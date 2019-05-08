Дорогой паспорт: Киев лишит пенсий жителей Донбасса

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут лишиться социальных выплат или пенсий, если получат российское гражданство. Об этом заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

«Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины», — написала политик на своей странице в фейсбуке.

Кроме того, по словам Фриз, украинское правительство признало незаконными выданные после 28 апреля 2019 года российские паспорта, которые получили украинские граждане, проживающие в Донбассе.

«Эта акция России против Украины нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности нашего государства», — считает министр. Фриз добавила, что не будут признаваться паспорта, выданные с указанной даты в Новошахтинске и Покровском Ростовской области.

Тем временем, министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Вадим Черныш подтвердил информацию о признании незаконными российские документы, выданные жителям ДНР и ЛНР.

«Это распоряжение кабмина Украины, где приведен перечень пунктов выдачи, так называемых подразделений, уполномоченных РФ на выдачу паспортов начиная с определенных дат. Все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными», — сообщил политик после заседания кабинета министров.

Черныш отметил, что власти страны будут обращаться к своим «международным партнерам», чтобы те также приняли аналогичные решения, то есть чтобы паспорта признали недействительными при пересечении границ других государств.

«Мы считаем, что такие ограничения — только первый шаг, ряд правительственных экспертов сейчас готовят для обсуждения дальнейшие изменения в закон Украины «О гражданстве», но о них мы будем говорить немного позже», — рассказал о планах правительства министр.

Кроме того, как заявил Черныш, должны быть применены персональные санкции по отношению к тем, кто принял участие в процессе «незаконной выдачи» паспортов РФ для украинцев. Между тем определение незаконности выданного документа будет определяться, по словам министра, в соответствии с органом, который его выдал.

Указ, которому противостоит украинская сторона, был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. В соответствии с документом, жители Донбасса, которые попадают под действие этого указа, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, то есть за три месяца, в то время как в общем порядке оформление документов занимает около года.

Подписание бумаги было сделано с целью «защиты прав и свобод человека и гражданина» на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». При этом российский лидер подчеркнул, что документ имеет гуманитарные основания. «У нас нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера», — отметил Путин.

Украинские власти не одобрили этот шаг с российской стороны. Так, среди недовольных оказался и уходящий с поста президента Петр Порошенко. Он заявил, что этот указ является попыткой России вмешаться в дела Украины.

В то же время избранный глава украинского государства Владимир Зеленский заявил 4 мая, что готовит совместно со своей командой ответные меры против России. «У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какие мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу — секретов нет», — сообщил журналистам победитель второго тура выборов на пост президента Украины.

Пока украинские власти думают, какие санкции ввести против России, жители ЛНР и ДНР уже начали обращаться для подачи документов на получение гражданства РФ по упрощенной системе.

Так, с 6 мая, по сообщению замминистра внутренних дел ЛНР Михаила Параскеева, миграционная служба самопровозглашенной республики начала принимать заявления от местных жителей.

«С сегодняшнего дня [6 мая] работает Центральный аппарат миграционной службы. С завтрашнего дня на территории Луганской народной республики открываются все территориальные подразделения миграционной службы, которые работают в консультационном режиме», — рассказал представитель ведомства.

По его словам, в отделениях сотрудники миграционной службы не только принимают документы, но и консультируют граждан по вопросам получения российских паспортов в упрощенном порядке.

На консультации, по данным представителя МВД, по состоянию на 9:00 понедельника, 6 мая, записались около 400 человек. К этому же времени 10 жителей ЛНР подали все необходимые документы для оформления гражданства. Как заявил Параскеев, ожидается, что в неделю будет приходить до 3 тыс. человек.

В ДНР очереди выстроились еще раньше. 3 мая корреспондент РИА «Новости» сообщил, что к 9 утра у здания республиканской миграционной службы МВД собралось более 80 человек.

«Тут уже с пяти утра стоят. Мы в 06:30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет», — рассказал журналисту один из жителей Донецка.