Ни слова об Иране: в Германии удивлены речью Путина 9 мая

Тот факт, что президент России Владимир Путин ни разу не упомянул американские санкции в отношении Ирана в ходе своей речи на параде Победы в Москве, показался «странным» корреспонденту немецкого телеканала Welt Кристофу Ваннеру. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, Томас, по поводу Ирана Путин прямых заявлений не делал, меня это тоже удивило. Он намного больше говорил о том, как героически Советская армия билась во Второй мировой войне», – ответил Ваннер своему коллеге в студии на вопрос об антииранских санкциях США.

Немецкий журналист объяснил коллегам, что 9 Мая для российских граждан, пожалуй, важнейший праздник в году. Этот день действительно является объединяющим фактором для нации, поэтому его и отмечают с такой помпой — парадом и салютом.

Вопрос из студии Welt был связан с тем, что 8 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против производства металлов в Иране, передает НСН.

Цель документа — лишить Иран доходов от экспорта продукции, связанной с производством железа, стали, алюминия и меди. Санкции, в частности, грозят физическим лицам за покупку, продажу, транспортировку металлов, произведенных в Иране. Тегеран, в свою очередь, прекратил выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе.

Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы «ясная позиция» по поводу конфликта США и Ирана. РФ осуждает давление Вашингтона на Тегеран, однако выберет нейтралитет в случае вооруженного столкновения между двумя державами.

Все шествия и парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проводятся не для устрашения, а в честь ветеранов, заявил 9 мая Путин, передает ФАН.

«Все эти парады, все шествия не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать. Это как раз в честь победителей», — отметил российский лидер после шествия Бессмертного полка в Москве.

Российский лидер добавил, что знаки внимания героям и защитникам Родины необходимы для того, чтобы подобные ужасы войны больше никогда не повторились ни в истории России, ни в истории человечества. Глава государства подчеркнул, что проведение праздничных акций – очень хорошая традиция, которая отражает характер русского человека и представителей всех национальностей, живущих на территории РФ.

Владимир Путин в пятый раз принял участие в шествии «Бессмертный полк». Он вместе с другими участниками акции прошел по Красной площади с портретом своего отца-фронтовика в руках. Рядом с главой государства шел народный артист СССР Василий Лановой.

Российский лидер ранее рассказывал, что его отец, Владимир Спиридонович Путин, несмотря на дававшую ему освобождение от службы «бронь», все же пошел на фронт. Он воевал и получил тяжелое ранение на Невском пятачке, где советские войска сохраняли небольшой, но стратегически важный для прорыва блокады Ленинграда плацдарм.

Перед общенародной акцией состоялся торжественный парад Победы на Красной площади. В марше приняли учaстие более 13,6 тыс. военнослужaщих и 130 единиц техники.

«Парад замечательный, слава Богу, без всяких сбоев, как и положено в нашей армии за последние годы. Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации. В данном случае рисковать нет никакой необходимости и безопасностью летчиков, и тех людей, которые находятся на земле, прежде всего. А парад в целом, по-моему, прекрасный», — подчеркнул Владимир Путин.

Воздушная часть парада в Москве не состоялась по причине неподходящих погодных условий. Над столицей должны были пролететь 74 самолета и вертолета армейской, военно-транспортной, оперативно-тактической и дальней авиации — по числу лет годовщины. В сводный авиаотряд входили тяжелый транспортный вертолет Ми-26, способный поднять на борт до 82 человек десанта, вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35.

Кроме того, в небо над Москвой должны были в едином строю подняться пилотажные группы «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29. За собой они оставили бы газовый шлейф в цветах российского триколора.