«Это не наша война»: как в Киеве ищут врагов Америки

Источники в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он не является «врагом Америки» и не хочет вмешиваться во внутриполитический конфликт в США. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Это точно не наша война. Мы должны держаться от подобного как можно дальше. Зеленский <...> не считает возможным политическое давление на правоохранителей Украины, чтобы Белый дом добился своих целей», – подчеркнул источник.

Отмечается, что причиной скандала стали связи сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, Хантера, с «одной украинской газовой компанией». На этом фоне адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани отменил неофициальную встречу с Владимиром Зеленским, сославшись на «присутствие в команде избранного президента <...> врагов Трампа, двое из которых явно коррумпированы», передает НСН.

В команде Зеленского подчеркнули, что ни сам политик, ни кто-то из его сподвижников не является «врагом Америки» или президента США. Кроме того, добавил источник, «не стоит сводить все к таким обвинениям».

Незадолго до этого депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что это его Джулиани назвал «врагом Трампа».

«Джулиани назвал меня «врагом президента Трампа». Он также объявил, что из-за этого не полетит в Украину», — сказал Лещенко. По его словам, Джулиани хотел приехать на Украину, чтобы «втянуть» Киев в споры между республиканцами и демократами. Он также подчеркнул, что заявления адвоката Трампа связаны с началом предвыборной компании в США.

Адвокат президента США намеревался поехать в украинскую столицу для того, чтобы поспособствовать расследованию вмешательства в президентские выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон. Расследование в отношении экс-вице-президента Байдена и его сына было начато при действующем президенте Украины Петре Порошенко.

Вскоре после этого сенатор от Демократической партии Крис Мерфи призвал комитет сената США по международным отношениям начать расследование против адвоката американского президента Рудольфа Джулиани.

«Насколько нам известно, ни одно из этих мероприятий не было согласовано с Госдепартаментом или другими государственными ведомствами», — говорится в обращении Мерфи.

Президент США Дональд Трамп, тем временем, заявил, что для него было бы «целесообразно» поговорить с американским генпрокурором Уильямом Барром о начале расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«Было бы уместно поговорить с ним, но я еще этого не сделал», — сказал Трамп. По его словам, подобная просьба может привести к «очень большой ситуации».

Эксперт Максим Жаров в разговоре с ФАН заявил, что отмена поездки Рудольфа Джулиани в Киев для встречи с новым президентом Украины Зеленским отражает хаотичность отношения администрации Дональда Трампа к Украине.

«Поиск в Киеве компромата на наиболее вероятного кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена — основная цель Джулиани, которую он накануне поездки даже и не скрывал. Ради этого Дональд Трамп посылает Джулиани в Киев, хотя «силовая» часть его администрации относится к Украине намного серьезнее, воспринимая ее как плацдарм против России», — убежден Жаров.

Он предположил, что, возможно, именно сам факт широкой огласки причин появления Джулиани в Киеве послужил причиной отмены его неформальной встречи с Зеленским.

В апреле 2019 года стало известно, что генпрокурор США Уильям Барр рассматривает новые сведения о том, что украинские чиновники слили компромат о главе избирательного штаба Дональда Трампа Поле Манафорте в 2016 году. Как заявил глава Белого дома, это было сделано, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу в выборах 2016 года.

«Украинские усилия по саботажу кампании Трампа тихо работали на усиление Клинтон. Так что, где расследование, генеральный прокурор?» — писал Трамп в своем твиттере летом 2017 года.

21 марта «Украинские новости» сообщили, что генпрокурор Украины Юрий Луценко начал расследовать инцидент, о котором упорно твердил Трамп и его команда. А 22 марта свою работу официально завершил спецпрокурор Роберт Мюллер и заявил, что ни глава Белого дома, ни его окружение не вступали в сговор с российскими властями.

Украинская генпрокуратура намерена выяснить, умышленно ли правоохранительные органы слили демократам данные из «черной бухгалтерии» экс-президента страны Виктора Януковича. По словам Юрия Луценко, основанием для начала расследования стала аудиозапись, на которой антикоррупционные украинские чиновники признаются, что слили финансовые данные Манафорта умышленно, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу на президентских выборах.