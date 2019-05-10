Еще санкций: Порошенко пожаловался Меркель на Путина

Президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель ужесточить санкции в отношении России. Об этом он заявил в телефонном разговоре с немецким лидером, сообщает НСН.

«Состоялся телефонный разговор <...> между президентом и канцлером. Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы за так называемые паспортные указы», – говорится в сообщении на сайте украинского главы.

Речь идет о подписанном президентом России Владимиром Путиным указе об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям Донбасса. Кроме того, Меркель и Порошенко обсудили ситуацию на юго-востоке Украины — украинский президент поблагодарил главу ФРГ за поддержку территориальной целостности его страны. Меркель в свою очередь сделала комплимент выборам украинского президента — по ее словам, избирательный процесс был «честным и состязательным».

Она также выразила надежду на то, что новые власти Украины – в частности, избранный президент Владимир Зеленский – будут придерживаться «принципа преемственности» во внешней политике. Особенно Меркель указала на отношения Киева с Евросоюзом и развитие немецко-украинского стратегического партнерства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин двумя днями ранее направил письмо своим коллегам в НАТО, G7 и ЕС, потребовав усилить санкции против России из-за раздачи паспортов в Донбассе.

Представитель Климкина пояснила, что в письме изложена «структурированная» позиция Киева относительно решения российских властей выдавать паспорта жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В нем подчеркивается, что Украина считает паспортизацию «незаконной».

«Конечно, будем требовать и работать над тем, чтобы были расширены экономические и персональные санкции в ответ на незаконные действия Кремля по выдаче украинским гражданам российских паспортов», — сказала пресс-секретарь украинского министра.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также поднимет 14 мая в Брюсселе вопрос о новых антироссийских санкциях. По его словам, Россия заслуживает санкции, поскольку якобы применяет силу и действует агрессивно в отношении соседних стран. Поводом ответных действий в отношении Москвы эстонский политик считает выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. По его словам, в Кремле ищут возможности облегчить получение паспортов России не только жителям самопровозглашенных республик, но и всем украинцам. «Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам... У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — сказал Путин.

Он также отметил, что выдача паспортов жителям ЛНР и ДНР не повлияет на выполнение государством социальных обязательств перед пенсионерами РФ. Глава государства назвал эти слухи «страшилками», которые распространяют люди, не желающие, чтобы наша страна «поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман спустя две недели после указа Путина заявил, что Киев признает выданные в Донбассе паспорта РФ незаконными.

«Сегодня мы примем решение правительства <...> о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы на Украине, на нашей территории, на территории суверенного украинского государства с нарушением каких-либо международных норм, правил, эти паспорта будут признаны незаконными», — заявил премьер в среду, 9 мая.

Российские документы, попадающие под определение Киева, будут признаны украинскими властями незаконными при пересечении госграницы и использовании на территории Украины, добавил он.

Как сообщает ФАН, член комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов назвал решение о выдаче паспортов донбассцам «гуманитарным».

«Мы протягиваем руку помощи людям, которые попали в сложную ситуацию, связанную с тем, что в Донбассе более пяти лет проходит карательная операция. Жители региона лишились своих гражданских прав, в частности, они не могут получить документы, которые позволят им ездить в другие страны, не получают пенсии, пособия и другую помощь от украинского государства, гарантированную конституцией этой страны», -— подчеркнул парламентарий.

Первые санкции против России были введены в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Санкции вводились, в частности, США, странами ЕС, Японией, Канадой и другими странами. Появились санкционные списки, в которых российским физическим и юридическим лицам прописывались ограничительные меры в виде запрета на въезд, заморозку счетов.

В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС, включая экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

Евросоюз не видит оснований для отмены или смягчения текущих санкций против России, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в декабре прошлого года. «Мы обсудили тему России и Украины и констатировали, что нет никаких условий для того, чтобы отменить или облегчить санкции», — говорила Меркель.

В августе 2014 года президент РФ подписал указ об ответных мерах — «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В июне 2018 года Путин подписал также закон о контрсанкциях. Ответные меры принимаются по решению президента, указано в законе. В качестве таких мер документ вводит прекращение сотрудничества с «недружественными иностранными государствами», а также с организациями, которые «прямо или косвенно» находятся под их юрисдикцией, запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья, участие в госзаказе и приватизации.