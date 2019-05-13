«У нас есть тут разногласия»: США и Европа ссорятся из-за Ирана

Незапланированный визит Помпео в столицу ЕС американские СМИ расценивают как стремление Вашингтона постараться убедить европейских союзников, что им необходимо прекратить поддерживать Иран. На пути в Брюссель Помпео еще раз предупредил Тегеран, что вмешательство в американские интересы — будь то в Афганистане или Йемене — будет чревато жестким ответом: «Мы готовы ответить должным образом», — сказал журналистам госсекретарь, отметив при этом, что США не ставят своей целью военные действия.

Иран стоит Гренландии

За последнюю неделю планы Помпео менялись не один раз. 7 мая он отменил свой визит в Германию всего за несколько часов до встречи с Ангелой Меркель. Вместо этого госсекретарь прибыл в Багдад из-за «эскалации активности Ирана в регионе». 9 мая Agence France-Presse сообщило, что Помпео также отложил на неопределенный срок свой визит в Гренландию. 13 мая он должен был прибыть в Москву, однако госсекретарь снова изменил свое расписание и принял решение посетить Брюссель.

Изменение планов связано с ростом напряженности между Вашингтоном и Тегераном. 8 мая президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран принял решение прекратить выполнение обязательств по двум пунктам ядерной сделки.

Власти Ирана решили не соблюдать ограничения, касающиеся хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Страна приостанавливает их продажу третьим странам на 60 дней.

Кроме того, Тегеран выдвинул условие — возобновить производство высокообогащенного урана через 60 дней, если западные участники сделки не защитят страну от последствий санкций.

Решение было принято иранской стороной после того, как Вашингтон перешел к жесткому давлению, в том числе путем демонстрации военной силы в регионе Персидского залива. При этом эксперты отмечают, что Тегеран таким образом приглашает США к диалогу.

Ультиматум Тегерана был тут же отвергнут Евросоюзом. «Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном своих обязательств, связанных с ядерной областью, в соответствии с СВПД и Договором о нераспространении ядерного оружия», — заявили в Европейском союзе.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в совместном заявлении призвали Иран к выполнению обязательств соглашения в полном объеме. При этом они заверили Тегеран, что продолжат свои усилия для законной торговли с Ираном и осудили действия США и их меры военного давления.

Задача европейских держав — сохранить СВПД. Западные лидеры назвали соглашение «ключевым достижением глобальной организации ядерного нераспространения», которое «отвечает всем интересам безопасности».

«Иран должен остаться в соглашении, и мы должны сделать все, чтобы он в нем остался», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон 9 мая.

Однако европейские страны — Великобритания, Германия и Франция, — подписавшие в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), остаются верными сделке. После выхода из нее США в 2018 году они создали механизм для совершения торговых сделок с Ираном. Как отметил в частной беседе с «Газетой.Ru» один из европейских дипломатов, «быть союзниками Вашингтона — не значит быть его марионетками».

Правда, созданный для обхода санкций США механизм под названием Instex, который должен способствовать законной торговле с Ираном, пока никаких ощутимых результатов не принес.

Западные лидеры считают, что конфликт можно решить с помощью диалога. При этом в заявлениях европейских политиков все же звучат намеки на недовольство действиями Вашингтона.

«Если Иран выйдет из сделки, то ответственны за это будут США. Не удастся вывернуть это так, будто в этом виноваты европейцы», — заявил Макрон.

Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что конфликт можно решить дипломатическим путем, однако Вашингтон не разделяет эту позицию. «Мы также обсудили этот вопрос и наши совместные действия, — сказала она. — У нас есть тут разногласия с США».

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что «форма ультиматума» от Тегерана не является приемлемой, при этом он подчеркнул, что не одобряет действия Вашингтона.

«Правда, что заявления, которые сделало руководство Ирана по Венскому соглашению вызывают обеспокоенность. Правда, что позиция США усилить давление и санкции нам не подходит, мы говорили об этом. Также верно, что эта форма ультиматума, которая была направлена, недопустима», — заявил он.

