспешного разговора Штрахе рассказывает о порочных увлечениях австрийских элит. По его словам, передает израильская газета Haaretz,

канцлер Австрии Себастьян Курц принимает участие в гомосексуальных наркотических оргиях, а его предшественник на этом посту Кристиан Керн «не раз баловался с проститутками-подростками из Африки».

Кроме того, пользователи твиттера обратили внимание на дорожку белого порошка на стеклянном столике, вокруг которого сидели Штрахе и его собеседники. Они предположили, что политики могли употреблять кокаин или амфетамин.

Источником «слива» видео могут быть австрийские неонацисты. Вышедший в 2019 году из тюрьмы ультраправый политик Готфрид Кюссель заявил 17 мая журналистам, что он вместе со Штрахе в 1980-х годах участвовали в движении против иммиграции в Австрию.

Он добавил, что располагает «забавным» компроматом на уже бывшего вице-канцлера. Австрийские

неонацисты могли прибегнуть к «сливу» видеозаписи, чтобы надавить на австрийских националистов и вынудить их проводить более жесткую политику,

но не добились успеха. При этом националистические партии «Австрийская партия свободы» и «Австрийская народная партия» были объединены «относительно» пророссийской позицией. Канцлер Себастьян Курц неоднократно выступал в поддержку строительства газопровода «Северный поток – 2», предлагая смягчить санкции Запада против России.

В начале декабря 2018 года канцлер Австрии заявил, что Евросоюзу необходимо поддерживать диалог с Москвой. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным. По его словам, ЕС нужно не допустить дальнейшего ухудшения отношений с Россией. Он также добавил, что в настоящее время между РФ и ЕС «огромная напряженность» в отношениях. Курц подчеркнул, что некоторые из лидеров стран Евросоюза больше не поддерживают диалог с Москвой, передает НСН.

В июне 2018 года канцлер Австрии выразил мнение, что Россия должна в качестве сверхдержавы поспособствовать установлению мира в Сирии и на востоке Украины. Это заявление Курц сделал по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и Александера ван дер Беллена в Вене.

«Сегодня у нас была возможность поговорить о международных темах, что Россия в качестве сверхдержавы имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины, и у России большая ответственность», — сказал Курц.

По его словам, австрийские власти выражают надежду, что Россия внесет вклад в налаживание ситуации в конфликтных регионах. Кроме того, он отметил, что Австрия надеется на прогресс в отношениях России и Европы.