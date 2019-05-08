Всех, кроме Порошенко: Путин не поздравил президента Украины

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров 11 стран бывшего СССР с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отправив им поздравительные послания. Президент Украины Петр Порошенко в число получателей послания не вошел. Согласно пресс-релизу на сайте Кремля, Путин поздравил «народы Грузии и Украины», но не президентов этих двух стран.

Между тем, как сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин никогда не поздравлял с Днем Победы уходящего с поста главу украинского государства Петра Порошенко.

«В предыдущие годы [Владимир] Путин [Петра] Порошенко не поздравлял, но всегда говорил, что отношения между руководством стран никоим образом не должны проецироваться на давние родственные, братские отношения народов двух стран. Именно поэтому Путин поздравляет народ и ветеранов Украины в преддверии праздника Победы», — сказал Песков.

При этом он не уточнил, по каким причинам так происходит. Пресс-секретарь добавил, что избранного украинского президента Владимира Зеленского также не поздравляли, так как он не вступил еще на пост главы государства.

В своем поздравлении жителям и ветеранам Украины Владимир Путин отметил заслуги «соотечественников, которые на фронте и в партизанских отрядах плечом к плечу сражались с фашистскими захватчиками, ценой огромных жертв и лишений защитили родную землю и весь мир от порабощения».

«Наш долг — отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии. Убежден, что народы России и Украины должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли нам вместе прийти к славной Победе», — добавил президент России.

В заключение Владимир Путин пожелал ветеранам ВОВ «доброго здоровья, бодрости духа и долголетия, а всем гражданам Украины — мира и благополучия».

В еще одной телеграмме, обращенной к ветеранам и народу Грузии, российский лидер пожелал здоровья, долголетия, а также мира и процветания.

Помимо этого Владимир Путин поздравил с наступающей 74-ой годовщиной Победы над фашистскими захватчиками лидеров 11 стран бывшего СССР: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии. Им же свое поздравление отправил и председатель правительства Дмитрий Медведев. Об этом сообщает его пресс-служба.

«В посланиях подчеркивается, что память о беспримерном подвиге наших отцов и дедов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, самоотверженность тружеников тыла всегда будет жить в памяти нынешнего и будущих поколений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Медведев уверен, что «братство и дружба наших народов, закаленные в суровые военные годы, будут и далее служить надежной основой для отношений всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства». Кроме того, он попросил своих коллег передать ветеранам и труженикам тыла его пожелания счастья, благополучия и долголетия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в этом году никто из иностранных лидеров не был приглашен официально. По его словам, международные лидеры стран приглашаются только на юбилейные празднования Дня Победы.

«Это не уникальная ситуация. Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия», — объяснил представитель Кремля.

Кроме того, ранее он сообщил РИА «Новости», что российское правительство не ожидает приезда иностранных лидеров 9 мая на парад Победы.

Но, несмотря на то, что, как утверждает Песков, российские власти не приглашают иностранных лидеров на неюбилейные парады, иногда они все же приезжают в столицу в день празднования. Так, на прошлогодние торжественные мероприятия, посвященные 73-ей годовщине окончания ВОВ, в Москву прибыли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александар Вучич.

Израильский политик, как подчеркнули в пресс-службе Кремля, приезжал в Россию с рабочим визитом и вместе с тем был приглашен на парад Победы на Красной площади. После этого Нетаньяху заявил, что эта встреча с Владимиром Путиным стала «особо важной в свете усилий Ирана по закреплению его позиций в Сирии», сообщало издание Haaretz.

Сербский лидер приезжал для обсуждения с президентом России двусторонних и региональных вопросов. Вучич особо подчеркнул, что не намерен вмешиваться в общемировые вопросы, поскольку в них он «не собеседник».

Тем не менее, во время парада на столичной площади Владимир Путин сидел на трибуне среди ветеранов, а не рядом с чиновниками или иностранными гостями.