Встреча на полях: Трамп и Путин могут провести переговоры в Японии

На встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео, которая пройдет в Сочи 14 мая, возможно, будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Примечательно, что прежде Вашингтон не допускал возможности встречи президентов двух стран до тех пор, пока Москва не отпустит задержанных в Керченском проливе украинских моряков, обвиняемых в России за нарушение государственной границы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Госдепу.

Просьба о встрече двух президентов происходит на фоне активизации российско-американских контактов на высшем уровне. Недавно на полях Арктического саммита в Финляндии прошла встреча Лаврова и Помпео. Тот факт, что Помпео 14 мая может быть принят президентом Путиным, говорит, что американский дипломат имеет для него послание своего президента.

Активизация диалога России и США началась через некоторое время после публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера. В нем было объявлено, что между командой Трампа и Кремлем не было сговора.

При этом в докладе говорится, что российские лица пытались осуществлять вмешательство в кампанию, дискредитируя кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Москва подобные обвинения последовательно отвергает.

Последний раз оба президента встречались летом 2018 года в Хельсинки, однако, несмотря на ожидание, саммит вышел провальным. На Трампа набросились его политические оппоненты, которые заявили, что глава Белого дома не доверяет данным своей разведки, которая заявляла о вмешательстве России в выборы в США.

Признание того факта, что сговора между Трампом и Москвой не было, открывает окно возможностей для диалога между странами по таким международным проблемам, как ситуация вокруг ядерных программ КНДР и Ирана, ситуации в Венесуэле и в Сирии.

Правда, эксперты по обе стороны Атлантики отмечают, что между странами пока возможен лишь тактический диалог по международным проблемам. О кардинальном улучшении российско-американских отношений речи не идет. Этого не дадут сделать оппозиционные демократы, которые контролируют нижнюю палату конгресса и намерены продолжать собственные расследования против президента США.

Американская мама не ждет

Не идет речь и о возможном визите президента России в США в обозримом будущем. Сам Путин, отвечая на вопрос о перспективах визита в Вашингтон, отделался шуткой:

«Приезжайте в гости, старушка-мама будет очень рада… но адреса не оставил».

Слова российского президента — парафраз цитаты из романа «Ильфа и Петрова». «Золотой теленок». В нем ее произносит переводчик, благодаря Остапа Бендера за рецепт самогона, которым он поделился с группой американцев — жертвах «сухого закона».

Сегодня, когда отношения между Россией и США чуть лучше, чем отношения между Москвой и Вашингтоном во времена «сухого закона» середины 1920-х годов, в роли «переводчика» для российско-американских отношений выступают влиятельные политики времен «холодной войны». Недавно об этом со страниц влиятельного американского издания The Wall Street Journal заявили бывший госсекретарь США Джордж Шульц, бывший глава Пентагона Уильям Перри и бывший сенатор Сэм Нанн.

Эти политики считают, что

Трампу следует найти новый политический курс в отношениях с Россией, чтобы не допустить конфронтации, которая может привести к ядерному конфликту.

«Необходим смелый политический сдвиг, чтобы поддержать стратегическое возобновление сотрудничества с Россией и уйти от этой опасной пропасти», — говорится в открытом письме.

В противном случае, они предупреждают, что США и их союзники «оказались в опасном политическом параличе», который может скорее из-за ошибки или просчетов привести «к военной конфронтации и, возможно, к применению ядерного оружия впервые за почти 74 года».

Напоминая о своем опыте времен переговоров с СССР, авторы письма отмечают, что американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин должны принять декларацию, в которой говорилось бы, что ядерная война опасна и она никогда не должна быть развязана.

Стоит отметить, что, по данным «Коммерсанта», Россия недавно выступила с идей принятия подобной декларации, однако в Вашингтоне этот посыл не поддержали. Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» американский политолог, член клуба «Валдай» Ричард Вайц, США вероятнее всего считают, что декларация будет ограничивать их в создании новых вооружений. К тому же, для окружения Трампа и для него самого люди, подобные Шульцу и Перри, не авторитет, полагает эксперт. Они те, кого он считает частью проигравшего истеблишмента, говорит Вайц.

Победители судят

Идея подобной декларации напоминает ту, что была подписана Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым во время саммита в Женеве в 1985 году: «Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителей», — говорилось в документе.

Тогда переговоры о разоружении завершились сокращением вооружений и подписанием договора о Ракетах средней и меньшей дальности в 1987 году. Сегодня от него ничего не осталось — договор практически прекратил свое существование. В марте 2019 года США заявили о приостановке участия в соглашении с последующим выходом из него.

Под угрозой и продление договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), хотя американская сторона устами госсекретаря Помпео говорит, что США могут продлить этот договор.

Однако к любым заявлениям администрации Трампа в Кремле относятся настороженно, отмечая непредсказуемость администрации в Вашингтоне. К этому добавляется и болезненный опыт советско-американских отношений времен окончания «холодной войны». Слишком большая готовность идти на диалог в нынешних условиях будет воспринята как капитуляция перед Западом, говорят собеседники «Газеты.Ru» во внешнеполитических кругах.

Американский политолог Вайц также смотрит на перспективы улучшения отношений между США и Россией без оптимизма. Возможно, считает политолог, это произойдет лишь тогда, когда в обеих странах появятся новые президенты, не отягощенные грузом предыдущих проблем. Правда, есть возможность для потепления и в краткосрочной перспективе, если произойдет улучшение ситуации на Украине, полагает эксперт.