13 мая МИД Великобритании распространил заявление, в котором сообщалось, что в этот же день главы МИД Франции, Великобритании и Германии, а также глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обсудят дальнейшие действия. Перед визитом Помпео Могерини дала понять что позиция ЕС остается неизменной. «Мы выступаем за сохранение [ядерной] сделки и ее выполнение всеми сторонами», — заявила она утром 13 мая.

Европейцы боятся иранских ракет

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном зашел слишком далеко. Роль Запада как посредника уже не устраивает ни одну из сторон. США и Иран открыто требуют от Европы занять ту или иную позицию. В Тегеране, между тем, время работает и против ЕС — там укрепляются позиции консерваторов, которые считают, что Иран ничего не выиграл от сделки и ее вообще следует прекратить.

При этом определенная почва для сближения между странами ЕС и Вашингтоном есть. Могерини отметила, что страны Евросоюза солидарны по вопросу поддержки СВПД, однако у них есть «серьезные разногласия» по роли Ирана в регионе.

Европейские лидеры согласны с Вашингтоном в том, что разработка Ираном баллистических ракет — это проблема.

«Мы не хотим, чтобы дошло до военной эскалации, и считаем, что ядерное соглашение с Ираном является основой для отсутствия у Ирана ядерного оружия. Мы будем придерживаться этого соглашения», — рассказал после встречи с Помпео глава МИД Германии Хайко Маас.

Именно наличие у Тегерана баллистических ракет которые могут легко достать и Израиль, и Саудовскую Аравию — главный раздражающий фактор для Вашингтона.

При этом диалог Вашингтону и ЕС вести тяжело. Белый дом Трампа, в отличие от своего предшественника — демократа Барака Обамы, привык действовать жестко и ломать союзников через колено.

Вашингтон на протяжении года заявляет о своем недовольстве позицией западных стран, не стесняясь в выражениях. Более того, риторика Вашингтона по отношению к Европе уже давно вышла за рамки призывов и приобрела приказной тон, что не может не вызывать раздражения у европейских лидеров.

Демонстрацией зарождающегося противостояния Европы и США стала Мюнхенская конференция по безопасности, которая состоялась в феврале этого года. Выход Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном стал одной из главных тем конференции, на которой вице-президент США обрушился с критикой на европейские страны.

«Настало время, чтобы наши европейские партнеры прекратили подрывать санкции США против этого убийственного революционного режима. Настало время, чтобы наши европейские партнеры поддержали нас, а также иранский народ, наших союзников и друзей в регионе. Пришло время для наших европейских партнеров выйти из ядерной сделки с Ираном», — заявил вице-президент США Майкл Пенс во время своей речи.

После конференции американские и европейские СМИ написали о намечающемся расколе между Европой и США.

«По словам дипломатов и аналитиков, в течение последних нескольких дней на престижной конференции по безопасности в Мюнхене раскол между ЕС и администрацией Трампа стал открытым, наполненным раздражением, приобрел реальные очертания»,

— написал на следующий день The New York Times.

США попросят Россию

Отказ Ирана от выполнения части соглашений по ядерной сделке может стать следующим этапом ухудшения взаимоотношений между Вашингтоном и Евросоюзом. Определенным посредником здесь может стать Россия, которая, как и Китай, выступает еще одним гарантом «ядерной сделки».

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что европейским политикам предстоит противостоять давлению со стороны США, чтобы защитить свою позицию по соглашению.

«Знаю, что сегодня в Брюсселе собираются министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании вместе с верховным представителем ЕС Федерикой Могерини. Знаю, что туда срочно, отменив московскую часть поездки в Россию, направился Помпео.

Рассчитываю, что европейцы будут придерживаться того, что записано в резолюции СБ ООН, утвердившей СВПД. То, что на них будет оказываться колоссальное давление в обратном направлении со стороны Майкла Помпео, у меня тоже нет сомнений», — сказал на пресс-конференции в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

На встрече в Сочи во вторник, 14 мая, вместе с коллегой Помпео вновь вернется к обсуждению ядерной сделки, возможно, эту тему он обсудит и с президентом России Владимиром Путиным, который может также принять Помпео у себя в резиденции. Сам факт подобной встречи может означать, что у Помпео есть послание от своего президента.