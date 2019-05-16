Океан голосов: что Вакарчук исполнит в Раде

Лидер популярной украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о старте собственной политической карьеры. Как сообщает НСН, артист создает партию «Голос» и будет баллотироваться в Верховную раду.

«Друзья, приходите [16 мая] на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос», — заявил Вакарчук.

По словам музыканта, именно в Раде сейчас происходят главные изменения в жизни Украины. Выборы в Верховную раду Украины пройдут в стране в октябре 2019 года. Партия «Голос» будет отстаивать европейский курс Украины, заявил Вакарчук.

«Наш «Голос» будет звучать слажено и сильно. Сегодня он звучит так:

первое — интересы граждан Украины прежде всего. Второе — экзистенциальный выбор Украины — Европа. Третье — один закон для всех», — заявил певец.

Кроме того, партия будет бороться с олигархами и отвечать перед народом Украины, подчеркнул Вакарчук.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Святослав Вакарчук может выдвинуть свою кандидатуру на пост украинского президента. Однако впоследствии артист отказался участвовать в предвыборной гонке, равно как и поддерживать кого-либо из кандидатов.

Вакарчук также описал своего идеального кандидата в президенты Украины, передает ФАН. Кандидаты на пост президента должны соответствовать трем условиям: принять участие в теледебатах со своими оппонентами, назвать имена людей, которых планируют назначить на министерские позиции и показать, как они выполняют данные обещания.

«Мы выбираем не мессию, не волшебника, не супергероя. Мы выбираем человека. Человека, который должен отстаивать наши ценности и наши интересы. Сделаем свой выбор ответственно», — заявил музыкант.

Летом 2018 года Вакарчук обратился к украинцам с призывом бороться с действующими властями. В интервью украинскому изданию «Обозреватель» музыкант заявил, что киевские власти погрязли в коррупции и недобросовестно исполняют свои служебные обязанности.

Вакарчук отметил, что нечистоплотные чиновники «разъедают Украину как раковая опухоль», и для украинцев настало время заявить «Хватит!».

Он призвал сограждан «стать охотниками за нечестностью» и «чувствовать страх жертвы, за которой они охотятся». По словам Вакарчука, киевские власти должны знать, что они должны уйти от рычагов управления «многострадальной страной».

«Что характеризует эту систему? Слово страх. Она боится всего на свете. Она боится своих избирателей, она боится потерять деньги, которые были украдены, она боится международных организаций — МВФ или Мирового банка, она боится Америки, России, Китая, Евросоюза, она боится всех», — подчеркнул Вакарчук.

Святослав Вакарчук уже давно предпринимает шаги в украинском политическом поле — с середины 2000-х годов. При этом Вакарчук не скрывает, что тесно связан с США.

Напомним, в 2015 году Вакарчук закончил обучение в американском Йельском университете по программе «построения сети мировых лидеров». В 2017 году его пригласили учиться и преподавать в Центр демократии, развития и верховенства права при Стэнфордском университете.

Группу «Океан Эльзы» Вакарчук организовал еще во время учебы на физика-теоретика, и в конце 1990-х годов окончательно выбрал в качестве основной музыкальную карьеру. Он стал автором музыки и текстов практически ко всем песням коллектива, записал с ней восемь студийных альбомов, участвовал во многих музыкальных фестивалях, выступал на Украине, в России, Белоруссии, на сценах Западной Европы и Соединенных штатов Америки.

В 2008 году Вакарчук записал свой первый сольный альбом «Вночі». В 2000-е годы Вакарчук активно включился в политическую жизнь Украины — поддерживал на президентских выборах 2004 года прозападного кандидата Виктора Ющенко, участвовал в «оранжевой революции», впоследствии был избран депутатом Верховной рады.

После поддержки Вакарчуком «Евромайдана» в конце 2013 — начале 2014 годов у «Океана Эльзы» начались проблемы с концертами в Российской Федерации — были отменены выступления группы во Владивостоке, Красноярске и Санкт-Петербурге.