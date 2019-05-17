Роспуск Рады: Зеленский дал парламенту последний шанс

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в свои полномочия инициирует роспуск Верховной рады, заявил его советник Дмитрий Разумков. Об этом пишет ФАН.

«Естественно, [Зеленский] будет инициировать [роспуск Рады]», — заявил советник избранного главы Украины по вопросам политики Дмитрий Разумков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что Зеленский готов дать парламенту возможность «напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше».

Вскоре после этого партия «Народный фронт» вышла из парламентской коалиции и таким образом заблокировала роспуск Верховной рады Украины, сообщает НСН.

Зеленский мог начать процедуру роспуска Рады, воспользовавшись тем, что в парламенте нет правящей коалиции. После выхода «Народного фронта» парламент располагает 30 днями на создание коалиции, и, следовательно, президент не сможет воспользоваться этим правом.

«Народный фронт» — украинская политическая партия, возникшая в 2014 году после ухода из политсовета партии «Батькивщина» ряда политиков во главе с Арсением Яценюком и Александром Турчиновым из-за разногласий с Юлией Тимошенко. В партию также входят министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава минюста Павел Петренко и спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Дата приведения Зеленского к присяге назначена на 20 мая. Избранный президент одержал победу во втором туре выборов, набрав более 73% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали менее 25% избирателей.

16 мая Порошенко подписал указ об инаугурации Владимира Зеленского и о создании специального комитета по обеспечению мероприятий, связанных с торжественным мероприятием.

В состав организационного комитета вошли 16 человек, среди которых министр иностранных дел Украины Павел Климкин, мэр Киева Виталий Кличко, первый замруководителя аппарата Рады Петр Боднар и другие. Теперь комитету предстоит за два дня утвердить план по организации и проведению мероприятий по вступлению Зеленского на пост президента Украины.

Зеленский был провозглашен избранным главой государства 3 мая — именно тогда официальная информация была опубликована в газете «Правительственный курьер». С этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых он должен пройти инаугурацию и вступить в должность. 4 мая Владимир Зеленский заявил, что депутаты Рады не дают ему вступить в должность. Об этом он говорит на видео, снятом после встречи со спикером Верховной рады и лидерами парламентских фракций.

В комитет украинского парламента по вопросам регламента поступило сразу семь проектов постановлений о дате инаугурации. В комитете отметили, что решение о дате церемонии вступления в должность примет непосредственно парламент. Однако после рассмотрения комитет проголосовал за направление в Раду всех семи проектов постановления, так как они соответствуют закону.

Сам новоизбранный президент требовал, чтобы его привели к присяге 19 мая. В итоге депутаты решили, что Зеленского приведут к присяге 20 мая.

Неурегулированность с вопросом относительно даты вступления в полномочия Зеленского дали возможность полагать, что Рада целенаправленно затягивает с определением даты, чтобы у нового президента не было возможности распустить Раду.

Однако после демарша «Народного фронта» избранный президент будет лишен такой возможности до середины июня.

Партия Зеленского «Слуга народа» еще ни разу не участвовала в парламентских выборах, и не имеет мест в действующей Верховной раде. Партия стоит на позициях евроатлантизма и либерализма, а также «прямой демократии». Кроме того, Зеленского и его партию неоднократно объявляли популистами, привлекающими под свои знамена избирателей самых разных взглядов и идеологических воззрений.