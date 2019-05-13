Порошенко под суд: на Украине начато расследование по «Приватбанку»

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, главы минюста Павла Петренко и председателя Национального банка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева (ОАСК). Об этом сообщает пресс-служба суда.

В деятельность судей было совершено вмешательство в рамках дела «Приватбанка».

В апреле ОАСК признал национализацию банка незаконной. Нацбанк Украины пообещал обжаловать решение суда. Президент Петр Порошенко, в свою очередь, обратился к Генпрокуратуре и СБУ с просьбой изучить возможность привлечения судей к уголовной ответственности «за неправосудное решение».

По мнению судей, эти заявления – прямая угроза судебной системе Украины, посягательство на ее независимость и беспристрастный характер. По итогам расследования виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.

За вмешательство в работу судьи (ч. 2 ст. 376 УК Украины) человек может быть приговорен к лишению свободы на срок до трех лет, либо арестован на несколько месяцев, либо же утратит право занимать определенные должности на протяжении пяти лет.

Национализация «ПриватБанка» была проведена в декабре 2016 года. Нацбанк признал его неплатежеспособным. Экс-совладелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский обратился в суд с требованием признать решения Киева незаконными.

В декабре 2016 года правительство Украины решило национализировать Приватбанк. Нацбанк Украины признал его неплатежеспособным. Бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский подал в суд иск с требованием признать эти решения незаконными.

Решение о национализации ПАО «Приватбанк» было принято 18 декабря 2017 года. 100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. МВФ поддержал данное решение, отметив, что оно является важным шагом в усилиях украинской власти относительно сохранения финансовой стабильности.

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк прокомментировал возможность возвращения «Приватбанка» его бывшим владельцам, одним из которых является украинский олигарх Игорь Коломойский.

«Если предположить, что суды высших инстанций это решение поддержат, то его невозможно будет исполнить», — сказал Данилюк.

По его словам, «Приватбанка» невозможно вернуть бывшим владельцам. Он также добавил, что поэтому экс-собственники банка требуют компенсацию. Ранее сообщалось, что Коломойский подал пять новых исков по делу «Приватбанка».

Отмечается, что в исках оспариваются пять кредитных договоров и личное поручительство по ним Коломойского. По данным издания, первые слушания по новым искам состоятся в суде 10, 22 и 23 мая.

«Цель — это выяснить правильно или не правильно, то есть ограбили меня или все было чисто и кошерно», — отметил Коломойский. Он добавил, что рассчитывает получить компенсацию в размере $2 млрд. Компенсацию он готов забрать облигациями, уточнил олигарх.

Игорь Коломойский считается одним из наиболее богатых и влиятельных украинских олигархов. В ходе президентского срока Петра Порошенко, Коломойский сначала был назначен губернатором Днепропетровской области, в 2015 году снят с должности, после в течение двух лет лишен основных активов — «Приватбанка» и «Укрнафты». В отношении олигарха было заведено несколько уголовных дел.

После этого Коломойский бежал с Украины. Обладатель паспортов сразу трех стран — Украины, Израиля и Кипра — сейчас он проживает в еврейском государстве.

Основанная Коломойским промышленно-финансовая группа компаний «Приват» является крупнейшей на Украине. В нее входят предприятия в авиационной, сельскохозяйственной, пищевой сферах экономики. Кроме того, Коломойский — один из ключевых украинских медиамагнатов.

Он контролирует самую большую украинскую медиагруппу «1+1». В нее, помимо телеканалов «1+1», его международной версии «1+1 International», «2+2», «ТЕТ», УНИАН-ТВ и прочих, входят также новостной портал ТСН.ua, газета «Главред», «Газета по-киевски ONLINE, информационное агентство УНИАН и таблоид «Дуся».

Именно из-за контроля Коломойского над медиагруппой «1+1» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обвиняют в связях с олигархом. Принадлежащая Зеленскому студия «Квартал 95» работает с «1+1» c 2012 года, также на этом канале выходит сериал «Слуга народа», в котором Зеленский играет главную роль — президента Василия Петровича Голобородько. При этом

украинские СМИ сообщали, что Коломойский должен Зеленскому $4 млн за производственные расходы.

Президент Украины Петр Порошенко, соперником которого во втором туре выборов будет Зеленский, назвал его «марионеткой Коломойского». Кандидат от партии «Слуга народа» эти обвинения отверг, сам Коломойский над словами Порошенко тоже посмеялся.