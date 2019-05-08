«Фейковые паспорта»: Киев не признает документы России

В Москве не собираются отменять указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным 24 апреля, несмотря на введенные ответные меры Украины.

«Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа»,— подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В среду, 8 мая, украинский кабинет министров признал паспорта РФ, выданные в Донбассе, недействительными на территории Украины. Об этом в своем твиттере написал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

«Только что правительство поддержало наше предложение в ответ на незаконный указ президента РФ о выдаче паспортов жителям оккупированной части Донбасса (так Киев называет территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР — «Газета.Ru»). За нарушение норм международного права, с целью защиты национальных интересов не будут признаваться документы, выданные рядом уполномоченных органов РФ», — говорится в сообщении политика.

Это не единственное заявление о признании российского паспорта недействительным. Так, в этот же день премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что правительство страны примет «решение, чтобы признать все паспорта незаконными». Он отметил, что выдача российских документов на территории Украины является «нарушением международных норм».

«Они [паспорта РФ] будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства. Более того, все паспорта, которые будет выдавать РФ органами, уполномоченными их выдавать для украинских граждан, тоже будут признаны недействительными», — объяснил действие ответной меры Гройсман.

Кроме того, он заявил, что документы, выданные Россией, «фейковые». «Почему фейковые? Потому что мы понимаем, что это абсолютно незаконно, это нарушение любых международных норм. Мы никогда не признаем какого-либо гражданства, которое выдает страна-агрессор», — сказал украинский премьер.

Политик подчеркнул, что украинский паспорт «является символом свободы и демократии». Также он пообещал обратиться к странам-партнерам Украины с просьбой признать эти документы недействительными и в других странах.

«Мы обратимся ко всем нашим странам-партнерам, чтобы вследствие этого правового решения, которое приняло украинское правительство, такие же решения приняли другие страны. Чтобы эти фейковые паспорта, которые выдаются в нарушение норм, были признаны недействительными при пересечении границ других стран», — обратил внимание Гройсман.

Ранее украинский министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила, что правительство Украины может отменить социальные выплаты и пенсии тем жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые получили гражданство РФ.

«Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины», — гласит пост, который она разместила на своей странице в фейсбуке.

Отметим, что украинские власти заявили, что проблем с тем, чтобы узнать перечень лиц, получивших российский паспорт, перед ними не стоит.

«Можно получить список тех людей, которые получили российское гражданство. Потому что, согласно российскому законодательству, обязательно нужно сообщать органам власти о том, что ты имеешь другое гражданство. Я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь эти данные», — заявил в эфире телеканал Zik заместитель Вадима Черныша Юрий Грымчак. Кроме того, ранее Грымчак выразил мнение, что нужно лишать украинского гражданства всех, кто получит российский паспорт.

О том, что Украина будет использовать против России ответные меры в связи с упрощением получения гражданства для жителей Донбасса, 4 мая заявил избранный украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что вместе со своей командой готовит «несколько ходов».

«Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какие мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу — секретов нет», — сказал он журналистам перед встречей с руководством Верховной рады для обсуждения будущей инаугурации.

Напомним, что в конце апреля российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, то есть за три месяца, в то время как в общем порядке документы оформляются около года.

Как говорится в документе, правительство России приняло такое решение с целью «защиты прав и свобод человека и гражданина» на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Ранее Путин обратил внимание, что этот указ издан из гуманитарных соображений. «У нас нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера», — отметил глава России.