Ушли в конфронтацию: что делят Меркель и Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее дал понять, что видит французское председательство в Совете Европы, которое начинается 17 мая, как возможность не только укрепить европейские институты, но и использовать его для продвижения своей европейской повестки.

Напутствуя президента Франции, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер напомнил его собственную речь в Страсбурге в апреле 2018 года. В ней французский лидер говорил о защите европейских ценностей в преддверии выборов в Европарламент.

«Я не хочу принадлежать к поколению лунатиков, — к тем, кто забыл собственное прошлое», — говорил Макрон.

Под этими патетическими словами, возможно, могла подписаться и канцлер Германии Ангела Меркель, однако, несмотря на сходство позиций двух стран, оба политика все больше спорят друг с другом.

В недавнем интервью германской прессе Меркель рассказала, что она и Макрон часто «сражаются по политическим вопросам». В свою очередь, Макрон охарактеризовал отношения двух стран как «продуктивную конфронтацию».

Как отметило издание Politico,

в отношениях Меркель и Макрон наметился определенный раскол — в то время как Меркель хочет, чтобы Британия подольше оставалась в ЕС, Макрон хочет, чтобы Лондон быстрее покинул общий союз.

Соперничество между Германией и Францией может обостриться еще больше после того, как Brexit будет завершен. После ухода такой влиятельной европейской державы именно Париж и Берлин будут оспаривать друг у друга неформальное лидерство в рамках ЕС.

У Меркель и Макрона разные позиции и по газопроводу «Северный поток — 2». Если германский канцлер проект полностью поддерживает, то Макрон выступал за внесение жестких поправок, что затруднило бы реализацию проекта.

В СМИ отмечалось, что такая позиция была продиктована тем, что Париж хотел отомстить Берлину за то, что тот не хотел принимать его план реформы еврозоны.

При этом еще в январе Германия и Франция подписали новое соглашение о двустороннем сотрудничестве, в том числе в области обороны и безопасности. Соглашение предусматривает сближение экономической, внешней и оборонной политики двух стран, сотрудничество в приграничных регионах и «совместную парламентскую ассамблею».

В подписанном документе был определенный символизм. Он обновляет и дополняет положения Елисейского договора, заключенного между Францией и ФРГ в 1963 году. Его подписали лидер Германии Конрад Аденауэр и президент Французской Республики Шарль де Голль которые подчеркивали, что соглашение необходимо, чтобы советоваться друг с другом при принятии важных решений.

Макрон мало похож на де Голля, с которым его часто сравнивают его сторонники, но его позиция в единой Европе слышна сегодня сильнее, чем позиция Меркель. Он во весь голос говорит о создании единой европейской армии и действует более активно на международной арене. Незадолго до второго тура президентских выборов на Украине именно Макрон стал первым европейским политиком, который принял у себя еще до второго тура голосования Владимира Зеленского. Меркель же приняла в Берлине только действующего президента Петра Порошенко, на которого делала ставку и который вскоре покидает политический Олимп.

«Я решила пригласить господина президента (Порошенко), я с ним постоянно общаюсь... И также во времена, когда у нас выборы, я также решила его пригласить, поскольку для меня важен с ним диалог», — сказала Меркель.

Сама же Меркель, хотя еще далеко не «хромая утка», уже заявила, что в 2021 году, когда окончится срок ее пребывания в кресле канцлера, окончательно уйдет из политики.

По ее словам, она не намерена занимать политические посты «где бы то ни было». Этим она, вероятнее всего, разочаровала Юнкера, который ранее заявил, что Меркель может занять руководящий пост в Евросоюзе. По иронии судьбы президентский срок Макрона к тому времени не закончится — он будет оставаться на своем посту еще год.

В Европе будут сожалеть об уходе Меркель. Ведущий европейский и мировой политик пользуется огромным уважением в мире. При этом во многих европейских столицах не скрывают, что боятся усиления Германии, памятуя о старых страхах. Это дает больший шанс Франции на неформальное лидерство в ЕС, а соответственно и больший шанс Макрону. Правда, конечно,и если французский президент не уйдет раньше срока — политическое давление на него растет, а затянувшиеся протесты «желтых жилетов» сильно подпортили его позиции.

Одной из главных точек соприкосновения для Макрона и Меркель в последние месяцы стала позиция по иранской «ядерной сделке». Обе страны хотят сохранить ее вопреки стремлениям США, но пока неясно насколько у них хватит сил открыто пойти против Вашингтона.

Оба, Макрон и Меркель, в разных отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Если Меркель Трамп откровенно недолюбливает, и та отвечает ему взаимностью, то с Макроном американский лидер был достаточно близок, однако в последнее время их отношения стали более отстраненными. Как отмечал в своем обзоре Bloomberg, «специальные отношения» между Вашинтогом и Парижем закончились, когда Трамп принял решение вывести из Сирии американские войска, не предупредив европейских союзников.

Что же касается диадога с Россией, то здесь позиции сильнее у Меркель. За годы общения с президентом России Владимиром Путиным она сформировала с ним особый тип отношений. Находить общий язык помогает и то, что Путин не только хорошо знает немецкий язык, но и Восточную Германию, где выросла будущий канцлер. Отношения Макрона с Путиным только формируются, но о каком-либо «специальном партнерстве» Парижа и Москвы в условиях санкций речь не идет.

Но, несмотря на разные подходы и тактические разногласия, председательство Парижа в Совете Европы дает шанс сгладить конфликты и углубить отношения. Учитывая, что вскоре ЕС ждут парламентские выборы, к которым готовятся общие противники Меркель и Макрона — «евроскептики» — для обоих политиков это шанс сплотить ряды. Их победа на выборах в парламент ЕС станет политическим поражением как для французского президента, так и для германского канцлера.