Помнит Вена: президент Австрии извинился за вандализм

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен 15 мая планирует посетить Россию, но буквально накануне визита ему пришлось ответить об отношении его страны к памяти о Красной Армии. Дело в том, что 8 мая, и еще неделей ранее, вандалы осквернили памятник советским воинам, установленным в Вене.

В интервью ТАСС Ван дер Беллен заявил, что все жители Австрии помнят о советских воинах, погибших при освобождении их страны от фашизма.

« Я считаю, что все в Австрии знают о жертвах, понесенных русскими солдатами в то время, и об этом напоминает великий памятник на Шварценбергплац в Вене», — сказал президент страны.

Вероятнее всего, президент Австрии подчеркнул уважением к памятнику советским солдатам — освободителям не случайно.

8 мая, в день, когда Европа вспоминает жертв Второй Мировой войны и накануне Дня Победы в России, неизвестные облили краской постамент памятника советским солдатам-освободителям.

За последние две недели это стало вторым актом вандализма в отношении данного памятника. В прошлый раз черной краской залили фасад памятника.

После первого инцидента власти страны заявили, что установят видеокамеры, которые бы осуществляли контроль за памятником. Чтобы это сделать, пришлось пойти на изменение закона, так как памятник находится в парковой зоне, где вести наблюдение было запрещено.

Ситуация вокруг памятника вызывала резкую реакцию со стороны МИД России. В Москве происшествие назвали «вопиющем проявлением вандализма».

Монумент был воздвигнут в а августе 1945 года и находится на площади Шварценбергплац, одной из центральных площадей города.

На территории Австрии находится около 300 воинских захоронений и памятных мест, связанных с Красной Армией. Известно, что при штурме Вены погибло 40 тыс. советских солдат.

Память о советских военных бережно сохранялась в Австрии во времена «холодной войны». Массового вандализма по отношению к советским памятникам в этой стране не было. Во многом потому, что они не ассоциировались с советским военным присутствием: войска СССР покинули Австрию в 1955 году, а страна получила нейтральный статус.

Сохранение памяти о погибших во время военных действий в Австрии советских и американских военных регламентируется Государственным договором 1955 года, который также провозглашает нейтральный статус Австрии. «Это фактически австрийская Библия», — говорит «Газете.Ru» Юлия Эггер, президент исследовательского центр «Память», которое занимается сохранением памяти о советских воинах. По ее словам, подобные случаи в стране «единичны». Однако она отметила, что

подобные попытки происходят в преддверии визитов российских или австрийских деятелей.

При этом Эггер рассказала, что отношение к советскими ветеранам, живущим в Австрии, самое уважительное — во время празднования Дня Освобождения 8 мая их приглашают на торжества с участием президента, и они всегда сидят на почетных местах.

В 2014 году во время визита президента России Владимира Путина в Австрию он поблагодарил австрийские власти за заботу о монументах и захоронениях советских солдат.

Отдельно Путин поблагодарил за работу по сохранению памяти о Красной Армии австрийского историка Петера Сиксля. Путин отметил, что по инициативе Сиксля была издана Книга памяти советских граждан, погибших на территории Австрии, где содержится 60 тыс. имен.

«Если сегодня у нас есть возможность оглянуться на более чем 60-летнее мирное прошлое, мы должны и в дальнейшем делать все возможное, чтобы сохранить мир для будущих поколений. Только в таком случае мы сможем утверждать, что смерть этих людей не была напрасной», — писал ученый в предисловии к книге, которая позже была опубликована на русском языке.

В России пристально следят за ситуацией вокруг памятников и военных мемориалов Красной Армии, расположенных в Восточной Европе, где они часто подвергаются нападениям вандалов. В Москве отмечают, что одной из проблемных стран в этом отношении стала Польша.

После известных событий на Украине 2014 года местные власти в польских городах стали в массовом порядке избавляться от советских военных монументов. Всего, по данным российского посольства, с улиц польских городов было убрано более 100 советских военных монументов.

Не ясно, будет ли во время встречи президентов Австрии и России затронута тема военных захоронений и монументов, но повод для этого будет.

Часть визита будет косвенно связана с темой Второй мировой войны.

Во время визита Александер Ван дер Беллен планирует передать российской стороне восемь предметов древнего искусства, украденные нацистами из музея Темрюка в Краснодарском крае в 1943 году.

Как стало известно, музей в Зальцбурге планирует вернуть несколько амфор и древнегреческих могильных барельефов. Все эти ценности были украдены в 1943 году нацистским генералом Рудольфом Конрадом из разрушенного музея в Темрюке и подарены гауляйтеру Зальцбурга Густаву Адольфу Шеелю.

Президент Австрийской республики прибудет в Россию для участия в австрийско-российском форуме «Сочинский диалог». Он пройдет 15 мая в Сочи при патронаже президентов Австрии и России.

Отношения Москвы и Вены считаются достаточно стабильными: Австрия активно поддерживает диалог с Москвой, а ее руководство выступает за скорейшее снятие антироссийских санкций. Власти страны также поддерживают строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в целях обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европы.