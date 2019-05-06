Неприкасаемых нет? США отзывают посла из Киева

США отзывают посла на Украине Мари Йованович – дипломат закончит свою работу на этой должности. В настоящее время Йованович находится в Вашингтоне для проведения консультаций.

«В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь на Украину», — отмечают украинские СМИ.

Уточняется, что 20 мая посол вернется в США, передает НСН.

В марте нынешнего года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Йованович в 2017 году передала ему список с фамилиями «неприкасаемых» людей. Силовик добавил, что посол сделала это еще при их первой встречи. Однако генпрокурор решил, что будет наказывать всех, кто виновен в преступлениях.

«Никто в этой стране — ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол — не заставит меня отказаться от уголовного преследования за совершение преступления», — отметил Луценко.

В посольстве США на Украине заявили, что слова Луценко не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы испортить репутацию Йованович. Также в ответе дипмиссии говорится, что заявление генпрокурора является проявлением коррупции. В посольстве подчеркнули, что это «усугубляет решимость» США помочь Украине справиться с коррупцией.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что полностью Йованович в этой ситуации. Порошенко напомнил, что отношения между Киевом и Вашингтоном «еще никогда в истории не были настолько эффективными, как сегодня», передает ФАН.

Важную роль в продвижении украинско-американских отношений играет и американский посол, считает политик.

По словам Порошенко, Йованович как представитель США и президента Дональда Трампа, «большого друга Украины», имеет полную его поддержку.

В свою очередь, в Госдепартаменте США заявление Луценко о списке «неприкосновенных» лиц назвали «откровенной фальсификацией». Там пояснили, что сейчас США никак не помогают Генпрокуратуре, однако раньше «пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в том числе в ГПУ, после Революции достоинства 2014 года».

В какой-то момент сменявшие друг друга генпрокуроры перестали демонстрировать «политическую волю к подлинной реформе». Тогда Госдепартамент, «выполнив свою ответственность перед американскими налогоплательщиками», перенаправил помощь на другие более продуктивные проекты, рассказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Вскоре, однако, украинский депутат Сергей Мельничук разместил список «неприкосновенных» украинцев, якобы переданный Йованович генпрокурору.

Как отмечается, в распоряжении Мельничука оказался скриншот перечня имен и фамилий на английском языке, состоящий из 13 позиций. Депутат предположил, что именно этот список упоминал Луценко.

«Будут ли национальные дружины забрасывать свинками посольства США и пойдут ли в гости ко всем фигурантам разворовывания, крышевания», — написал Мельничук.

Согласно фотографии, в число «неприкосновенных» попали украинские депутаты Сергей Пашинский, Светлана Залищук, Сергей Березенко, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, бывшие премьер Арсений Яценюк, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, глава АП Бориса Ложкина и глава НБУ Валерий Гонтарев, а также кандидат на пост президента страны Анатолий Гриценко, судья КСУ Александр Пасенюк, журналист Дмитрий Гордон и певец Святослав Вакарчук.

Развязкой скандала стало заявление самого Луценко, в котором он отказался от своих слов о получении списка «неприкасаемых».

По его словам, в ходе встречи с послом в 2017 году он привел имена «ряда так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам», на что Йованович ответила, что это недопустимо, поскольку подорвет доверие к антикоррупционным активистам.

Глава украинского надзорного ведомства также добавил, что посла интересовало дело антикоррупционера Виталия Касько, который подозревается в «злоупотреблениях». Луценко подчеркнул, что Йованович назвала Касько выдающимся антикоррупционным деятелем.

Чуть ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович негативно отреагировал на заявление Йованович, намекнувшей, что Украина находится под внешним управлением.

Йованович высказалась о том, что нужно провести международный аудит в «Укроборонпроме», сменить антикоррупционного прокурора и провести еще ряд изменений.

«Скажите, в какой колониальной стране было такое, чтобы иностранный посол давал команду убрать какого-нибудь прокурора? Она еще раз, но теперь уже публично, не стесняясь ничего, подтвердила, что Украина управляется из-за рубежа», — возмутился Рабинович.

Он также добавил, что иностранные представители уже не первый раз вмешиваются во внутренние дела Украины и указывают, кого именно назначать на те или иные государственные посты.