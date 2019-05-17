Отбил Курилы: в Японии требуют отставки депутата-пьяницы

Резолюции с требованием принудительной отставки депутата нижней палаты парламента Японии Ходаки Маруямы намерены подать сразу шесть оппозиционных партий страны. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Даже если к проекту [резолюции] не присоединятся партии правящей коалиции, он будет подан», — отмечается в сообщении.

Ранее в стране разгорелся скандал вокруг неосторожных «милитаристских» высказываний члена партии «Общество возрождения Японии» Ходаки Маруямы по поводу Курильских островов. Разговаривая с бывшими жителями Южных Курил, парламентарий был пьян.

«Ну, что — только войной их [острова] сможем вернуть? Неужели ничего, кроме войны не остается?» — вопрошал депутат, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Он также спросил, «за» или «против» экс-южнокурильцы военного способа разрешения территориального спора с Россией. Впоследствии Маруяма подал заявление о выходе из своей партии.Токио выступил с осуждением неосторожных слов депутата и поспешил откреститься от милитаристской позиции.

«Высказывание, если оно и в самом деле прозвучало, идет вразрез с позицией правительства», — подчеркнул генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга.

Лидер партии «Общество возрождения Японии» Итиро Мацуи призвал Маруяму отказаться от депутатского мандата. Он подчеркнул, что его слова «выходят за рамки того, что может себе позволить сказать депутат парламента».

Суга добавил, что власти Японии по-прежнему считают дипломатический путь решения вопроса единственно возможным. Он также выразил надежду, что высказывание депутата не повлияет на ход переговоров с Россией.

«Безусловно, решение о выходе из партии и парламента Маруямы — это правильное решение. Его коллеги признают необходимость подписания мирного договора с Россией, и такие воинственные заявления в адрес России, которые он допустил во время поездки на Кунашир, мягко говоря, неуместны», — заявил в разговоре с ФАН зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Диалог между Россией и Японией, так и не заключивших мирный договор после Второй Мировой войны и разгрома Квантунской армии в Маньчжурии, проходит на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. При этом переговоры не повлияли на позицию Москвы, настаивающей на российском суверенитете над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио.

Японское правительство подтвердило, что после переговоров «не стали менять» свою базовую установку, сводящуюся к тому, что четыре острова являются «исконной территорией» Японии. Премьер Синдзо Абэ заявил, что «четыре северных острова», на которые претендует Токио, не являются частью Курильских островов.

По словам премьера, японская сторона отказалась от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году Сан-Францисскому мирному договору. Он убежден, что суверенитет японской стороны распространяется на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва с этим решительно не согласна и требует уважать российский суверенитет над островами.

Абэ желает поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора с СССР. Современное предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в старой декларации не упоминается.

Вопрос принадлежности Южных Курил стал вновь актуален после того, как президент России Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий.

Это предложение Путин высказал в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

В начале апреля Токио выразил протест России в связи с учебными стрельбами российских мотострелков на острове Итуруп. В министерстве иностранных дел Японии заявили, что укрепление военного присутствия РФ на Курилах «неприемлемо» и противоречит позиции Токио. Россия при этом уведомила японскую сторону об апрельских стрельбах на островах. В декабре 2018 года Япония заявила дипломатический протест России в связи со строительством общежитий для военнослужащих Вооруженных сил РФ и их семей на островах Кунашир и Итуруп, относящихся к Курильской гряде.

Спустя месяц МИД Японии отказался от формулировки о возвращении Курил в своем ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии», сообщает НСН. В частности, из документа исчезла фраза «вернем четыре северных острова японской стороне», а вместо этого подчеркивается, что Токио и Москва работают над разрешением территориального спора под «сильным руководством» лидеров двух стран. Позже в японском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что «правовая позиция правительства не изменилась».