Ответ Киева: Украина не признает российский паспорт

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду Киев признает выданные в Донбассе паспорта РФ незаконными. Соответствующее решение должен принять украинский кабинет министров.

«Сегодня мы примем решение правительства <...> о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы на Украине, на нашей территории, на территории суверенного украинского государства с нарушением каких-либо международных норм, правил, эти паспорта будут признаны незаконными», — заявил премьер.

Российские документы, попадающие под определение Киева, будут признаны украинскими властями незаконными при пересечении госграницы и использовании на территории Украины, добавил он.

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые пожелают [его получить], которые подпадают под действие президентского указа», — заявил в ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции российских властей, сообщает ФАН.

Накануне глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ на решение российской стороны выдавать паспорта жителям Донбасса. По слова министра, ответ украинской стороны будет «системным и асимметричным».

«Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом», — заявил Климкин.

24 апреля президент России Владимир путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. По его словам, в Кремле ищут возможности облегчить получение паспортов России не только жителям самопровозглашенных республик, но и всем украинцам. «Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — заявил российский президент.

Он также отметил, что выдача паспортов жителям ЛНР и ДНР не повлияет на выполнение государством социальных обязательств перед пенсионерами РФ. Глава государства назвал эти слухи «страшилками», которые распространяют люди, не желающие, чтобы наша страна «поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

«Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам... У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — сказал Путин.

Позже Путин после вручения медалей «Герой Труда» сам прокомментировал вопрос о паспортах и заявил, что если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», — сказал Путин.

Он добавил, что если Москва и Киев взаимно будут предоставлять жителям соседней страны второе гражданство, «то постепенно мы придем к общему искомому результату» — общему гражданству.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на указ российского президента.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды», — заявил новый украинский лидер.

Он намекнул, что некоторые украинцы захотят получить российское гражданство после начала антикоррупционной борьбы на Украине. По словам Зеленского, это будут те граждане страны, которые не опасались уголовного преследования при предыдущей власти.

29 апреля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не принял решение об упрощенной схеме выдачи паспортов всем гражданам Украины. Представитель Владимира Путина заявил, что такой режим актуален исключительно для жителей ДНР и ЛНР «в гуманитарных целях».

«Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание», — подчеркнул Песков.

Как сообщает НСН, Франция и США раскритиковали решение России об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями Донбасса.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что такое решение является провокацией. Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон также высказалась против принятого указа. «Это решение противоречит минским договоренностям и не способствует усилиям, направленным на решение конфликта», написала дипломат в своем твиттере.